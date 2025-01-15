ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن هناك محاولات لإكراه الناجين من غواصي "سي ستوري" على الفرار

محاولات سابقة لأوانها على ما يبدو من جانب السلطات المصرية في البحر الأحمر لتحديد مكان قصة البحر أظهرت تحقيقات استمرت شهرًا في الحادث المميت أجراها فريق أخبار بي بي سي أن السلطات فرضت قيودًا على قوارب الغوص التي تغرق في موجة غير عادية، وقام مشغل القارب بمنع التقارير الضارة المحتملة من قبل الناجين.

قصة البحر غادرت بورت غالب في رحلة مدتها ستة أيام في 24 نوفمبر وعلى متنها 31 ضيفًا دوليًا وثلاثة مرشدين للغوص و12 من أفراد الطاقم المصري، كما ذكرت سابقا on ديفرنتتم "ترقية" العديد من الغواصين في اللحظة الأخيرة من القارب الذي حجزوه في الأصل، على الرغم من أن مسار الرحلة سيكون مختلفًا.

انقلب القارب وغرق في وقت مبكر من صباح اليوم التالي، مما أسفر عن مقتل أو فقدان 11 شخصًا، بما في ذلك زوجان بريطانيان.

وقد أجرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) مقابلات مع أحد عشر من الناجين الخمسة والثلاثين، أغلبهم من الغواصين المتمرسين. وذكر الناجون أنه بعد ساعات من نقلهم إلى الشاطئ بدأوا في "الاستجواب"، إما في أسرتهم في المستشفى أو في منتجع حيث كانوا يقيمون، من قبل أشخاص يزعمون أنهم "قضاة".

ووصفوا أيضًا أنهم تعرضوا لضغوط لتوقيع إفادات شهود تم ترجمتها من الإنجليزية إلى العربية من قبل موظف في شركة تشغيل القوارب المصرية، دايف برو لايف بورد، في تضارب واضح في المصالح.

وزعم البعض أنهم تعرضوا للاستجواب من قبل شخص تم جعلهم يعتقدون أنه محقق رسمي، فقط ليكتشفوا لاحقًا أنه كان مرشد غوص في Dive Pro Liveaboard.

وقد حث هو وموظفون آخرون الناجين على التوقيع على تنازلات تنص على: "لا أتهم أحدا بأي جريمة جنائيةوقال أحد الغواصين إن مثل هذا الإعفاء صدر له بينما كان لا يزال يدلي ببيانه كشاهد، ووصفت طبيبة بريطانية كيف قيل لها إنها لا تستطيع مغادرة الغرفة حتى تكتمل جميع البيانات.

ورفض بعض الغواصين التوقيع على الوثائق، ولم يُسمح لأي منهم بالاحتفاظ بنسخ منها، رغم أن بعض الذين ترجموها باستخدام تطبيقات الهاتف وصفوا إغفال "التفاصيل المزعجة" التي أبلغوا عنها. وقد تم الإبلاغ عن ممارسات مماثلة مع إفادات الشهود من قبل في أعقاب حوادث العيش على متن سفن في البحر الأحمر.

وبينما حاولت إحدى المجموعات المغادرة للعودة إلى الوطن، قيل إن أحد ممثلي شركة Dive Pro Liveaboard حاول خداعهم لحملهم على التوقيع على تنازلات. وزعم أن الوثائق كانت أوراق تصريح للمرور عبر نقاط التفتيش في المطار، وفقًا لغواص أمريكي حذر الآخرين من التوقيع.

موجة غريبة

واتهم من أجريت معهم مقابلات في هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) المسؤولين المصريين بالقرار المسبق بعد وقت قصير من انقلاب السفينة لإلقاء اللوم على موجة غريبة.

كرر عالم المحيطات الدكتور سيمون بوكسال تأكيده الذي أدلى به وقت الحادث بأن موجة بارتفاع 4 أمتار لا يمكن أن تكون سبب الغرق في ظل الظروف السائدة، وألقى باللوم على خطأ الطيار أو تصميم القارب أو كليهما. واتفق الناجون على أن الظروف لم تشكل مشاكل كبيرة عند السباحة بعيدًا عن الحطام.

لكن أحد الغواصين الذي طلب رؤية نسخة من التقرير النهائي للمحققين قيل له إنه لن يكون هناك جدوى من ذلك، لأن "المسؤول الوحيد عن هذا هو البحر".

في الجزء الأول من تقرير هيئة الإذاعة البريطانية، ذكر الناجون أنه خلال الليل قصة البحر بدا الأمر كما لو كان يتأرجح ويتدحرج أكثر مما توقعوا في ظل الطقس غير الاستثنائي، مع وجود أثاث ثقيل غير مؤمن ينزلق على سطح السفينة وقارب مطاطي صغير ضاع في البحر تقريبًا.

قبل الساعة الثالثة صباحًا بقليل قصة البحر انقلبت الطائرة على جانبها مع "صوت انفجار قوي"، وتوقفت محركاتها وانطفأت جميع الأضواء.

