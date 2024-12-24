عائلة الفتاة تريد إجابات على وفاة فتاة أثناء غطسها في جزر المالديف

لا تزال عائلة تلميذة بريطانية من أصل سنغافوري لقيت حتفها في حادث يتعلق بمروحة قارب أثناء رحلة غطس مدرسية قبل نحو شهرين، تنتظر تفسيرا لما حدث من السلطات في جزر المالديف.

تم الإبلاغ عن وفاة جينا تشان البالغة من العمر 15 عامًا في 8 نوفمبر ديفرنتكانت تشارك في مشروع للغطس مع مؤسسة خيرية مسجلة في بريطانيا برنامج أبحاث قرش الحوت في جزر المالديفبرفقة تلاميذ آخرين من مدرسة سنغافورة مؤسسة سانت جوزيف الدولية (SJI) في رحلة بقيادة مدير المدرسة.

كان طلاب SJI قد زاروا جزر المالديف في العام السابق لحضور "دروس الغطس في أعماق البحار والمرونة" والتي شكلت جزءًا من الدروس الإلزامية في المدرسة جائزة الإنجاز الوطني للشباب تدريب يعادل جائزة دوق أدنبره في المملكة المتحدة.

"الصمت من جزر المالديف"

وقعت الحادثة المميتة بين منتجع لوكس مالديفز ودهيدو في جنوب أري أتول. وأعلنت الشرطة وفاة جينا لدى وصولها إلى مركز دهيجورا الصحي القريب، ووعدت بإجراء تحقيق.

"لقد كان هناك صمت من جانب الحكومة المالديفية وتوقفت كل الأخبار عنها"، كتبت أليس تشان، 17 عامًا، على GoFundMe بدأت الصفحة لأختها الصغرى. "إن الظروف التي أدت إلى وفاتها المفاجئة وإهمال الشركة كانت صادمة حقًا لعائلتنا وأصدقائها المراهقين، الذين شهدوا وفاتها.

جينا تشان في المطار

"الرجاء مساعدتنا في هذا الوقت العصيب الذي تمر به عائلتنا وأحبائنا، ونشر أخبار قضيتها. ستذهب جميع التبرعات إلى كفاحنا من أجل جينا وحماية جميع الأطفال والسياح في المستقبل، من خلال توفير الرسوم القانونية والدعم المالي لمحامينا في المالديف لتولي المزيد من القضايا مثل هذه. العدالة لجينا". جمع الموقع حتى الآن 5,160 جنيهًا إسترلينيًا من أصل 10,000 جنيه إسترليني مستهدفة.

سياسة عدم استخدام الهواتف

وبحسب المجموعة، أُمرت جينا وأصدقائها بالنزول إلى البحر قبل تشغيل محرك القارب مباشرة، وارتطام السفينة بهم، ما أدى إلى سحبها إلى ما تحت السطح.

وقال والدا جينا آلان تشان وجنيفر لياو للصحافة إنهما لم يتمكنا من الاتصال بابنتهما أثناء الرحلة لأن المدرسة فرضت سياسة عدم استخدام الهواتف.

ويزعمون أن السلطات المالديفية فشلت في تقديم فرصة بعد الوفاة وقالوا إن فحص جسد ابنتهم بعد الحادث لم يتم إطلاعهم على إفادات شهود العيان من الطلاب والمعلمين الآخرين، مما دفعهم إلى الاعتقاد بأنه "لم يتم إجراء أي تحقيق حقيقي".

كما أشاروا إلى "سلسلة من الأخطاء" التي زعموا أنها حدثت طوال الرحلة. وقال آلان تشان: "لقد اقترب عيد الميلاد وما زلنا لا نملك إجابات. نريد أن نعرف ما حدث".

أيضا على ديفرنيت: دعامة تقطع ساق غواصة في جزر المالديف, موت الدعامة - أرمل الغوص يرفع دعوى قضائية, ضرب الغواص بواسطة دعامة دوني