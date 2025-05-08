مكتب التحقيقات الفيدرالي يعتقل مدرب غوص هاربًا بتهم جنسية

الغوص معلم تم إلقاء القبض على رجل يعيش ويعمل في منتجع جزيرة كوزوميل الكاريبية في المكسيك من قبل ضباط مكتب التحقيقات الفيدرالي بتهم متعددة تتعلق بالاعتداء الجنسي المشدد على قاصر.

وبحسب سلطات إنفاذ القانون في الولايات المتحدة، فإن روجيليو "كريستوفر" غوادالوبي غونزاليس (50 عاما) ظل هاربا على مدى السنوات الـ13 الماضية، بعد أن فر من شمال تكساس في عام 2012.

كريستوفر جونزاليس (مكتب المدعي العام لمقاطعة جونسون)

تم إعادته إلى الولاية بموجب مبادرة "مشروع الترحيب بالوطن" في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تمول رحلات ذهابًا وإيابًا إلى الخارج سفر لضابطي إنفاذ قانون، ورحلة ذهاب فقط لهارب سُلِّم أو رُحِّل. غونزاليس ينتظر الآن المحاكمة في سجن مقاطعة جونسون.

صرحت كريستي ماي، مساعدة المدعي العام لمقاطعة جونسون، قائلة: "أظهر هذا الاعتقال التزام مكتبنا الثابت بالسعي إلى تحقيق العدالة - بغض النظر عن المدة التي يستغرقها الأمر أو المسافة التي قد يهربها الهارب".

"نحن ممتنون لشركائنا في إنفاذ القانون الفيدراليين لمساعدتهم في إعادة هذا الهارب حتى يتمكن أخيرًا من المثول للمحاكمة."

أيضا على ديفرنيت: أخيرًا اعترف محترفو الغوص البريطانيون بالذنب, أحكام القتل غير العمد لزوج الغوص البريطاني, صاحب متجر غوص يحكم عليه بالسجن 27 عامًا بتهمة الاعتداء الجنسي, مدرب الغوص أكل بطاقة SD مسيئة