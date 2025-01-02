ثمانية غواصين يخوضون تجربة انجراف مدتها 30 ساعة في بالاو

أمضى سبعة غواصين سياحيين ومرشدهم المحلي للغوص ما يقرب من 30 ساعة في مياه جزر بالاو في المحيط الهادئ قبل أن يتم إنقاذهم من قبل ما وصفه خفر السواحل الأمريكي بصياد "السامري الصالح".

تم الإبلاغ عن اختفاء الغواصين، الذين كانوا يزورون وجهة الغوص الميكرونيزية قادمين من الصين، بالقرب من موقع الغوص الشهير بيليليو كورنر حوالي منتصف نهار يوم الملاكمة، بعد أن اختفوا دون أن يلاحظهم أحد على السطح بعد غوص بالقارب لمدة 45 دقيقة.

تقع جزيرة بيليليو جنوب غرب جزيرة بابلداوب، أكبر جزر بالاو، ويشتهر موقع كورنر بتياراته القوية. وكانت المنطقة تشهد عواصف رعدية وأمطارًا غزيرة في ذلك الوقت، مع أمواج يصل ارتفاعها إلى مترين وارتفاع الأمواج إلى مترين.

أطلقت سلطات الإنقاذ في بالاو عملية بحث وإنقاذ جنوب غرب بيليليو، لكنها توسعت خارج أراضيها إلى منطقة تغطيها عمليات البحث والإنقاذ التابعة لخفر السواحل الأمريكي.

وقد أدى هذا إلى إطلاق عملية منسقة من قبل قوات خفر السواحل ميكرونيزيافي صباح السابع والعشرين من ديسمبر/كانون الأول، تم رصد الغواصين في غوام. وقد أشارت نماذج الانجراف التي تم الحصول عليها بشكل صحيح إلى أن المجموعة كانت على الأرجح تنجرف باتجاه الشمال الغربي، وكان من المقرر تحويل العملية في ذلك الاتجاه عندما صادف الصياد جيروم ساكوراي الغواصين بالصدفة في حوالي الساعة الرابعة مساءً.

وكانوا قد انجرفوا مسافة 50 كيلومترًا شمال غرب موقع الغوص الخاص بهم، كما حسبت قوات خفر السواحل، لكنهم ظلوا معًا وظلوا في ما وصف بأنه "حالة جيدة".

وقال قائد خفر السواحل ريان كروس، منسق المهمة: "إن الاستعادة الآمنة للغواصين الثمانية المفقودين بالقرب من بيليليو كورنر هي شهادة على روح المجتمع المذهلة في بالاو". "لقد أدت يقظة الصيادين المحليين وتحركهم السريع في النهاية إلى نجاح عملية البحث، مما أظهر الدور الحيوي لسكان بالاو واتصالهم العميق بمياههم".

كما شارك في عملية البحث أيضًا قسم إنفاذ القانون البحري في بالاو وحراس الولاية وهيئة الطيران في المحيط الهادئ.

أيضا على ديفرنيت: الشعاب المرجانية في بالاو – جوهرة المحيط, رحلة غوص في بالاو، على طراز مخيم البحر للأطفال, كن البطل! - بالاو, وتضرب بالاو مثالاً آخر على حماية الشعاب المرجانية



