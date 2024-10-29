غرق سفينة مصرية في عمق الجنوب

غرقت سفينة سياحية في أقصى جنوب البحر الأحمر بمصر، بعد أن تجاهل قائدها تحذيرات الطقس السيئ. وتمكن 18 غواصًا من الفرار من السفينة مع الطاقم، لكن معظمهم اضطروا إلى التخلي عن ممتلكاتهم وقضوا بعد ذلك نحو ثماني ساعات تائهين في قوارب صغيرة.

وقعت الحادثة في الساعات الأولى من صباح الرابع والعشرين من أكتوبر/تشرين الأول، في منتصف رحلة مستأجرة من حماطة. وكان القارب الذي يبلغ طوله 24 مليون قدم، والمملوك لمصريين، إغراء البحركانت السفينة التي تحتوي على ثلاث غرف مزدوجة في الطابق العلوي وست غرف مزدوجة في الطابق السفلي، تنظم رحلات الغوص وركوب الأمواج الشراعية.

وأفادت التقارير أن معظم السفن، بما في ذلك السفن التي تعيش على متنها، استجابت في تلك الليلة لتحذيرات الطقس العاصف والأمواج العالية وبقيت أبعد إلى الشمال في المنطقة الأكثر حماية في ريف ساتايا.

إغراء البحرومع ذلك، فقد أبحرت السفينة حتى وصلت إلى شعاب إلبا بالقرب من الحدود مع السودان، حيث يُعتقد أن السفينة ذات الهيكل الخشبي تعرضت لتسرب.

تم استئجار القارب لرحلة "الجنوب العميق" من قبل مجموعة من الغواصين من نادي لافال سوب اكوا في شمال غرب فرنسا. عاد اثنان من الأعضاء الأربعة الوحيدين الذين تمكنوا من إنقاذ جوازات سفرهم في حادث الغرق إلى فرنسا في نهاية الأسبوع الماضي وتحدثا عن الحادث لـ فرانس انفو.

زاوية غريبة

كانت الأيام الأربعة الأولى من الغوص في سيدكشن "رائعة"

وقال رئيس النادي السابق فرانسوا بايارد ومساعده أمين الصندوق فيليب جالودي إن الرحلة تم ترتيبها في معرض للغوص في يناير. وصلت المجموعة إلى مصر في 18 أكتوبر ووصف بايارد الأيام الأربعة الأولى من الغوص بأنها "رائعة".

وقال جالودي إنه كان نائماً في حوالي الساعة الثالثة صباحاً عندما سأله صديقه عما إذا كان يعتقد أن القارب يرقد بزاوية غريبة. وقال: "صعدت إلى الطابق العلوي لأرى ما يحدث. ووفقاً للقبطان، كان كل شيء تحت السيطرة". وقال نزلاء آخرون في وقت لاحق إنهم لاحظوا القائمة في وقت مبكر من الساعة الثانية صباحاً.

"بعد نصف ساعة، بدأ القارب يهتز بشكل خطير للغاية"، قال بايارد. "بدأنا في إخراج سترات النجاة، معتقدين أن الوضع لن يتحسن، بغض النظر عما قاله القبطان. أخيرًا فعلنا ما لم يفعله القبطان، وهو الاستعداد للإخلاء".

وبحلول الساعة 3.30 صباحا، كانت المياه ترتفع في المقصورة، حسبما قال بايارد. "لقد تم إنقاذنا جميعا في اللحظة الأخيرة - كان القارب يميل بقوة ثم انقلب تماما. كان هناك ذعر، وقفز الجميع في الماء". تمكن جميع الغواصين من ارتداء سترات النجاة ولكن قلة منهم كان لديهم الوقت لارتداء ملابسهم أو استعادة جوازات السفر أو الهواتف أو النقود أو أي ممتلكات شخصية أخرى.

وعلق بايارد قائلاً إن أفراد الطاقم العشرة اتبعوا أوامر القبطان لكنهم "ليسوا بحارة محنكين".

تم رصده من سفينة الصيد

كان القارب يحمل قاربين مطاطيين بطول 5 أمتار، لكن يبدو أنه لم يكن هناك وقت كافٍ لإطلاق سوى واحد منهما وقارب نجاة واحد أو أكثر من قوارب النجاة الأربعة. وفي خضم الأمواج القوية، ثبت أن الرفع المستمر للقارب كان ضروريًا للبقاء على قيد الحياة.

أمضى الناجون ثماني ساعات في البحر قبل أن يكتشف قارب صيد غطاء قارب نجاة برتقالي اللون، ويتمكن من حملهم على متنه وتزويدهم بملابس دافئة. ثم نُقلوا إلى سفينة دورية بحرية نقلتهم إلى الشاطئ، حيث تم نقلهم بالحافلة إلى فندق في الغردقة، ولم يصلوا إلا مرة واحدة في صباح يوم 25 أكتوبر.

وترك الغواصون الأربعة عشر الذين فقدوا جوازات سفرهم ومتعلقاتهم في انتظار القنصلية الفرنسية في القاهرة لإجراء الترتيبات اللازمة للسماح لهم بالسفر، ولكن تم تحذيرهم من أن هذا قد لا يحدث قبل الغد (14 أكتوبر).

"طلب منهم القنصل اتخاذ خطوات فورية مع شركات التأمين الخاصة بهم لكنهم لا يستطيعون فعل أي شيء"، قالت نيللي لورو، متحدثة إلى فرنسا بلوقالت عن زوجها باسكال البالغ من العمر 59 عامًا: "لم يتبق لديهم أي شيء. زوجي ليس لديه حتى حذاء في قدميه. الصدمة لا تزال كبيرة جدًا - لقد أخبرني للتو أنه يعاني من ذكريات الماضي وأنه لا يستطيع النوم".

كانت كلير بينارد، الرئيسة الحالية لنادي الغوص، لا تزال تنتظر العودة إلى الوطن عندما أخبرت فرانس انفو وقالت إن مستويات البيروقراطية التي اشتملت عليها العملية جعلتها صعبة للغاية. وأضافت: "كانت عملية صعبة للغاية، وكان إخلاء القارب مؤلمًا للغاية بالنسبة لنا جميعًا، لأننا كنا نعتقد حقًا أننا سنموت".

في مصر غرفة الغوص والرياضات المائية قال ديفرنت"الحادث المؤسف الذي وقع في إغراء البحر "إن الإقامة على متن السفينة قيد التحقيق حاليًا من قبل السلطات المختصة." ديفرنت لقد اقترب من مشغل إغراء البحر للتعليق.

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