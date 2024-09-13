عملية استرجاع الخط تنتهي بوفاة غواص وغرق القارب

بدأ الأمر بعمل خيري، عندما ذهب غواص منفرد في مهمة لإزالة خط متشابك يهدد بالخطر من حطام سفينة - وانتهت بوفاته وغرق قارب إنقاذ في ظروف مائية صعبة.

تم انتشال جثة باتريك كيلي البالغ من العمر 72 عامًا من وينثروب هاربور، إلينوي من حطام الباخرة التي يبلغ عمقها 36 مترًا ويسكونسن في بحيرة ميشيغان صباح يوم 11 سبتمبر.

كانت زوجة الغواص قد أبلغت عن اختفاءه في صباح اليوم السابق، بعد أن فشل في العودة إلى قاربهم بحلول الساعة 11.30 كما كان متوقعًا. تقع حطام السفينة ذات الهيكل الحديدي، التي بُنيت في عام 1881 وغرقت في عام 1929، على بعد 10 كيلومترات من الساحل الجنوبي الغربي للبحيرة، بالقرب من حدود إلينوي / ويسكونسن في بليزانت برايري.

انطلقت عملية بحث وإنقاذ في محيط الحطام، شملت حرس السواحل الأمريكي, مكتب شريف مقاطعة كينوشا وطواقم الشرطة وإدارة الإطفاء في بليزانت برايري واستخدام معدات السونار والعديد من المركبات التي تعمل عن بعد.

"حارس الحطام"

وبحلول الساعة الخامسة مساء من ذلك اليوم، أدت الظروف الجوية السيئة في البحيرة إلى تعليق ما كان يُعتبر الآن عملية بحث واسترداد حتى اليوم التالي.

ولكن قبل ذلك بكثير، في حوالي الساعة 2.30 بعد الظهر، بدأ قارب الإنقاذ التابع لجمعية مكافحة الحرائق والإنقاذ في مقاطعة كينوشا في دخول الماء، واضطر إلى إرسال إشارة استغاثة خاصة به.

واستجابت قوارب أخرى وتم إنقاذ الطاقم المكون من ثمانية أفراد إلى جانب معظم معداتهم قبل غرق السفينة على عمق 20 مترًا، على بعد حوالي 3 كيلومترات من الشاطئ. ويسكونسن وقالت الجمعية إنها ستعمل مع إدارة الموارد الطبيعية بالولاية لاستعادة قاربها.

وقال أقارب كيلي للصحافة إنه كان غواصًا متمرسًا وقد غاص في ويسكونسن وقد ذكر أنه كان ينوي استعادة الخط عدة مرات من قبل، واعتبر نفسه "حارسًا للحطام". وقال إنه كان يخطط لاستعادة الخط خوفًا من أن يعرض غواصين آخرين للخطر.

أيضا على ديفرنيت: حلم الغواصين التكنولوجيين: مركب شراعي عمره 150 عامًا, حطام السفينة البخارية بعمق 108 أمتار كان له "مظهر جديد", يموت زوجان أثناء الغوص العميق في البحيرات العظمى, تم العثور على مركب شراعي مبكر في بحيرة ميشيغان