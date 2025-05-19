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مروحة قارب صيد تُصيب غواصين في تايوان

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خدمات الطوارئ مع أحد الغواصين المصابين
خدمات الطوارئ مع أحد الغواصين المصابين

أُصيب غواصان بجروح بالغة في تايوان بعد ظهر يوم 17 مايو/أيار، إثر اصطدامهما بمروحة قارب صيد. وقع الحادث على بُعد أكثر من كيلومتر جنوب شرق شاطئ هوبيهو، في شبه جزيرة هنغتشون، في أقصى جنوب الجزيرة.

كان الغواصون يطفون على السطح وهم يحملون قوارب صغيرة الحجم منفوخة أثناء انتظارهم لالتقاطها بواسطة قارب الغوص الخاص بهم، وفقًا لما ذكره موقع "بي بي سي". يونايتد ديلي نيوز

وقيل إن قارب الصيد كان قادما من مدينة ووشي في شمال شرق تايوان وكان يسافر "بسرعة عالية" عندما ضربته مروحته بالرجال، ثم واصلت السفينة طريقها.

وكان الغواصان اللذان أصيبا بجروح بالغة، أحدهما يبلغ من العمر 41 عاما والآخر 38 عاما، يحملان لقب ليو، على الرغم من أنه لم يتم تأكيد أنهما مرتبطان ببعضهما. 

أصيب الرجلان بجروح متعددة، بينما وُصفت إصابات الأصغر بأنها مهددة للحياة، بما في ذلك كسور في إحدى الساقين والصدر والكتف والذراع. أما الغواص الثالث، فقد أُصيب بجرح طفيف في القدم، ولكنه بقي في المستشفى للمراقبة. 

وقالت قوات خفر السواحل التايوانية إنها أخذت إفادات من طاقمي قارب الغوص وقارب الصيد، وأنها تحقق في الحادث، على الرغم من أن القبطان أفيد أنه متهم بالفعل بالفشل في ملاحظة حالة البحر والقيادة بسرعة مفرطة.

وبحسب مشغلي الغوص المحليين، فقد نشأت صراعات متكررة مع الصيادين في السنوات الأخيرة بشأن الاستخدام الأولوي للقنوات في منطقة هوبيو.

وقد وقعت الحادثة الأخيرة داخل حديقة كنتيج الوطنية أصدرت المنطقة تحذيرًا أمنيًا للسفن العاملة بالقرب من مواقع الغوص المحددة، وحثّتها على خفض سرعتها والحذر من الغواصات الصغيرة. مع ذلك، لم يُقدّم أي اقتراح رسمي لتقييد دخول القوارب إلى المنطقة.

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@jaketarren #askmark أهلاً! كنت أتعلم عن الغوص الجانبي، وأجد صعوبة في إيجاد مثال واضح لكيفية تجهيز الخزانات. أعلم أنه سيتم شرحه في التدريب، لكنني أحتاج لمعرفة ما يجب شراؤه قبل بدء الدورة، فلا يوجد متجر جيد لمعدات الغوص الجانبي بالقرب مني. هل يمكنك توضيح كيفية تجهيز خزانات الغوص الجانبي وخزانات الديكور/المنصة من فضلك؟ تفضل بزيارة موقعنا الإلكتروني لمزيد من أخبار الغوص، والتصوير تحت الماء، والنصائح والإرشادات، وتقارير السفر: https://divernet.com/ ✅ روابط تسويقية هامة للمتابعة 🔗 احصل على خصم 15% على عرض eSIM الدولي! استخدم الكود: SCUBADIVERMAG https://airalo.pxf.io/bO7Wy9 🔗 تسوق معدات الغوص هنا: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear 🔔احصل على خصم 1% على معدات الغوص من SCUBADIVERMAG تابعونا على youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=0 🔗 ابق على اتصال معنا. فيسبوك: https://www.facebook.com/DivernetUK/ إنستجرام: https://www.instagram.com/diver_magazine/ سلاسل: https://www.threads.net/@diver_magazine تويتر (X): https://x.com/DiverNetUK/ تيك توك: https://www.tiktok.com/@scubadivermag الموقع الإلكتروني: https://divernet.com/ الموقع الإلكتروني: https://godivingshow.com/ الموقع الإلكتروني: https://rorkmedia.com/ 📩 للاستفسارات التجارية: info@scubadivermag.com ============================== 🎬 مقاطع فيديو مقترحة لك: ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=T1e64UkNqC2 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=hzpChck38t86 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=-xssfyMuHLA ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=abJeh4OTI7 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=HtBi71RP0Rs ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=Vk7dB4AsMfY ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=Mv-PnILYPlI ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=fMCYT_KB8pU ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=rcqdceF4LIk ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=wKboVxFhqZU ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=YLHCpnu7EAo ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=VWdE_wABwPQ ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=siXAoUDrJZA ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=F5MfATRd6Os ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=_Y48wIOKde1 ==================================== ✅ نبذة عن مجلة سكوبا دايفر. مرحبًا بكم في مجلة سكوبا دايفر! نحن شغوفون بكل ما يتعلق بعالم ما تحت الماء. بصفتنا مجلة مجانية التوزيع في أوروبا وأستراليا ونيوزيلندا وأمريكا الشمالية، نقدم لكم أحدث أخبار غوص السكوبا، بدءًا من وجهات سفر الغوص الرائعة ومراجعات المعدات الصادقة إلى نصائح الخبراء والأخبار والقصص الملهمة تحت الماء. سواء كنت غواصًا متمرسًا أو بدأت للتو رحلتك تحت الماء، فإن محتوانا مصمم لإبقائك على اطلاع وإلهام وجاهزًا لغوصتك القادمة. انضم إلينا، استكشف، وابقَ على تواصل مع عالم الغوص! انضم إلينا ولا تفوّت أي مغامرة! للاستفسارات التجارية، يُرجى استخدام معلومات الاتصال أدناه: 📩 البريد الإلكتروني: info@scubadivermag.com 🔔 هل تحب الغوص؟ اشترك الآن للحصول على نصائح سفر الغوص، ومراجعات المعدات، ونصائح الغوص، وغوصات رائعة، وأخبار الغوص، وقصص تحت الماء! https://www.youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=XNUMX

@جاكتارين
#askmark أهلاً! كنت أتعلم عن التركيب الجانبي، وأجد صعوبة في إيجاد مثال واضح لكيفية تجهيز الدبابات. أعلم أنه سيتم شرحه في التدريب، لكنني أحتاج لمعرفة ما يجب شراؤه قبل بدء الدورة، فلا يوجد متجر جيد للتركيب الجانبي بالقرب مني.

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◀️ https://www.youtube.com/watch?v=T0e1UkNqC64
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=hzpChck2t38
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=-xssfyMuHLA
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=abJeh86OTI4
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=HtBi7RP71Rs
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=Vk0dB7AsMfY
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=Mv-PnILYPlI
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=fMCYT_KB4pU
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=rcqdceF8LIk
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=wKboVxFhqZU
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أهلاً بكم في مجلة سكوبا دايفر! نحن شغوفون بكل ما يتعلق بعالم الغوص تحت الماء. بصفتنا مجلة مجانية التوزيع في أوروبا وأستراليا ونيوزيلندا وأمريكا الشمالية، نقدم لكم أحدث أخبار الغوص، من وجهات سفر غوص رائعة وتقييمات صادقة للمعدات إلى نصائح الخبراء والأخبار والقصص الملهمة عن الغوص تحت الماء.

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