إطلاق النار على الحيتان القاتلة الكاذبة بعد جنوحها بشكل جماعي

جنحت مجموعة مكونة من أكثر من 150 حوتًا قاتلًا كاذبًا بشكل جماعي على شاطئ بعيد في شمال غرب جزيرة تسمانيا - ولأن حوالي 90 حوتًا لم تموت بالفعل كانت تحت ضغط شديد، فقد اضطر مسؤولو وزارة البيئة الآن إلى التخلص منها.

وقد ثبت أن موقع نهر آرثر المعزول، على بعد حوالي 300 كيلومتر من لونسيستون، كان من الصعب على رجال الإنقاذ الوصول إليه بمركباتهم ومعداتهم.

ولم تنجح محاولات إعادة الحيتان إلى الطفو في ظل الظروف البحرية السائدة، والتي من المتوقع أن تظل هائجة خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث أصبحت الحيتان الضعيفة غير قادرة على السباحة بعد الانكسار، فعادت إلى الماء مرة أخرى.

بعض الحيتان القاتلة الكاذبة العالقة (خدمة المتنزهات والحياة البرية في تسمانيا)

إنّ خدمة المتنزهات والحياة البرية في تسمانيا وقال إن القتل الرحيم لجميع الحيتان المتبقية تم الاتفاق عليه كملاذ أخير، ويتم تنفيذه عن طريق إطلاق النار على أساس تقييمات الخبراء البيطريين للحياة البرية لمنع المزيد من المعاناة للحيوانات.

تشير التقارير إلى أن أكثر من 80% من حالات جنوح الحيتان الأسترالية تحدث في جزيرة تسمانيا، على الرغم من مرور أكثر من نصف قرن منذ جنوح الحيتان القاتلة الكاذبة بأعداد كبيرة هناك. وغالبًا ما تكون الحيتان الطيارية متورطة في هذه الحوادث.

الحيتان القاتلة الكاذبة (بسيودوركا كراسيدينز) أصغر حجمًا وأكثر نحافة من الحيتان القاتلة وتفتقر إلى البقع البيضاء - يشتق الاسم من أوجه التشابه في شكل الجمجمة. يمكن أن يصل طول هذا النوع إلى 6 أمتار ويزن 1.5 طن.

نفوق حوت أحدب في اسكتلندا بسبب إصابته بجرح في الحبل

الحوت الأحدب الميت (فيل ديكينسون)

وفي الوقت نفسه، وبعد صدور تقريرين عن ديفرنت حديثاً (انظر أدناه) أثناء عملية إنقاذ الحيتان الحدباء من تشابكها بالحبال قبالة جزيرة سكاي في اسكتلندا، جرف الماء حوت أحدب صغير ميتًا على البر الرئيسي الغربي، وقد ظهرت عليه علامات إصابات ناجمة عن التشابك.

تم رصد الجثة في شبه جزيرة كينتاير بين كلونايج وسكيبينيس في 15 فبراير، ويبدو أنها كانت حيوانًا يتمتع بصحة جيدة سابقًا.

وقال "كانت هناك جروح عميقة للغاية حول زعنفتها وعلامات حبل أخف أخرى". مخطط إنقاذ الحيوانات البحرية الاسكتلندية (SMASS) المتطوع فيل ديكينسون. "الاستنتاج الأولي هو أن الحيوان مات غرقًا أثناء تشابكه مع الماء."

أيضا على ديفرنيت: متطوعون يحررون حوتًا مقيدًا في سكاي, حوت أحدب آخر يتم تحريره قبالة جزيرة سكاي, بصق: لماذا لا تبتلع الحيتان البشر؟