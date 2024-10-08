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العثور على أجزاء من جسد غواصة في سمكة قرش

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العثور على غواص في معدة سمكة قرش: كولين مونفور
كولين مونفور

يبدو أن بقايا غواصة أمريكية فقدت أثناء الغوص بالقارب في منطقة نائية بإندونيسيا قد تم العثور عليها في بطن سمكة قرش - لكن زوجها وأصدقاءها يشككون في أن الحيوان هو الذي تسبب في وفاتها، ويقولون إنها كانت لتصاب بالرعب إذا تحمل سمكة قرش اللوم.

انفصلت كولين مونفور، 68 عامًا، عن بقية مجموعة مكونة من سبعة غواصين بسبب التيارات القوية أثناء وجودها على عمق حوالي 7 أمتار قبالة جزيرة ريونج، وهي جزيرة صغيرة بالقرب من ويتار في أرخبيل ألور، في 26 سبتمبر. 

كانت المجموعة قد انحرفت استجابة لتغير في الاتجاه الحالي ووجود تيار هبوطي، وفي هذه المرحلة كان من المعتقد أنها لا تزال لديها نصف خزان الهواء المتبقي.

ولم يتمكن مرشد الغوص من الوصول إلى مونفور لمساعدتها في العودة إلى قاربهم، ودفع اختفاؤها إلى إجراء عملية بحث في المنطقة استمرت ثمانية أيام.

جزيرة ريونغ قبالة ويتار (جوجل إيرث)
جزيرة ريونغ قبالة ويتار (جوجل إيرث)

في السادس من أكتوبر/تشرين الأول، أبلغ صياد في تيمور الشرقية، على بعد حوالي 6 كيلومترًا جنوب ريونغ وخارج الأراضي الإندونيسية، عن قتل سمكة قرش زعم أنها كانت في حالة محنة، والعثور على أجزاء من جسد امرأة في بطنها، إلى جانب بقايا بدلة غوص وملابس سباحة. 

وقد تواصلت سلطات تيمور الشرقية مع خفر السواحل والبحرية الإندونيسيةولكن في حين أن المؤشرات من العائلة والأصدقاء تشير إلى أن الجثة تم التعرف عليها على أنها لجثة مونفور، إلا أنه لم يتم تأكيد ذلك رسميًا بعد.

وضع الأمور في نصابها الصحيح

كانت مونفور، وهي أم لطفلين، في رحلة غوص لمدة سبعة أسابيع مع زوجها مايك. يقول الأصدقاء القدامى من ميشيغان ريك وكيم ساس، الذين امتلكا مركز غوص لسنوات عديدة قبل تقاعدهما، إن مايك مونفور اتصل بهما بعد وفاة زوجته في محاولة لتوضيح مصيرها.

وقد وصفوها بأنها غواصة ذات خبرة كبيرة، وقالوا إن التيارات أثناء الغوص كانت تعتبر قابلة للإدارة وأنها ربما ماتت نتيجة لمشكلة طبية غير محددة. وفي حين أنه من المحتمل أن تكون سمكة قرش قد التهمت جسدها بعد الموت، فمن غير المرجح أن تكون قد هاجمتها أو تسببت في وفاتها. وهجمات أسماك القرش نادرة في المنطقة.

صرحت كيم ساس على وسائل التواصل الاجتماعي قائلة: "تتمتع أسماك القرش بمعدة تتكيف مع الهضم السريع، وتحتوي المعدة على أحماض قوية وإنزيمات تعمل على تفتيت الطعام بسرعة إلى جزيئات أصغر. 

"كان من الممكن التعرف على هوية جثة كولين. وتستخدم سفارتنا الأمريكية والحكومة المحلية بصمات أصابعها (التي يمكن التعرف عليها مرة أخرى) كدليل على الوفاة. ولم يكن هذا ممكنًا لو هاجمتها سمكة القرش قبل أسابيع".

تقول ساس إنها قامت بما لا يقل عن ألف غوصة مع مونفور وإنها كانت غواصة ممتازة. وتشير بيانات حاسوب الغوص الخاص بمايك مونفور والصور الملتقطة أثناء الغوص وتصريحات الغواصين الآخرين ومرشد الغوص معًا إلى أن صديقتها توفيت نتيجة لمشكلة طبية.

وتقول: "لا أعتقد أن البيئة، وبالتأكيد ليست سمكة قرش، هي التي أنهت حياتها. قال زوج كولين إنها كانت لتحزن لو علمت أن سمكة قرش ماتت بسببها ــ وأن وفاتها تجعل أسماك القرش، مرة أخرى، تكتسب سمعة سيئة".

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المعلومات الواردة في هذا الفيديو ليس المقصود منها أو ضمنيًا أن تكون بديلاً عن التدريب الاحترافي على الغوص. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب الغوص المؤهل.
00: 00 مقدمة
01:19 سكوبا.كوم
02:13 العرض على العلبة
03:51 المواصفات
09:40 مراجعة

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في حلقة هذا الأسبوع من البودكاست، يواجه مرشدو الغوص المحترفون في الفلبين مشكلة كبيرة بعد تلقيهم معلومات تفيد بأن بعضهم يقبلون الدفع مقابل نقش الأسماء على الشعاب المرجانية، مما دفع السلطات إلى مضاعفة مكافأة أي معلومات عن الجناة. أخبر إل إل كول جيه صحيفة الجارديان مؤخرًا أن سمكة القرش الآلية في فيلم Deep Blue Sea كادت أن تغرقه. وقرر غواص سابق في البحرية أن يصبح أول من يسبح في القناة الإنجليزية على ظهره. https://divernet.com/scuba-news/conservation/dive-pro-accused-of-carving-corals-for-cash/ https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/ https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/ https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830 https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join مشتريات المعدات: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear --------------------------------------------------------------------------------------------------- مواقعنا على الإنترنت الموقع الإلكتروني: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، مراجعات معدات الغوص الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، تقارير السفر الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ المعرض الوحيد للغوص في المملكة المتحدة الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية ----------------------------------------------------------------------------------- تابعنا على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag تويتر: https://twitter.com/scubadivermag إنستغرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine نحن شركاء مع https://www.scuba.com و https://www.mikesdivestore.com للحصول على جميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام رابط الشريك أعلاه لدعم القناة. المعلومات الواردة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن التدريب المهني على الغوص. كل المحتوى، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من قبل مدرب غوص مؤهل.

في حلقة هذا الأسبوع من البودكاست، يواجه مرشدو الغوص المحترفون في الفلبين مشكلة كبيرة بعد تلقيهم معلومات تفيد بأن بعضهم يقبلون الدفع مقابل نقش الأسماء على الشعاب المرجانية، مما دفع السلطات إلى مضاعفة مكافأة أي معلومات عن الجناة. أخبر إل إل كول جيه صحيفة الجارديان مؤخرًا أن سمكة القرش الآلية في فيلم Deep Blue Sea كادت أن تغرقه. وقرر غواص سابق في البحرية أن يصبح أول من يسبح في القناة الإنجليزية على ظهره.



https://divernet.com/scuba-news/conservation/dive-pro-accused-of-carving-corals-for-cash/
https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/
https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/
https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830
https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo


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المعلومات الواردة في هذا الفيديو ليس المقصود منها أو ضمنيًا أن تكون بديلاً عن التدريب الاحترافي على الغوص. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب الغوص المؤهل.

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تم دفع أجر للمرشدين في Graffiti Coral #غوص #أخبار #بودكاست

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