وفاة غواص من ميرسي بالقرب من مزرعة رياح

تم تسمية الغواص البالغ من العمر 65 عامًا والذي توفي في خليج ليفربول في 7 مايو باسم توماس "تيم" كيني.

كان يمارس الغوص محليًا من منتجع نيو برايتون في منطقة ويرال، حيث يلتقي نهر ميرسي بالبحر الأيرلندي. وأفادت التقارير أن موقع الغوص يقع بالقرب من مزرعة رياح بوربو بانك البحرية.

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كان كيني يعيش في منطقة نيثرتون بسفتون في ميرسيسايد. وقالت عائلته في بيانٍ نشرته الشرطة: "لقد توفي وهو يفعل شيئًا يحبه".

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