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بطولة مرشد الغوص المصاب تثير الاستئناف

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مرشد الغوص زيبيدا في المستشفى
مرشد الغوص زيبيدا في المستشفى

عندما ترك قارب سريع مرشد غوص في حالة حرجة على جزيرة كوزوميل السياحية المكسيكية في 25 يوليو، ديفرنتالصورة تقرير عن الحادث وأشار إلى أنه كان يتصرف لحماية غواص آخر عندما أصيب. 

في الواقع يبدو أن مدرب الغوص الخبير، مانولو أكونيا زيبيدا، وضع حياته على المحك في محاولة لإنقاذ ليس غواص واحد ولكن جميع الغواصين تحت مسؤوليته.

يقول جون فلين، وهو غواص بارز في كوزوميل: "دفع مانولو ببسالة مجموعة من الغواصين بعيدًا عن مسار قارب سريع قادم كان يسير بسرعة عالية بشكل غير قانوني فوق شعاب يوكاب داخل المحمية البحرية". "وبسبب ذلك، صدمه القارب وأصيب بجروح بالغة بسبب مراوحه.

مرشد الغوص مانولو زيبيدا
مدرب الغوص مانولو زيبيدا

كل هذا على الرغم من أنه كان يحمل عوامة تحديد السطح (SMB) لتنبيه القوارب بوجود غواصين تحت الماء أو على السطح. بفضل تضحيات مانولو، أُنقذت أرواح، لكنه الآن يواجه جراحات متعددة وطريقًا طويلًا للتعافي.

وقد أطلق فلين موقع GoFundMe لتمكين الغواص المحترف المصاب من دفع تكاليف العلاج في المستشفى والتي من المتوقع أن تصل إلى حوالي مليون بيزو (حوالي 1 ألف جنيه إسترليني). 

فقد زيبيدا كمية كبيرة من الدم نتيجةً للحادث، واحتاج إلى عمليات نقل دم متعددة. ولا يزال يرقد في مستشفى كوزوميل الدولي، حيث خضع في البداية لعملية جراحية لتثبيت كسر مُركّب في قصبة ساقه اليمنى، تلتها عملية أخرى لإصلاح كسر الشظية، العظمة الرئيسية الأخرى في أسفل الساق. 

احتاج زيبيدا إلى عمليات جراحية أخرى لعلاج جروح عميقة في قدميه ويده وفخذه وظهره. لن يتمكن من المشي لمدة عام على الأقل، وسيحتاج إلى عملية استبدال الركبة في عام ٢٠٢٦.

يتمتع زيبيدا بخبرة تزيد عن 30 عامًا كقائد غوص
يتمتع زيبيدا بخبرة تزيد عن 30 عامًا في الغوص الاحترافي

يقول فلين: "كل تبرع - مهما كان صغيرًا - سيُخصص مباشرةً لدعم جراحات مانولو وعلاجه وإعادة تأهيله". ويضيف: "يعاني من إصابات بالغة في ساقه وأسفل ظهره وكاحليه". وحتى اليوم (4 أغسطس)، جُمعت 84% من المبلغ المستهدف من خلال أكثر من 500 تبرع.

بدأ فلين، من كاليفورنيا، ما أصبح فيما بعد عملية الغوص. ساند دولار سبورتس في كوزوميل عام ١٩٩٠، وشارك بشكل مباشر في تأسيس منتزه كوزوميل البحري. لم يكن زيبيدا موظفًا بدوام كامل لدى شركة ساند دولار، بل عمل لدى الشركة كمستقل.

يقول فلين: "مانولو ليس مجرد غواص ماهر بخبرة 30 عامًا، بل هو بطل حقيقي. فلنتكاتف كمجتمع ولنرد الجميل لشخص بذل كل ما في وسعه لحماية الآخرين".

القارب الذي ضرب زيبيدا، والذي تم تحديده باسم Maranatha، يزعم أنه دخل منطقة الشعاب المرجانية دون الحصول على التصاريح المطلوبة من اللجنة الوطنية للمناطق الطبيعية المحمية (CONANP). التحقيق الرسمي جارٍ.

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