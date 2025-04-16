وفاة مدرب أثناء الغوص في حطام سفينة في أونتاريو

تم العثور على جثة مدرب غوص لم يتم الكشف عن هويته والذي اختفى في موقع غوص على الشاطئ قبالة مدينة كينغستون، أونتاريو، بعد ظهر يوم 13 أبريل، وفقًا لشرطة مقاطعة فرونتيناك أونتاريو (OPP).

نزل الغواص وصديقه على حطام بارجة مُعلَّمة بخطوط إرشادية بالقرب من الشاطئ، حيث يلتقي نهر سانت لورانس ببحيرة أونتاريو. وقيل إنهما كانا يعرفان الموقع جيدًا، وأُفيد أن الضحية لديه خبرة تزيد عن 25 عامًا في الغوص.

كان اليوم دافئًا وهادئًا في موقع الحطام، على الرغم من أن درجة حرارة الماء كانت حوالي 4 درجات مئوية فقط.

رأى غواص آخر، كان يعمل كغطاء على السطح، أحد الغواصين يصعد إلى السطح وينادي على أحدٍ ما لإجراء مكالمة طوارئ. ثم شوهد صديقه يصعد إلى السطح للحظات قبل أن يختفي دون أن يترك أثرًا للفقاعات.

تم استدعاء خدمات الطوارئ بعد الساعة الثالثة عصرًا بقليل، وقيل إن فرق الإطفاء والإنقاذ والشرطة والمسعفين في كينغستون استجابوا بسرعة. وتم إرسال قارب لانتشال الغواص الذي برز على السطح، والذي أُبلغ عن تعرضه لوعكة صحية على بُعد حوالي 3 مترًا، لنقله إلى المستشفى لتلقي العلاج من إصابات طفيفة.

قامت سفن خفر السواحل بتفتيش المنطقة على نطاق واسع حتى حوالي الساعة 11 مساءً، وبعد ذلك شرطة مقاطعة فرونتيناك واصلت وحدة البحث والإنقاذ تحت الماء التابعة للشرطة العملية. عثروا على جثة الغواص في اليوم التالي، وأُبلغ أقرباؤه. ويُجري مكتب الطب الشرعي في أونتاريو تحقيقًا في الحادثة.

أيضا على ديفرنيت: انتهت عملية استرجاع الخط بوفاة الغواص وغرق القارب, غواص قناة محاصر تحت الجليد, البحيرات العظمى في أمريكا الشمالية, سفن الأشباح في البحيرات العظمى – الجزء الأول