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إطلاق النار على الحيتان القاتلة الكاذبة بعد جنوحها بشكل جماعي

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فشلت محاولات إعادة الحيتان القاتلة الكاذبة إلى البحر (خدمة المتنزهات والحياة البرية في تسمانيا)
محاولات إعادة الحيتان القاتلة الكاذبة إلى البحر باءت بالفشل (خدمة المتنزهات والحياة البرية في تسمانيا)

جنحت مجموعة مكونة من أكثر من 150 حوتًا قاتلًا كاذبًا بشكل جماعي على شاطئ بعيد في شمال غرب جزيرة تسمانيا - ولأن حوالي 90 حوتًا لم تموت بالفعل كانت تحت ضغط شديد، فقد اضطر مسؤولو وزارة البيئة الآن إلى التخلص منها.

وقد ثبت أن موقع نهر آرثر المعزول، على بعد حوالي 300 كيلومتر من لونسيستون، كان من الصعب على رجال الإنقاذ الوصول إليه بمركباتهم ومعداتهم.

ولم تنجح محاولات إعادة الحيتان إلى الطفو في ظل الظروف البحرية السائدة، والتي من المتوقع أن تظل هائجة خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث أصبحت الحيتان الضعيفة غير قادرة على السباحة بعد الانكسار، فعادت إلى الماء مرة أخرى.

بعض الحيتان القاتلة الكاذبة العالقة (خدمة المتنزهات والحياة البرية في تسمانيا)
بعض الحيتان القاتلة الكاذبة العالقة (خدمة المتنزهات والحياة البرية في تسمانيا)

إنّ خدمة المتنزهات والحياة البرية في تسمانيا وقال إن القتل الرحيم لجميع الحيتان المتبقية تم الاتفاق عليه كملاذ أخير، ويتم تنفيذه عن طريق إطلاق النار على أساس تقييمات الخبراء البيطريين للحياة البرية لمنع المزيد من المعاناة للحيوانات.

تشير التقارير إلى أن أكثر من 80% من حالات جنوح الحيتان الأسترالية تحدث في جزيرة تسمانيا، على الرغم من مرور أكثر من نصف قرن منذ جنوح الحيتان القاتلة الكاذبة بأعداد كبيرة هناك. وغالبًا ما تكون الحيتان الطيارية متورطة في هذه الحوادث. 

الحيتان القاتلة الكاذبة (بسيودوركا كراسيدينز) أصغر حجمًا وأكثر نحافة من الحيتان القاتلة وتفتقر إلى البقع البيضاء - يشتق الاسم من أوجه التشابه في شكل الجمجمة. يمكن أن يصل طول هذا النوع إلى 6 أمتار ويزن 1.5 طن.

نفوق حوت أحدب في اسكتلندا بسبب إصابته بجرح في الحبل

الحوت الأحدب الميت (فيل ديكينسون)
الحوت الأحدب الميت (فيل ديكينسون)

وفي الوقت نفسه، وبعد صدور تقريرين عن ديفرنت حديثاً (انظر أدناه) أثناء عملية إنقاذ الحيتان الحدباء من تشابكها بالحبال قبالة جزيرة سكاي في اسكتلندا، جرف الماء حوت أحدب صغير ميتًا على البر الرئيسي الغربي، وقد ظهرت عليه علامات إصابات ناجمة عن التشابك.

تم رصد الجثة في شبه جزيرة كينتاير بين كلونايج وسكيبينيس في 15 فبراير، ويبدو أنها كانت حيوانًا يتمتع بصحة جيدة سابقًا.

وقال "كانت هناك جروح عميقة للغاية حول زعنفتها وعلامات حبل أخف أخرى". مخطط إنقاذ الحيوانات البحرية الاسكتلندية (SMASS) المتطوع فيل ديكينسون. "الاستنتاج الأولي هو أن الحيوان مات غرقًا أثناء تشابكه مع الماء."

أيضا على ديفرنيت: متطوعون يحررون حوتًا مقيدًا في سكاي, حوت أحدب آخر يتم تحريره قبالة جزيرة سكاي, بصق: لماذا لا تبتلع الحيتان البشر؟

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@timpell49 #AskMark مارك فيديو رائع أحب المحتوى الخاص بك لقد أجريت مؤخرًا اختبارًا هيدروليكيًا لأسطوانتي وكانت مليئة بالهواء إلى متى يمكنك الاحتفاظ بالهواء في الأسطوانة قبل استخدامها. هل يمكن لمحل الغوص أيضًا تصريف الهواء وملئه بالنيتروكس؟ #غوص #غوص_سكوبا #غوص_سكوبا كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join مشتريات المعدات: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear --------------------------------------------------------------------------------------------------- مواقعنا الإلكترونية الموقع الإلكتروني: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، مراجعات معدات الغوص الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، تقارير السفر الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ معرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية --------------------------------------------------------------------------------------------------- تابعنا على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag تويتر: https://twitter.com/scubadivermag انستغرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine نحن نتعاون مع https://www.scuba.com وhttps://www.mikesdivestore.com للحصول على جميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام الرابط التابع أعلاه لدعم القناة. المعلومات الموجودة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن تدريب الغوص الاحترافي أو التوصيات من كل مصنع. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل أو متطلبات محددة من مصنعي المعدات.

