ضابط شرطة ألماني يطلق النار على سمكة سلور عملاقة

أطلق ضابط شرطة ألماني النار على سمكة سلور في بحيرة برومباخ في منطقة بحيرة فرانكونيا في بافاريا، بعد أن بدأت السمكة التي يبلغ طولها مترين في مهاجمة السباحين - والآن غضب نشطاء حقوق الحيوان.

وتقول منظمة بيتا (الناس من أجل المعاملة الأخلاقية للحيوانات) في ألمانيا إنها تخطط لتقديم شكوى جنائية بشأن عملية القتل.

كانت السمكة تحوم قرب السطح بجانب منصة سباحة في البحيرة، وقيل إنها كانت عدوانية، إذ عضّت العديد من السباحين. ونظرًا لكثرة زوار مهرجان موسيقي في المنطقة، اعتبرت الشرطة أن استمرار وجودها يُشكل "خطرًا أمنيًا جسيمًا".

لم تُجرح سمكة السلور التي يبلغ وزنها 90 كيلوغرامًا إلا بعد إطلاق النار عليها، ولكن تم انتشالها بعد ذلك وإرسالها إلى البحر من قبل الصيادين.

وقالت الخبيرة في منظمة بيتا، جانا هوجر: "لقد صدمنا من تصرفات الشرطة والصيادين، الذين يتحملون بوضوح المسؤولية عن الموت المؤلم للغاية والبطيء وقبل كل شيء غير الضروري وغير القانوني لسمك السلور".

يانا هوجر (بيتا ألمانيا)

على الأرجح، أرادت سمكة السلور الدفاع عن عشها وبالتالي عن صغارها، فأظهرت سلوكًا نموذجيًا تمامًا لنوعها. إن قتلها حتى يتمكن عدد لا يُحصى من الضيوف من مواصلة السباحة دون إزعاج في البحيرة يُعد انتهاكًا لقانون رعاية الحيوان.

PETA وطالبت بالتحقيق في الحادث وناشدت السلطات وخدمات الطوارئ إيجاد حلول صديقة للحيوان عندما تنشأ مثل هذه المواقف.

بحيرة برومباخ (إل-ميجور)

في هذه الحالة، كان ذلك سيتطلب نشر قوات أمنية لمنع المحتفلين من الوصول إلى منصة الاستحمام ليلًا. الحيوانات البرية ليست مُسببة للمشاكل، بل هي جزء من نظامنا البيئي المهم. إنها تستحق الاحترام والحماية - حتى عندما تصادفنا نحن البشر بشكل غير متوقع.

"إن الشكوى الجنائية التي رفعناها تهدف إلى المساعدة في ضمان فحص الطبيعة غير القانونية الواضحة لهذا الفعل من منظور رعاية الحيوان ومعاقبة مرتكبيه على المستوى القانوني."

سمك السلور ويلس هو أكبر أسماك المياه العذبة في أوروبا. في عام ٢٠٠٣، تصدرت عناوين الصحف عنوان "قط يأكل كلبًا" بعد أن زُعم أن سمكة في مونشنغلادباخ، تُعرف باسم كونو القاتل، ابتلعت جروًا من نوع داشهند.

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