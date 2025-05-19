مروحة قارب صيد تُصيب غواصين في تايوان

أُصيب غواصان بجروح بالغة في تايوان بعد ظهر يوم 17 مايو/أيار، إثر اصطدامهما بمروحة قارب صيد. وقع الحادث على بُعد أكثر من كيلومتر جنوب شرق شاطئ هوبيهو، في شبه جزيرة هنغتشون، في أقصى جنوب الجزيرة.

كان الغواصون يطفون على السطح وهم يحملون قوارب صغيرة الحجم منفوخة أثناء انتظارهم لالتقاطها بواسطة قارب الغوص الخاص بهم، وفقًا لما ذكره موقع "بي بي سي". يونايتد ديلي نيوز.

وقيل إن قارب الصيد كان قادما من مدينة ووشي في شمال شرق تايوان وكان يسافر "بسرعة عالية" عندما ضربته مروحته بالرجال، ثم واصلت السفينة طريقها.

وكان الغواصان اللذان أصيبا بجروح بالغة، أحدهما يبلغ من العمر 41 عاما والآخر 38 عاما، يحملان لقب ليو، على الرغم من أنه لم يتم تأكيد أنهما مرتبطان ببعضهما.

أصيب الرجلان بجروح متعددة، بينما وُصفت إصابات الأصغر بأنها مهددة للحياة، بما في ذلك كسور في إحدى الساقين والصدر والكتف والذراع. أما الغواص الثالث، فقد أُصيب بجرح طفيف في القدم، ولكنه بقي في المستشفى للمراقبة.

وقالت قوات خفر السواحل التايوانية إنها أخذت إفادات من طاقمي قارب الغوص وقارب الصيد، وأنها تحقق في الحادث، على الرغم من أن القبطان أفيد أنه متهم بالفعل بالفشل في ملاحظة حالة البحر والقيادة بسرعة مفرطة.

وبحسب مشغلي الغوص المحليين، فقد نشأت صراعات متكررة مع الصيادين في السنوات الأخيرة بشأن الاستخدام الأولوي للقنوات في منطقة هوبيو.

وقد وقعت الحادثة الأخيرة داخل حديقة كنتيج الوطنية أصدرت المنطقة تحذيرًا أمنيًا للسفن العاملة بالقرب من مواقع الغوص المحددة، وحثّتها على خفض سرعتها والحذر من الغواصات الصغيرة. مع ذلك، لم يُقدّم أي اقتراح رسمي لتقييد دخول القوارب إلى المنطقة.

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