صياد يلقي غواصا ميتا في البحر

أُدين صياد في اليونان بتهمة القتل غير العمد بعدما عثر على جثة غطاس في شباكه وألقاها مرة أخرى في البحر.

وقعت الحادثة في سبتمبر 2021، عندما اكتشف المتهم البالغ من العمر 55 عامًا، الجثة أثناء سحب شباكه في منطقة بيليون على ساحل بحر إيجة اليوناني. يقع الموقع شرق مدينة فولوس، حيث جرت المحاكمة الأسبوع الماضي.

كان الغواص البالغ من العمر 74 عامًا قد أُبلغت السلطات بفقدانه في اليوم السابق. ولكن بدلاً من نقل خبر العثور عليه، غادر الصياد المكان في البداية، خفر السواحل وأفاد الضباط للمحكمة.

عاد لاحقًا، ووجد أن الغواص لا يزال محاصرًا في شباكه، فأطلق سراح الجثة وتركها تطفو بعيدًا. أخبر المحكمة أنه كان خائفًا ومذعورًا، وفقًا لتقرير المحاكمة الذي قدمه كاثيميريني.

وتم العثور على الجثة في وقت لاحق على بعد خمسة أمتار من الشاطئ وتم انتشالها من قبل ضباط خفر السواحل وغواص ترفيهي ومتطوعين آخرين.

وقد نتجت إدانة الغطاس بالقتل غير العمد عن وقوعه في شباك الصياد، رغم أنه قال للمحكمة، في تخفيف العقوبة، إنه وضع عوامتين فوقهما، وكان ينبغي أن تكونا بمثابة تحذير لأي مستخدم للمياه بعدم الاقتراب من محيطهما.

وحكم على الصياد بالسجن لمدة 22 شهرًا مع وقف التنفيذ.

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