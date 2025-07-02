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وفاة غواص في مالطا تستدعي إنشاء مركز إسعافات أولية

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ديوني جالديس (ديفيد أجيوس / نادي كاليبسو ساب أكوا)
ديوني جالديس (ديفيد أجيوس / نادي كاليبسو ساب أكوا)

توفي مدرب غوص معروف بين مجتمع الغوص المالطي، إثر حادث وقع في موقع شاطئ Ċirkewwa حوالي الساعة التاسعة صباحًا يوم الأحد 9 يونيو.

بعد أن واجهت ديون جالديز، البالغة من العمر 59 عامًا، صعوبة في الوصول إلى الشاطئ، نُقلت إلى المستشفى حيث تم الاتصال بها لطلب المساعدة، وفقًا للشرطة. وأفادت مصادر غير رسمية أن الحادث الغامض وقع أثناء دخولها الشاطئ في عمق لا يتجاوز مترين من الماء.

وتلقى جالديس العلاج في الموقع قبل أن يتم نقله بسيارة إسعاف إلى مستشفى ماتر دي في حالة وصفت بالخطيرة، وتم الإعلان عن وفاته هناك في صباح اليوم التالي.

وُصف جالديس بأنه "يحظى باحترام واسع في مجتمع الغوص"، وهو من قرية إيكلين وكان عضوًا قديمًا في فرع مالطا BSAC، نادي Calypso Sub-Aqua.

"لم يكن ديون مدرب غوص ماهرًا فحسب، بل كان أيضًا مرشدًا موثوقًا به ومستشارًا كريمًا ورفيقًا حقيقيًا لكل من حظي بشرف معرفته"، كما ذكر رئيس النادي الدكتور أندرو ب. زاميت.

"طبيعته الهادئة والودية جعلت من السهل العمل معه، وكان شغفه بالغوص لا يضاهيه إلا تفانيه في مشاركته مع الآخرين." 

وتجري الشرطة تحقيقات في هذا الشأن، وتشكل وفاة جالديس موضوع تحقيق قضائي.

عريضة تشيركيوا

Ċirkewwa هو موقع شهير يقع في الطرف الشمالي لمالطا، ويضم مناطق جذب سياحي بما في ذلك روزى حطام القاطرة.

توفي غواص هولندي وأُنقذ 17 آخرون هناك في مارس 2024 عندما خلقت الرياح القوية ظروف خروج خطرة، مما أدى إلى إحدى أكبر عمليات إنقاذ الغواصين في مالطا. وفي أكتوبر الماضي، توفي غواص بريطاني يبلغ من العمر 66 عامًا. بعد الشعور بالتوعك أثناء الغوص في Ċirkewwa.

بعد وقت قصير من وفاة جالديس، تم إنشاء موقع مجتمع الغوص في مالطا معلومات الغوص كانت تكرر دعواتها السابقة لتحويل غرفتين مملوكتين لشركة النقل المالطية في تشيركيوا إلى مركز للإسعافات الأولية.

وفي غياب مثل هذه المنشأة، كان على جالديس أن يتلقى العلاج الطارئ على الرصيف في درجة حرارة 40 درجة مئوية لمدة نصف ساعة تقريبًا، كما زعم، على مرأى ومسمع من الغواصين الآخرين والمارة - تمامًا كما حدث مع الغواص البريطاني في العام السابق.

في شهر مايو، قدمت منظمة Diving Info عريضة تطالب بإنشاء منشأة للإسعافات الأولية إلى الحكومة، مطالبة بأن يتطور مشروع "حديقة سيركيوا البحرية" من مجرد "حيلة تسويقية إلى حديقة بحرية ذات قيمة حقيقية وإدارة جيدة".

"على الرغم من مرور أربع سنوات وإنفاق أكثر من 600,000 ألف يورو منذ الإعلان الرسمي، فإن الحديقة البحرية لم تصبح موجودة رسميًا حتى الآن"، كما يقول موقع Diving Info.

صعوبات في التنفس

وفي نفس الأحد في هاواي، توفي جريج دوروتشر البالغ من العمر 51 عامًا، والذي كان يزور البلاد من كولورادو، بعد رحلة غوص تمهيدية قام بها مع أفراد آخرين من عائلته. 

أمضى دوروتشر قرابة 40 دقيقة في مياه منتزه شاطئ وايولينا، وهو موقع معروف بتكوينات الصخور البركانية والحياة البحرية. وظهر على السطح وهو يشكو من صعوبة في التنفس، وسرعان ما فقد وعيه، وفقًا لشرطة هاواي.

وايولينا بيتش بارك (درونبيكر)
وايولينا بيتش بارك (درونبيكر)

على اليابسة، أجرى قائد الغوص وأفراد عائلته عملية إنعاش قلبي رئوي قبل وصول المسعفين، ونُقل دوروشر إلى المستشفى، لكنه توفي بعد دخوله بقليل. ولا يزال التحقيق جاريًا.

توفي غواص شاطئ آخر، يبلغ من العمر 26 عامًا، في هاواي في 30 يونيو، ولكن في غوص ليلي. ويُعتقد أنه كان يمارس الغوص الحر.

فُقد الرجل، الذي لم يُكشف عن اسمه، عند شاطئ كاكانيو بجزيرة كاواي حوالي الساعة 9.20:XNUMX مساءً. وأبلغ رفاقه الشرطة أن التيار جرفه، فبدأ البحث عنه حتى عُثر عليه فاقدا للوعي في الماء قبيل منتصف الليل.

قام عناصر خفر السواحل بنقله إلى الشاطئ لكن تم إعلان وفاته في مكان الحادث.

أيضا على ديفرنيت: وفاة غواص بريطاني في مالطا, جاء محترف الغوص البريطاني للإنقاذ في مالطا, وفاة غواص، وإنقاذ 17 آخرين في موقع للغوص على شاطئ مالطا, يموت بولنديان بعد الغوص في مالطا

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◀️ https://www.youtube.com/watch?v=abJeh86OTI4
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=HtBi7RP71Rs
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=Vk0dB7AsMfY
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=Mv-PnILYPlI
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=fMCYT_KB4pU
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=rcqdceF8LIk
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