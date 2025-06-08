وفاة رجل وإنقاذ زوجته وشقيقه أثناء تدريب الغوص

توفي رجل أثناء تدريب غوص للمبتدئين بعد أن أصيب بسكتة قلبية أثناء وجوده تحت الماء قبالة شاطئ جميرا في دبي في 6 يونيو.

إسحاق بول أولاكينجيل، البالغ من العمر 29 عامًا، من ولاية كيرلا الهندية، لكنه كان يقيم ويعمل في دبي. كان يقضي عطلة عيد الأضحى مع عائلته، وحضر التدريب برفقة زوجته رشما وشقيقه الأصغر إيفين، المقيم في أبوظبي.

عمل الثلاثة كمهندسين - كان أولاكينجيل، وهو مهندس مدني متخصص في نمذجة معلومات البناء، مقيمًا في الإمارات العربية المتحدة منذ عام 2019.

وقال عم أولاكينجيل ديفيد بياريلوس للصحافة المحلية إن المجموعة كانت تحت الماء مع مدرب عندما بدأ أولاكينجيل يواجه صعوبة في التنفس وانجرف بعيدًا عن الآخرين.

قال بياريلوس: "أصيب الجميع بالذعر وغرقوا تحت الماء. أُبلغتُ أن ريشما نُقِلَت إلى الشاطئ أولًا، تلتها الاثنتان الأخريان". نُقِل أولاكينجيل إلى مستشفى قريب، حيث أُعلنت وفاته.

شاطئ جميرا حيث تم إجراء الغوص التدريبي (Guilhem Vellut)

نُقل إيفين أيضًا إلى المستشفى، وقيل إنه تجاوز مرحلة الخطر. ولم يُبلَغ بوفاة شقيقه إلا في اليوم التالي.

قال بياريلوس: "ننسق حاليًا مع الجهات المعنية لاستكمال الوثائق اللازمة لإعادة الجثمان". كما أجرت العائلة مقابلةً مع شرطة دبي مع بدء التحقيق في الحادث، تم أخذ معدات الغوص المستخدمة للفحص.

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