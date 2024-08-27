من ضحية لدغات القرش إلى لاعب بارالمبي – في 15 شهرًا

في مايو من العام الماضي، كان علي ترويت، البالغ من العمر 22 عامًا، يمارس رياضة الغطس من قارب في جزر تركس وكايكوس مع زميلته السباحة من فريق جامعة ييل، صوفي بيلكينتون.

كان الأصدقاء يستمتعون بعطلة للاحتفال بتخرجهم، ولكن في هذه المرحلة اتخذت الرحلة منعطفًا مظلمًا.

لم تكن المنطقة معروفة بأسماك القرش، لكن ما اعتقد لاحقًا أنه سمكة قرش ثور اقتربت فجأة "وبدأت بمهاجمتنا وصدمتنا بقوة وصدمتنا من الأسفل"، كما قالت تروويت لشبكة إن بي سي نيوز.

"لقد قاومنا ودفعنا وركلنا، ولكن بسرعة كبيرة أدخلت ساقي في فمه. والشيء التالي الذي عرفته هو أنه عض قدمي وجزءًا من ساقي.

لكن الآن، وبعد 15 شهراً فقط من المواجهة المؤلمة، تستعد تروويت للتنافس في ثلاثة سباقات دولية مع الفريق الأمريكي في دورة الألعاب البارالمبية في باريس.

عندما دارت سمكة القرش، كان تدريب ترويت على السباحة هو ما برز إلى الواجهة. وقالت: "لقد اتخذنا قرارًا سريعًا بالسباحة للنجاة بحياتنا، ما يقرب من 75 ياردة في مياه المحيط المفتوحة إلى القارب".

وصلت المرأتان إلى مكان آمن على متن السفينة حيث قامت بيلكينتون، في إجراء تنسب إليه ترويت لإنقاذ حياتها، بإيقاف النزيف باستخدام عاصبة.

تم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج الطارئ قبل إعادتها إلى الولايات المتحدة لإجراء عملية جراحية. وخضعت لثلاث عمليات جراحية: اثنتان في ميامي لمكافحة العدوى، ثم في نيويورك، في عيد ميلادها الثالث والعشرين، بترت ساقها اليسرى من تحت الركبة.

ذكريات الماضي مروعة

شمل جزء من إعادة تأهيل تروويت العمل في البلياردو، وقد ساعدها مدرب السباحة السابق في جامعتها جيمي بارون. العودة إلى الماء، حتى حمام السباحة العائلي في دارين بولاية كونيتيكت، أثبت أنه يمثل تحديًا نفسيًا في البداية لأن الغمر وأصوات الرش من شأنها أن تؤدي إلى ذكريات مروعة عن لقاء القرش.

وتصف بارون تروويت بأنها "أشد عاملة مجتهدة قابلتها على الإطلاق"، وتقول إنها لم تفوت يومًا واحدًا من التدريب، حيث قللت ذكريات الماضي والانزعاج من العمل الشاق الذي بذلته.

على الرغم من أن هدفها الأولي كان مجرد تعلم كيفية استخدام ساقها الاصطناعية واستعادة قوتها، وبحلول ديسمبر/كانون الأول، كانت ترويت تسبح حرة وسباحة الظهر في بطولة الولايات المتحدة الوطنية للسباحة للمعاقين في أورلاندو، فلوريدا - وفازت بميدالية.

ثم أفسحت أفكار المنافسة في دورة الألعاب البارالمبية في لوس أنجلوس عام 2028 المجال أمام توجه أكثر طموحًا نحو باريس في عام 2024.

لا تزال السباحة تنافسية – علي ترويت

في أبريل/نيسان الماضي، سبح تروويت في سباق 400 متر سباحة حرة، ضمن فئة S10 للسباحين ذوي الإعاقة الجسدية التي تؤثر على المفاصل، في مسابقة دولية أقيمت في البرتغال. ثم، في التجارب التي جرت في أواخر يونيو/حزيران، فازت بالأحداث التي أهلتها للانضمام إلى الفريق البارالمبي الأمريكي - سباقات 400 متر و100 متر سباحة حرة و100 متر ظهر.

تصبح آمنة للمياه

وقد وجدت تروويت أيضًا وقتًا لإطلاق مؤسسة تسمى أقوى مما تعتقد. وتقول: "لقد أدركت مدى تكلفة الأطراف الاصطناعية ومدى ضآلة ما يغطيه التأمين". "لقد تم تذكيري أيضًا بمدى أهمية كوني سباحًا ماهرًا في بقائي على قيد الحياة.

"بدأت أقوى مما تعتقد لمساعدة الأشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدة مالية فيما يتعلق بأطرافهم الاصطناعية، وكذلك لمساعدة الأشخاص على أن يصبحوا آمنين من المياه.

ووصف حاكم ولاية كونيتيكت السباح بأنه "ملهم"، وحدد غدًا (28 أغسطس)، وهو اليوم الذي تبدأ فيه الألعاب البارالمبية، يومًا لعلي تروويت في الولاية.

وقالت تروويت لشبكة NBC: "أنا فريدة من نوعها لأنني تعرضت لهجوم من سمكة قرش، لكنني لست فريدة من نوعها لأننا جميعًا نمر بمصاعب وصدمات وأوقات عصيبة في الحياة ولدينا جميعًا القدرة على النهوض مرة أخرى".

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