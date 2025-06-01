غطسات السدود المرعبة: "من فضلك، خذني معك"

تم العثور على جثة معلمة من كوريا الجنوبية اختفت منذ 15 عامًا - من قبل غواص يدعي أنه كان يسترشد بصوت في رأسه.

وكان بايك مين جيو (55 عاما) قد قاد في السابق فريق إنقاذ المياه في مدينة أندونج بشرق البلاد، وكان مشاركا في البحث الأصلي عن نائب مدير المدرسة الذي لم يكشف عن اسمه عندما اختفى عن عمر يناهز 53 عاما في أغسطس/آب 2010.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، كان بايك يقوم بأعمال صيانة في سد أندونج عندما أسقط سلمًا في الماء عن طريق الخطأ، وفقًا لتقرير في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية. كوريا هيرالد.

باستخدام معدات الغوص، غاص إلى عمق 30 مترًا للعثور على السلم، لكنه أثناء حمله إلى السطح، أسقطه مجددًا في نفس المكان. وعندما غاص مجددًا، عثر أيضًا على رفات المعلم.

قال لوسائل الإعلام المحلية: "كنت أسمع باستمرار: 'أرجوكم، خذوني معكم'. لا أعرف حتى لماذا غطستُ عميقًا في الماء من أجل ذلك السلم الرخيص - شعرتُ فقط أنني مضطرٌ لذلك".

وكالة شرطة مقاطعة كيونغبوك وقال إن كون الجثة محاطة إلى حد كبير بالطين ساعد في الحفاظ عليها، حيث ظل جزء كبير منها سليما، وتم تأكيد هويتها من خلال اختبار الحمض النووي.

كانت هذه القضية واحدة من أطول قضايا الأشخاص المفقودين في المنطقة، وتخطط الشرطة لتكريم بايك بشهادة تقدير لمساعدتهم أخيرًا في حل القضية.

الموت في إندونيسيا

آتشيه (أكسل درينفيل)

وفي الوقت نفسه، توفي غواص يبلغ من العمر 33 عاما في آتشيه على جزيرة سومطرة الإندونيسية يوم أمس (31 مايو) بعد أن حوصر في ما وصف بأنه تيار قوي.

كان الرجل قد بدأ غوصًا صباحيًا على عمق 20 مترًا تقريبًا في موقع قبالة إيبويه، وذلك بعد حوالي 30 دقيقة من بدء الغوص الصباحي. وكان ضمن مجموعة تضم ماليزيَّين آخرين ومدربًا، وفقًا لقناة "بريتا راكيات آتشيه" الإعلامية.

وعند مواجهة التيار أشار المدرب للرجل بالصعود، لكنه ربما امتثل بسرعة كبيرة، لأنه عندما وصل إلى السطح وجد أنه فقد وعيه.

تناوب المدرب والغواصون الآخرون على إجراء الإنعاش القلبي الرئوي، بينما نُقل الرجل إلى الشاطئ بالقارب، ثم بالسيارة إلى عيادة قريبة، لكن أُعلن عن وفاته لدى وصوله إليها، بعد حوالي 40 دقيقة من الحادث. تشريح وكان من المقرر إجراء فحص، بينما تقوم الشرطة الإندونيسية بالتحقيق في الحادث.

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