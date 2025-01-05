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فشل صاحب العمل في التحقق من صحة الغواص

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إخفاقات صاحب العمل: جسر مانز هاربور (Fredlyfish4)
جسر مانز هاربور في ولاية كارولينا الشمالية (Fredlyfish4)

أدت سلسلة من حالات الفشل في السلامة إلى وفاة غواص كان من الممكن تجنبها أثناء وجوده تحت الماء في جسر مانز هاربور على مضيق كروتان في ولاية كارولينا الشمالية، وفقًا لوزارة العمل الأمريكية.

توصلت إدارة مكافحة الغواصين في ولاية ماريلاند إلى أن شركة Coastal Gunite Construction فشلت في تقييم صحة غواص يبلغ من العمر 47 عامًا قبل أن يبدأ عمله الجديد في الشركة في يونيو الماضي، ونتيجة لذلك أصيب بإصابات قاتلة. 

تعمل الشركة في مجال الأعمال منذ عام 1983 وتوظف الغواصين لبناء البنية التحتية البحرية وصيانتها وإصلاحها.

المحققون في وزارة العمل إدارة السلامة والصحة المهنية وجدت إدارة السلامة والصحة المهنية (OSHA) أن فريق غوص مكون من أربعة أعضاء يعمل لدى شركة Coastal Gunite كان يقوم بإجراء اختبار تحت الماء على الجسر عندما أصبح الغواص بعد ثوانٍ من النزول من القارب إلى عمق حوالي 6 أمتار فاقدًا للاستجابة، وفشل في الرد على مكالمات الراديو.

وقام أفراد الفريق بإخراج الغواص من الماء وإجراء الإنعاش القلبي الرئوي له، في انتظار وصول خدمات الطوارئ إلى مكان الحادث، إلا أنه لم يتمكن من إنعاشه. 

العيوب في موقع الغوص

حدد محققو إدارة السلامة والصحة المهنية العديد من أوجه القصور في السلامة في موقع الغوص، بما في ذلك فشل شركة Coastal Gunite في تقييم لياقة العمال للغوص والتأكد من توفر إمدادات الإسعافات الأولية وجهاز الإنعاش اليدوي بسهولة. 

بالإضافة إلى ذلك، قامت الشركة بوضع مدخل الهواء بشكل غير صحيح، مما عرض الموظفين لاحتمال تلوث إمدادات الهواء الخاصة بهم، ولم تقم بإجراء اختبارات منتظمة لنقاء الهواء على أنظمة الضاغط، أو اختبار ضغط خرطوم الهواء سنويًا.

قال كيم مورتون، مدير مكتب إدارة السلامة والصحة المهنية في منطقة رالي: "إن ضمان لياقة الموظفين البدنية للغوص التجاري يشكل جزءًا أساسيًا من سلامة مكان العمل".

"يقع على عاتق أصحاب العمل واجب حماية عمالهم من خلال تنفيذ بروتوكولات السلامة الصارمة والتقييمات الشاملة قبل التوظيف، وخاصة في الصناعات عالية المخاطر مثل الغوص التجاري. كان من الممكن منع وقوع هذا الحادث المأساوي." 

أصدرت إدارة السلامة والصحة المهنية (OSHA) حكماً ضد شركة Coastal Gunite Construction بسبب أربع مخالفات خطيرة واقترحت عقوبات بقيمة 40,329 دولاراً أميركياً (31,890 جنيهاً إسترلينياً)، وهو الحد الأقصى للمبلغ الذي يمكن أن توصي به قانوناً. وللشركة خيار الاعتراض على النتائج.

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المعلومات الواردة في هذا الفيديو ليس المقصود منها أو ضمنيًا أن تكون بديلاً عن التدريب الاحترافي على الغوص. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب الغوص المؤهل.
00: 00 مقدمة
01:20 سكوبا.كوم
02:20 ربط شريط الكاميرا
04:15 خط القوس
06:42 إزالة أحزمة الزعانف
08:19 انزلاق الرصاص
10:16 سحابات الظهر
12:56 طي القواعد
14:26 الرقبة الرطبة

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المعلومات الواردة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن التدريب المهني للغوص أو التوصيات المقدمة من كل مصنع. كل المحتوى، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل أو المتطلبات المحددة من مصنعي المعدات.

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