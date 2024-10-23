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سمكة إبرة طائرة تقتل راكب أمواج إيطالي

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جوليا مانفريني على متن قارب ركوب الأمواج Naga Laut في جزر مينتاواي
جوليا مانفريني على متن قارب ركوب الأمواج Naga Laut في جزر مينتاواي

لقيت راكبة أمواج إيطالية حتفها في حادث غريب في إندونيسيا حيث قفزت سمكة إبرة من البحر واخترقها في صدرها.

وقعت الحادثة صباح يوم 18 أكتوبر/تشرين الأول قبالة سواحل ماسوكوت في جزر مينتاواي. ويقال إن الجزر الواقعة قبالة ساحل سومطرة في شرق المحيط الهندي تحظى بتقدير كبير بين راكبي الأمواج.

جوليا مانفريني، 36 عامًا، من تورينو، كانت تمارس رياضة ركوب الأمواج والتزلج على الجليد معلم وكانت تدير وكالة سياحة متخصصة تسمى AWAVE Travel. وكانت تقيم في منتجع Hidden Bay مع شريكها ماكس فيرو، الذي كان موجودًا في مكان الحادث عندما وقع.

جوليا وماكس
جوليا مانفريني وماكس فيرو

تم نقل مانفريني إلى الشاطئ وتقديم الإسعافات الأولية لها أثناء نقلها إلى مركز طبي، لكن الأوان كان قد فات. فقد خلفت السمكة الإبرية جرحًا عميقًا يبلغ عمقه 5 سم في الجانب الأيسر من صدرها، كما وردت تقارير عن وجود مياه البحر في رئتيها.

"لسوء الحظ، حتى مع الجهود الشجاعة التي بذلها شريكها وموظفو المنتجع المحليون والأطباء، لم يكن من الممكن إنقاذ جوليا"، حسبما ذكر. اواف للسفر"قال جيمس كولستون، أحد مؤسسي شركة "إنترناشونال إنكويرر": "نعتقد أنها ماتت وهي تفعل ما تحبه، وفي مكان تحبه".

تنتمي الأسماك الإبرية إلى بيلونيداي تنتمي هذه الأسماك إلى عائلة الأسماك البحرية، ولها منقار طويل وضيق مليء بالأسنان الحادة. ويمكن أن يصل طول هذه الأسماك إلى متر واحد، وتوجد عادة في المناطق شبه الاستوائية، حيث تتغذى بشكل أساسي على الأسماك الأصغر حجمًا والقشريات ورأسيات الأرجل.

سمكة الإبرة (مطعم كريستيان جريل)
سمكة الإبرة (مطعم كريستيان جريل)

تتمتع الأسماك الإبرية بالقدرة على القيام بقفزات قصيرة خارج الماء بسرعات تصل إلى 40 ميلاً في الساعة - وهي سرعة السهم الذي يتم رميه على اللوح - وغالبًا ما يُعرف عن الأسماك الإبرية أنها تقفز فوق أسطح السفن الضحلة.

في أجزاء من منطقة المحيطين الهندي والهادئ، يرى الصيادون التقليديون أن الأسماك الإبرية الطائرة تشكل خطراً أكبر عليهم من أشكال الحياة البحرية الأخرى.

عندما يضرب المنقار اللحم، فإنه قد يسبب جروحًا عميقة، ومن المعروف أنه ينكسر داخل الضحية. وعلى الرغم من عدم وجود ما يشير إلى أن الأسماك عدوانية عمدًا تجاه البشر، فقد تم تسجيل عدد من الوفيات والإصابات الخطيرة. 

يمكن أن تسبب مناقير الأسماك الإبرية أضرارًا كبيرة
يمكن أن تسبب مناقير الأسماك الإبرية أضرارًا كبيرة

في وقت سابق من عام 2024، تعرض صياد فلبيني يبلغ من العمر 59 عامًا لثقب في المعدة بواسطة سمكة إبرة قافزة أو بالو قبالة جزيرة باناي وتوفي بسبب فقدان الدم قبل الوصول إلى المستشفى.

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المعلومات الواردة في هذا الفيديو ليس المقصود منها أو ضمنيًا أن تكون بديلاً عن التدريب الاحترافي على الغوص. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب الغوص المؤهل.
00: 00 مقدمة
01:19 سكوبا.كوم
02:13 العرض على العلبة
03:51 المواصفات
09:40 مراجعة

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في حلقة هذا الأسبوع من البودكاست، يواجه مرشدو الغوص المحترفون في الفلبين مشكلة كبيرة بعد تلقيهم معلومات تفيد بأن بعضهم يقبلون الدفع مقابل نقش الأسماء على الشعاب المرجانية، مما دفع السلطات إلى مضاعفة مكافأة أي معلومات عن الجناة. أخبر إل إل كول جيه صحيفة الجارديان مؤخرًا أن سمكة القرش الآلية في فيلم Deep Blue Sea كادت أن تغرقه. وقرر غواص سابق في البحرية أن يصبح أول من يسبح في القناة الإنجليزية على ظهره. https://divernet.com/scuba-news/conservation/dive-pro-accused-of-carving-corals-for-cash/ https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/ https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/ https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830 https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join مشتريات المعدات: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear --------------------------------------------------------------------------------------------------- مواقعنا على الإنترنت الموقع الإلكتروني: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، مراجعات معدات الغوص الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، تقارير السفر الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ المعرض الوحيد للغوص في المملكة المتحدة الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية ----------------------------------------------------------------------------------- تابعنا على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag تويتر: https://twitter.com/scubadivermag إنستغرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine نحن شركاء مع https://www.scuba.com و https://www.mikesdivestore.com للحصول على جميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام رابط الشريك أعلاه لدعم القناة. المعلومات الواردة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن التدريب المهني على الغوص. كل المحتوى، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من قبل مدرب غوص مؤهل.

في حلقة هذا الأسبوع من البودكاست، يواجه مرشدو الغوص المحترفون في الفلبين مشكلة كبيرة بعد تلقيهم معلومات تفيد بأن بعضهم يقبلون الدفع مقابل نقش الأسماء على الشعاب المرجانية، مما دفع السلطات إلى مضاعفة مكافأة أي معلومات عن الجناة. أخبر إل إل كول جيه صحيفة الجارديان مؤخرًا أن سمكة القرش الآلية في فيلم Deep Blue Sea كادت أن تغرقه. وقرر غواص سابق في البحرية أن يصبح أول من يسبح في القناة الإنجليزية على ظهره.



https://divernet.com/scuba-news/conservation/dive-pro-accused-of-carving-corals-for-cash/
https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/
https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/
https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830
https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo


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المعلومات الواردة في هذا الفيديو ليس المقصود منها أو ضمنيًا أن تكون بديلاً عن التدريب الاحترافي على الغوص. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب الغوص المؤهل.

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تم دفع أجر للمرشدين في Graffiti Coral #غوص #أخبار #بودكاست

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