@تيمبل49
#AskMark مارك فيديو رائع أحب المحتوى الخاص بك لقد قمت مؤخرًا باختبار أسطوانة الهيدرو الخاصة بي وكانت مليئة بالهواء. إلى متى يمكنك الاحتفاظ بالهواء في الأسطوانة قبل استخدامها. هل يمكن لمحل الغوص أيضًا تصريف الهواء وملئه بالنيتروكس؟
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القائمة الكاملة لعروض الغوص مع الروابط:
https://divernet.com/scuba-diving/your-worldwide-dive-show-guide-for-2025/

18-26 يناير: معرض دوسلدورف الدولي للقوارب
1-2 فبراير: دويكفاكر
21-23 فبراير: معرض الغوص الأوروبي (EUDI)
21-23 فبراير: معرض Diving Resort Travel (DRT)، ماليزيا
1-2 مارس: معرض الغوص GO (معرض الغوص في المملكة المتحدة)
15-16 مارس: مهرجان ADEX للمحيطات / OZTek Australia
28-30 مارس: معرض الغوص في البحر الأبيض المتوسط
4-6 أبريل: معرض آسيا للغوص (ADEX)
22-25 مايو: معرض الغوص في تايلاند (TDEX)
31 مايو – 1 يونيو: عرض الغوص
13-15 يونيو: معرض ماليزيا الدولي للغوص (MIDE)
6-7 سبتمبر: معرض GO Diving ANZ
17-19 أكتوبر: محادثات الغوص
11-14 نوفمبر: معرض DEMA

#الغوص #الغوص #الغوص

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المعلومات الواردة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن التدريب المهني للغوص أو التوصيات المقدمة من كل مصنع. كل المحتوى، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل أو المتطلبات المحددة من مصنعي المعدات.
00: 00 مقدمة
01:35 إعلان Scuba.com
02:35 دويكفاكر
03:15 إيودي
04:23 بتوقيت جرينتش
05:04 معرض الغوص GO في المملكة المتحدة
06:24 ADEX أوزتيك
07:06 البحر الأبيض المتوسط
07:34 أديكس
08:21 تديكس
08:51 عرض الغوص
09:36 منتصف الليل
10:06 GO الغوص ANZ
11:09 محادثات الغوص
11:58 ديما

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS43OTNDNTk0OUNGMDA1MUNG

عروض الغوص القادمة في عام 2025 #scubadiving #diveshow

سجل الغواص الأمريكي بارينجتون سكوت رقمًا قياسيًا عالميًا مُوثقًا في موسوعة غينيس لأسرع وقت للغوص عبر جميع القارات السبع. وتقول بلدية مدينة قرطاجنة إنها تستعد لتشديد الوصول إلى نظام كهف الماء في جنوب إسبانيا، بعد وفاة غواصة تبلغ من العمر 37 عامًا هناك في 18 يناير. كما قام أحد بناة الموائل تحت الماء للتو بتوسيع الرقم القياسي لأطول فترة قضاها تحت الماء. https://divernet.com/scuba-news/scuba-dash-across-7-continents-brings-world-record/ https://divernet.com/scuba-news/health-safety/spanish-cave-divers-death-prompts-calls-for-controls/ https://www.kentucky.com/news/nation-world/national/article299289964.html https://divernet.com/scuba-news/pod-builder-completes-120-days-under-sea/ #scuba #scubadiving #scubadiver كن أحد المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join مشتريات المعدات: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear --------------------------------------------------------------------------------------------------- مواقعنا الإلكترونية الموقع الإلكتروني: https://www.scubadivermag.com ➡️ غوص الغوص، التصوير تحت الماء، نصائح وإرشادات، مراجعات معدات الغوص الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير تحت الماء، نصائح وإرشادات، تقارير السفر الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ معرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية ----------------------------------------------------------------------------------- تابعنا على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag تويتر: https://twitter.com/scubadivermag إنستغرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine نحن نتعاون مع https://www.scuba.com و https://www.mikesdivestore.com للحصول على جميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام رابط الشريك أعلاه لدعم القناة. المعلومات الموجودة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن التدريب الاحترافي على الغوص أو التوصيات لكل مصنع. كل المحتوى، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات الموجودة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من قبل مدرب غوص مؤهل أو المتطلبات المحددة من الشركات المصنعة للمعدات.

سجل الغواص الأمريكي بارينجتون سكوت رقمًا قياسيًا عالميًا مُوثقًا في موسوعة غينيس لأسرع وقت للغوص عبر جميع القارات السبع. وتقول بلدية مدينة قرطاجنة إنها تستعد لتشديد الوصول إلى نظام كهف الماء في جنوب إسبانيا، بعد وفاة غواصة تبلغ من العمر 37 عامًا هناك في 18 يناير. كما قام أحد بناة الموائل تحت الماء للتو بتوسيع الرقم القياسي لأطول فترة قضاها تحت الماء.

https://divernet.com/scuba-news/scuba-dash-across-7-continents-brings-world-record/
https://divernet.com/scuba-news/health-safety/spanish-cave-divers-death-prompts-calls-for-controls/
https://www.kentucky.com/news/nation-world/national/article299289964.html
https://divernet.com/scuba-news/pod-builder-completes-120-days-under-sea/

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الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير الفوتوغرافي تحت الماء، تلميحات ونصائح، تقارير السفر
الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ عرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة
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المعلومات الواردة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن التدريب المهني للغوص أو التوصيات المقدمة من كل مصنع. كل المحتوى، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل أو المتطلبات المحددة من مصنعي المعدات.

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إغلاق كهف إسباني بعد وفاة شخص #غوص #بودكاست #أخبار

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