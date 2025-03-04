حادث دهس يتسبب في إصابة غواص في ساقه

أدى حادث تصادم آخر بين قاربين إلى إصابة غواص، وهذه المرة في فلوريدا. وقع الحادث على بعد حوالي 1.5 كيلومتر من أوكلاند بارك، التي تقع بين فورت لودرديل وبومبانو بيتش على الساحل الأطلسي، حوالي الساعة 2 مساءً يوم 1 مارس.

وكان الغواص الذي لم يكشف عن اسمه قد خرج إلى السطح من عمق 18 متراً، وقيل إنه رفع إشارة ضوئية أو علماً للإشارة إلى وجوده.

وقيل إن أحد المرافقين لسائق قارب الغوص رأى القارب القادم فصرخ ولوح بيده لجذب انتباه السائق إلى وجود الغواص في الماء. وبدا أن الرجل كان على علم بالتحذيرات لكنه استمر في دهس الغواص واستمر في طريقه.

وأصيب الغواص بجرح خطير في ساقه بعد اصطدامه بمروحة القارب، لكنه ظل واعياً عندما انتشله سائق قارب الغوص وأسرع به إلى الشاطئ.

تم وضع عاصبة لوقف النزيف وتم استدعاء خدمات الطوارئ. تم نقل الغواص إلى مركز بروارد هيلث الطبي للعلاج.

ووصف القارب المخالف بأنه أبيض اللون، ويبلغ طوله ما بين 10 و13 متراً، وبه وحدة تحكم مركزية ومحركات خارجية. وكان القارب متجهاً شمالاً وعلى متنه شخصان.

تم طلب من أي شخص لديه معلومات أو لقطات الاتصال بلجنة الحفاظ على الأسماك والحياة البرية في فلوريدا (مركز الاتصال العائلي العالمي)، الذي يقوم بالتحقيق في الحادث، على الرقم 888-404-3922.

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