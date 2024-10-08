العثور على أجزاء من جسد غواصة في سمكة قرش

يبدو أن بقايا غواصة أمريكية فقدت أثناء الغوص بالقارب في منطقة نائية بإندونيسيا قد تم العثور عليها في بطن سمكة قرش - لكن زوجها وأصدقاءها يشككون في أن الحيوان هو الذي تسبب في وفاتها، ويقولون إنها كانت لتصاب بالرعب إذا تحمل سمكة قرش اللوم.

انفصلت كولين مونفور، 68 عامًا، عن بقية مجموعة مكونة من سبعة غواصين بسبب التيارات القوية أثناء وجودها على عمق حوالي 7 أمتار قبالة جزيرة ريونج، وهي جزيرة صغيرة بالقرب من ويتار في أرخبيل ألور، في 26 سبتمبر.

كانت المجموعة قد انحرفت استجابة لتغير في الاتجاه الحالي ووجود تيار هبوطي، وفي هذه المرحلة كان من المعتقد أنها لا تزال لديها نصف خزان الهواء المتبقي.

ولم يتمكن مرشد الغوص من الوصول إلى مونفور لمساعدتها في العودة إلى قاربهم، ودفع اختفاؤها إلى إجراء عملية بحث في المنطقة استمرت ثمانية أيام.

جزيرة ريونغ قبالة ويتار (جوجل إيرث)

في السادس من أكتوبر/تشرين الأول، أبلغ صياد في تيمور الشرقية، على بعد حوالي 6 كيلومترًا جنوب ريونغ وخارج الأراضي الإندونيسية، عن قتل سمكة قرش زعم أنها كانت في حالة محنة، والعثور على أجزاء من جسد امرأة في بطنها، إلى جانب بقايا بدلة غوص وملابس سباحة.

وقد تواصلت سلطات تيمور الشرقية مع خفر السواحل والبحرية الإندونيسيةولكن في حين أن المؤشرات من العائلة والأصدقاء تشير إلى أن الجثة تم التعرف عليها على أنها لجثة مونفور، إلا أنه لم يتم تأكيد ذلك رسميًا بعد.

وضع الأمور في نصابها الصحيح

كانت مونفور، وهي أم لطفلين، في رحلة غوص لمدة سبعة أسابيع مع زوجها مايك. يقول الأصدقاء القدامى من ميشيغان ريك وكيم ساس، الذين امتلكا مركز غوص لسنوات عديدة قبل تقاعدهما، إن مايك مونفور اتصل بهما بعد وفاة زوجته في محاولة لتوضيح مصيرها.

وقد وصفوها بأنها غواصة ذات خبرة كبيرة، وقالوا إن التيارات أثناء الغوص كانت تعتبر قابلة للإدارة وأنها ربما ماتت نتيجة لمشكلة طبية غير محددة. وفي حين أنه من المحتمل أن تكون سمكة قرش قد التهمت جسدها بعد الموت، فمن غير المرجح أن تكون قد هاجمتها أو تسببت في وفاتها. وهجمات أسماك القرش نادرة في المنطقة.

صرحت كيم ساس على وسائل التواصل الاجتماعي قائلة: "تتمتع أسماك القرش بمعدة تتكيف مع الهضم السريع، وتحتوي المعدة على أحماض قوية وإنزيمات تعمل على تفتيت الطعام بسرعة إلى جزيئات أصغر.

"كان من الممكن التعرف على هوية جثة كولين. وتستخدم سفارتنا الأمريكية والحكومة المحلية بصمات أصابعها (التي يمكن التعرف عليها مرة أخرى) كدليل على الوفاة. ولم يكن هذا ممكنًا لو هاجمتها سمكة القرش قبل أسابيع".

تقول ساس إنها قامت بما لا يقل عن ألف غوصة مع مونفور وإنها كانت غواصة ممتازة. وتشير بيانات حاسوب الغوص الخاص بمايك مونفور والصور الملتقطة أثناء الغوص وتصريحات الغواصين الآخرين ومرشد الغوص معًا إلى أن صديقتها توفيت نتيجة لمشكلة طبية.

وتقول: "لا أعتقد أن البيئة، وبالتأكيد ليست سمكة قرش، هي التي أنهت حياتها. قال زوج كولين إنها كانت لتحزن لو علمت أن سمكة قرش ماتت بسببها ــ وأن وفاتها تجعل أسماك القرش، مرة أخرى، تكتسب سمعة سيئة".

أيضا على ديفرنيت: ألورا إلى نفسها, الور اكوامن