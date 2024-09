تحقيق في وفاة غواص في مالطا يتهم الطبيب بالإهمال

يبدو أن أحد أخصائيي الطب عالي الضغط سيواجه اتهامات جنائية في مالطا فيما يتعلق بوفاة الغواص البولندي كريستوف بياليكي المقيم في المملكة المتحدة في يوليو/تموز.

وقد تم الإبلاغ عن نتائج التحقيق القضائي في الوفاة من قبل تايمز أوف مالطا، والذي يقول إن المستشار قد يواجه عقوبة بالسجن لمدة تصل إلى أربع سنوات وغرامة قدرها حوالي 10,000 آلاف جنيه إسترليني إذا ثبتت إدانته بالقتل غير العمد.

كان بياليكي، 48 عامًا، أحد عضوين في نادي الغوص البولندي مستكشفو الغوص الذي توفي في 6 يوليو. كان قد ذهب لمساعدة دومينيك دوباج، الذي واجه صعوبات أثناء الغوص على عمق 65 مترًا. لو بولينيزيان تحطمت قبل أن تبدأ في الصعود غير المنضبط. كان الرجلان قد قاما بصعود سريع وفشلا في التوقف الآمن، كما ذكر on ديفرنت.

وأعلن عن وفاة دوباج لدى وصوله إلى مستشفى ماتر دي بالقرب من فاليتا، وتم تشخيص حالته على أنه عانى من انسداد غازي في الشريان الدماغي وصدمة ضغط رئوية نتيجة للصعود.

وكان بياليكي، الذي ورد أنه كان واعيًا ويقظًا، قد بدا في البداية وكأنه يحقق تقدمًا أثناء العلاج من مرض تخفيف الضغط (DCI) في غرفة الضغط العالي، لكنه أصيب لاحقًا بسكتة قلبية وتوفي في الساعة 7.10 من ذلك المساء.

نتائج التحقيق

وخلص التحقيق القضائي، الذي قاده القاضي جو ميفسود، إلى أنه في الغوص نفسه لم يكن هناك إهمال من جانب منظم مدرسة ديف شاك للغوص، وهو مركز PADI 5* IDC وTec Rec DIVE في سليما، أو الغواصين الخمسة الآخرين في مجموعة النادي، الذين اعتبر أنهم اتخذوا جميع التدابير المناسبة في حالة الطوارئ.

However, a series of critical errors was found to have occurred at the hospital. The as-yet unnamed diving and hyperbaric medicine consultant had left the premises for a “prolonged period” in the afternoon, leaving Bialecki in the care of a junior said to be “still undergoing السلامه اولا and thus ill-equipped to handle complications and make key treatment decisions”.

وقد تم توجيه المتدرب للحفاظ على الاتصال الهاتفي مع المستشار وتجنب اتخاذ قرارات رئيسية مستقلة.

مستشفى ماتر داي في مالطا (جوهان بوليمارك)

At 6.20pm Bialecki had removed his oxygen قناع and complained of increased abdominal pain and shortness of breath. The trainee had informed the consultant by phone and asked to call an anaesthetist in preparation for CPR, but the request was turned down. Białecki had suffered a cardiac arrest at 6.31pm, at which point the CPR team was alerted.

ولم يصل الطبيب الاستشاري إلا في الساعة 6.42 مساء، لكن حالة بياليكي كانت حرجة بحلول ذلك الوقت، وتوفي بعد 38 دقيقة.

وتوصل التحقيق إلى أن المستشار اعترف بعدم علمه بالعمق الأقصى الذي كان الغواصون يعملون فيه، حيث افترض أنه لا يزيد عن 50 متراً، وهو ما كان من الممكن أن يؤدي إلى أخطاء في العلاج الموصوف.

وقيل إن المستشار أخطأ أيضًا في تشخيص حالة بياليكي عبر الهاتف، حيث اشتبه في تسمم الأكسجين وليس DCI.

خلال العلاج الأولي في الغرفة، لم تكن صمامات الضغط المنخفض تفتح بشكل صحيح، مما تسبب في صعوبة تنفس بياليكي. وبعد حل المشكلة، لم يتم تعويضه عن تلك المرحلة المتعثرة من العلاج، مما أدى إلى زيادة حمولة النيتروجين في دمه وتفاقم حالته.

وكان الطبيب الاستشاري قد نصح بحقن بياليكي بالمهدئ أتيڤان، على الرغم من أنه جاء على شكل أقراص فقط، وعلى الرغم من إعطاء بياليكي حبتين من أتيڤان بتركيز 1 ملجم في الساعة 5.10 مساءً، إلا أن الطبيب الاستشاري كان يعتقد أنه لم يتم إعطاؤهما أيًا من هذه الحبوب.

لحظات حرجة

القنصلية لقد تم تعليقه في انتظار نتائج التحقيق القضائي، الذي خلص إلى أن غيابه في اللحظات الحرجة والاعتماد على المتدرب كانا سبباً في وفاة بياليكي، في حين تم التعامل مع الغواص بشكل سيئ إلى حد الإهمال.

وقيل إن وفاة بياليكي كانت الأولى التي تنطوي على غواص بكامل وعيه في وحدة الضغط العالي منذ ما يقرب من 40 عامًا.

وذكرت الصحيفة أن المستشار يبلغ من العمر 43 عاما، ويحمل شهادات في طب الغوص من جنوب أفريقيا والمملكة المتحدة، ويعمل كشاهد خبير في حوادث الغوص.

ارتفاع الطلب: تم الإبلاغ عن زيادة في علاجات الغواصين في وحدة الضغط العالي في ماتر دي، بالإضافة إلى وحدة مالطا الأخرى في مستشفى جوزو العام، من قبل تايمز أوف مالطاأعلنت مؤسسة ماتر دي الأسبوع الماضي أنها عالجت 57 غواصًا حتى الآن هذا العام، وهو ما يتجاوز بالفعل متوسطها السنوي الذي يبلغ 50 غواصًا. ويبلغ متوسط ​​عدد الغواصين الذين يعالجهم مركز غوزو 30 غواصًا سنويًا. وأشار الدكتور ستيفن موسكات، المستشار الرئيسي السابق في ماتر دي، إلى أن "مالطا تتحول بسرعة إلى مكة للغوص التقني"، وأن هذا كان أحد العوامل التي جعلت الغواصين أكثر عرضة للحوادث.



