طرح عام أولي يضرب غواصًا بريطانيًا في صخرة كريستال كومودو

Immersion Pulmonary Oedema (IPO) has been given as the cause of death of UK scuba diver Robert Bolton while on منتجعات مميزة in Indonesia in 2023 – one of the relatively few occasions on which the hard-to-spot condition has been formally diagnosed in divers.

في تحقيق أجرته محكمة وينشستر كورونرز الأسبوع الماضي، سمع الطبيب الشرعي جيسون بيج أن الرجل البالغ من العمر 65 عامًا كان يغوص في موقع معروف في متنزه كومودو الوطني في 17 سبتمبر عندما وقع الحادث المميت. وقد تم الإبلاغ عن الإجراءات من قبل هامبشاير كرونيكل.

كان بولتون، الذي عاش في بيشوبس والتهام في هامبشاير، غواصًا متمرسًا تعلم الغوص أثناء خدمته في البحرية الملكية. ترك الملازم القائد الخدمة لاحقًا ليصبح محاميًا للدفاع الجنائي، قبل أن يؤسس شركة استشارات مالية في عام 2016.

كان هو وزوجته ميشيل في "رحلة بحرية أحلام"، وفي ذلك اليوم كانا يستكشفان قمة كريستال روك، اليونسكو للتراث العالمي الموقع كانت هذه المنطقة عرضة للتيارات القوية وتحظى بشعبية كبيرة بين الغواصين ذوي الخبرة بسبب الحياة البحرية فيها. ولم يمض على وجوده تحت الماء أكثر من 10 دقائق عندما أدرك أنه يعاني من مشكلة.

وقيل إن بولتون صعد بسرعة برفقة مرشد غوص، لكن زوجته وصفت حالته بـ"الذعر". وذكرت أنه كان يتنفس بصعوبة ويمسك صدره. وعلى السطح أصيب بنوبات صرع وأغمي عليه بينما نقله قارب سريع إلى المستشفى على البر الرئيسي في رحلة مضطربة استغرقت ساعة.

شخّص الأطباء إصابته بسكتة دماغية لكن بولتون لم يستعد وعيه. وتم نقله لاحقًا إلى مستشفى خاص في سنغافورة، حيث توفي بعد ستة أيام من الغوص.

قالت ميشيل بولتون إن زوجها كان يتمتع بلياقة بدنية عالية وقوة بدنية وروح رياضية. وفي بيان للتحقيق، قال خبير أمراض الغوص في المملكة المتحدة الدكتور بيتر ويلمشورست وأشار إلى أن خطر الإصابة بانسداد الشرايين الرئوية، الذي تتسرب فيه السوائل من الأوعية الدموية إلى الرئتين، كان أعلى بنحو 13 مرة لدى الغواصين الذين يبلغ عمرهم 60 عاما أو أكثر.

وقال الطبيب الشرعي "إن الدكتور ويلمشورست متأكد من أن حادث الغوص الذي تعرض له السيد بولتون كان بسبب وذمة رئوية نتيجة الغمر مما أدى إلى إصابة السيد بولتون بإصابة دماغية ناجمة عن نقص الأكسجين".

وسجل وفاة عرضية، مشيرا إلى خبرة بولتون في الغوص، وفهمه السريع للحاجة إلى اتخاذ إجراء فوري ومحاولته الوصول إلى السطح.

حادثة سمكة القرش في جزر الباهاما

خليج بيميني (نيكولريتش123)

Two swimmers have been injured, one seriously, following a shark encounter off the Bahamas island of Bimini, the closest to Florida. The female tourists, who were on منتجعات مميزة from the USA, were in the sea together on the early evening of 7 February when they sustained injuries to their lower bodies.

وتلقوا العلاج الطارئ في عيادة محلية قبل نقلهم جواً إلى جزيرة نيو بروفيدنس لتلقي المزيد من الرعاية الطبية، وفقاً لشرطة جزر الباهاما الملكية. وقد عادوا منذ ذلك الحين إلى ديارهم، ومن المقرر أن يخضع أحدهم لعملية جراحية ثالثة لإصلاح جرح في ساقه.

