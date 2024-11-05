استخراج جثة غواص الكهف يتطلب "جهدا فنيا كبيرا"

توفي غواص في كهف بكانتون تيسينو السويسري، ويمثل انتشال جثته الآن تحديًا كبيرًا لخبراء الإنقاذ. وبعد فشله في العودة من غوص مخطط له في الثاني من نوفمبر، تم العثور على الرجل على عمق 2 مترًا على بعد حوالي 40 متر من مدخل الكهف.

يقع الكهف في وادي بلينيو بالقرب من منبع نهر برينو. تيسينو الشرطة الكانتونية وأعلنت السلطات عن الوفاة أمس (4 نوفمبر)، وقالت إن الغواص دخل الكهف في وقت متأخر من الصباح قبل يومين، وتم الإبلاغ عن فشله في العودة حوالي الساعة 2.30 بعد الظهر.

طلبت الشرطة المساعدة المتخصصة من غواصي خدمة الإنقاذ الكهفي السويسرية، الذين تم نقلهم إلى الموقع بطائرة هليكوبتر تابعة للبلاد. خدمة الإنقاذ الجوي تم العثور على جثة الغواص حوالي الساعة 7.30 مساءً.

بدأت مهمة إخراج الجثة في اليوم التالي لاكتشافها، لكن الشرطة وصفتها بأنها "معقدة بشكل خاص وتتطلب مهارات تقنية عالية"، وبالتالي قد تستغرق عدة أيام والعديد من الغطسات من قبل غواصين خبراء في الكهوف.

وتعقدت عملية انتشال الجثث بسبب ضيق الممرات وطبيعة الكهف وضعف الرؤية تحت الماء. وذكرت الشرطة أنه لم يتسن التعرف رسميا على هوية الغواص بعد.

تيسينو هي أقصى كانتون جنوب سويسرا وتقع بشكل أساسي جنوب جبال الألب. وعادة ما ترتبط عوامل الجذب للغواصين بنقاء مياهها للغوص في الأنهار والبحيرات.

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