أول عملية إنقاذ ناجحة من داخل كهف في الصين

تم انتشال غواصين اثنين مفقودين من كهف في جنوب الصين بعد عملية بحث وإنقاذ استمرت ما يقرب من ثلاثة أيام - ويقال إنها أول عملية إنقاذ ناجحة من غواصين في كهف في البلاد.

كان الرجال جزءًا من مجموعة مكونة من خمسة علماء أحياء بحرية دخلوا كهوف كارستية مغمورة بالمياه لإجراء أبحاث بالقرب من مدينة بايس في منطقة قوانغشي تشوانغ الجبلية في 5 فبراير. تقع الكهوف عند منبع نهر هووانج.

أثناء استكشافهم، فقد اثنان من الغواصين الاتصال مع الآخرين، الذين أبلغوا شرطة بايس أنهم في عداد المفقودين حوالي الساعة السابعة مساء.

نفذ فريق إنقاذ مكون من الشرطة والجيش ورجال الإطفاء والمسعفين وأعضاء نادي الغوص عملية مشتركة استمرت 69 ساعة.

عملية البحث والإنقاذ (إدارة الأمن العام لمقاطعة قوانغشي / شينخوا)

كانت الغرفة التي تبلغ مساحتها 200 متر في 80 متر عند مدخل الكهوف تحتوي على مياه يصل عمقها إلى 15 متراً وتؤدي إلى متاهة من الممرات المتعرجة، لذلك كان على فريق الإنقاذ أن يتفرق، ويضع الإرشادات في عدد من الاتجاهات.

وقالت شرطة بايسه لوكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إن الكهوف تتميز بطيات وصدوع متقاطعة ونظام مائي معقد وأنهار جوفية متدفقة تشكل "تحديات كبيرة" لرجال الإنقاذ، فضلاً عن ضعف الرؤية تحت الماء.

وأفاد غواصو الإنقاذ أنهم سمعوا أصوات طرق خافتة لكنهم لم يتمكنوا من تحديد الاتجاه الذي جاءت منه.

ورغم ذلك، نجحوا في العثور على أول الغواصين المفقودين خلال الساعات الأربع الأولى من البحث، في الساعات الأولى من صباح السادس من فبراير/شباط. وقد تم العثور عليه في جيب هوائي على عمق 6 متراً، على بعد حوالي 16 متر من نقطة دخول رجال الإنقاذ، وتم إخراجه بسلام خلال 300 دقيقة.

تم إخراج الغواص الأول (إدارة الأمن العام لمقاطعة قوانغشي / شينخوا)

ولكن لم يتم العثور على الغواص الثاني، الملقب بـ "تشو"، إلا في وقت مبكر من مساء الثامن من فبراير/شباط. وفي اليوم الثالث من البحث، وسع رجال الإنقاذ منطقة البحث وقاموا بما لا يقل عن عشر غطسات قبل العثور على تشو في جيب هوائي آخر، على عمق 8 متراً تحت سطح الماء وعلى بعد حوالي 10 متر من نقطة الدخول.

استغرقت عملية انتشال الغواص الذي وصف بأنه ضعيف للغاية ما يقرب من ساعتين، لكن الفحص الطبي في المستشفى المحلي أظهر أن حالته مستقرة. وقال: "كنت في حالة انزعاج شديدة في ذلك الوقت وبدأت أعاني من هلاوس الاقتراب من الموت". شينخوا في وقت لاحق.

في أكتوبر 2023، هان تينج، أحد أشهر الغواصين في الصين، ذهب في عداد المفقودين في كهوف تيانتشوانغ العميقة المغمورة بالمياه، أيضًا في منطقة قوانغشي تشوانغ، أثناء محاولته الغوص بعمق قياسي عالمي تم بثه مباشرة عبر الإنترنت. تم العثور على جثته بعد أربعة أيام وتم استخراجها لاحقًا باستخدام ما وصف بأنه روبوت تحت الماء.

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