تم إيواء جميع القتلى أو المفقودين تقريبًا على الجانب الأيمن من القارب الذي ضرب البحر. ومن بين الأشخاص الذين تمكنوا من الوصول إلى سطح السفينة، بسبب الأثاث والتجهيزات غير المثبتة، تمكن عدد قليل منهم من العثور على مكان للعيش.جاكيت سبورقال أحدهم إن مصباحهم لم يكن يعمل بشكل صحيح، وأن المصباح ليس به بطاريات.

ورأى آخرون ممن تمكنوا من الصعود إلى قوارب النجاة القبطان وعدداً من أفراد الطاقم هناك بالفعل، ويقال إن القبطان أخذ إحدى البطانيات الثلاث التي وفرها لنفسه. ووعدت اللجنة التوجيهية للسلامة بتوفير الطعام والماء على القوارب، لكن الضيوف قالوا لهيئة الإذاعة البريطانية إنه لم يكن هناك أي طعام وماء. ولم يكن أحد الكشافات يعمل، وكانت القنابل المضيئة قد استُخدمت بالفعل.

35 ساعة في جيب الهواء

ورغم أن الناجين يتفقون على أن القارب غرق قبل الساعة الثالثة صباحاً، فإن السلطات المحلية تزعم أنهم تلقوا إشارة استغاثة في حوالي الساعة الخامسة والنصف صباحاً فقط. واستغرق الأمر ثماني ساعات من سفن الإنقاذ للوصول إلى الطوافات أثناء انجرافها شرقاً، وكان رجال الإنقاذ بطيئين أيضاً في الوصول. قصة البحر وقال الناجون لبي بي سي إن الحادث وقع في مكان ما في مدينة لاس فيغاس.

لم يتمكن الزوجان لوسيانا جاليتا وكريستوف ليمينز من العثور على سترات النجاة الخاصة بهم، وتم احتجازهما وسط المياه والحطام في أحد الممرات.

انتهى بهم الأمر في جيب هوائي في غرفة المحرك في القسم الخلفي الذي كان بارزًا فوق الماء، وانضم إليهم لاحقًا غواصون. معلم يوسف الفرماوي.

"لم يكن لدينا أي اتصال بالخارج، لم يكن هناك أي شيء. لم يحاول أحد أن يتأكد من وجود أي شخص على قيد الحياة هناك"، قالت جاليتا. "كنت على استعداد للموت. لم نكن نعتقد أن أحداً سيأتي".

تم العثور عليهم بعد محنة مؤلمة استمرت 35 ساعة على يد عم الفرماوي، خطاب الفرماوي، وهو أحد السكان المحليين. معلم الذين تطوعوا للبحث في الممرات المغمورة بالمياه.

كما تمكن الغواصون من إنقاذ شخصين من جيب هوائي آخر في كابينة بالطابق السفلي، وتم انتشال أربع جثث. لكن الناجين تساءلوا عن سبب عدم تمكن البحرية المصرية المشرفة على العملية من نشر غواصيها.

لم يتم العثور على الزوجين البريطانيين طارق سينادا وجيني كوسون

لا يزال مفقودا يقال إن الزوجين من ديفون جيني كاوسون وتاريج سينادا كانا يبحثان دائمًا عن قوارب الغوص بعناية ولكن من بين تلك التي تحولت إلى قصة البحر في اللحظة الأخيرة، وتم استيعابهم على الجانب الأيمن من السطح الرئيسي.

وقال أفراد العائلة والأصدقاء لبي بي سي إن المسؤولين المصريين أبلغوهم بذلك. قصة البحر لم يتم العثور على جثث الضحايا - حتى أثناء مشاهدتهم لتقارير إخبارية تلفزيونية تظهر الضحايا على متن السفينة المنكوبة.

ويتهمون السلطات بالتستر على الحادث لحماية صناعة السياحة، ويطالبون الآن بإجراء تحقيق مفتوح في غرق السفينة. ولم تستجب الحكومة المصرية ولا شركة دايف برو ليفيابورد لطلبات بي بي سي بالرد على الاتهامات الواردة في تقاريرها.

ديفرنت وبالمثل لم يتلق أي رد من المشغل بعد طلب التعليقات عندما وقع الحادث، على الرغم من بعد حريق في مكان آخر من قواربها، أسطورة البحروقد ردت السلطات على الحادث الذي توفي فيه ضيف ألماني في مارس/آذار الماضي، رغم أنها قالت فقط إنها لا تستطيع التعليق قبل تلقي تقرير نهائي من النيابة العامة.

التقرير الكامل لهيئة الإذاعة البريطانية بقلم جو إنوود، جزء 1 جزء 2يمكن قراءتها على موقع بي بي سي نيوز.

أيضا على ديفرنيت: 8 مفقودا بعد غرق سفينة سياحية في البحر الأحمر بسبب "موجة ضخمة", غواصون بريطانيون في عداد المفقودين قصة البحر عين, الناجون يتحدثون بعد حريق مميت في قارب غوص في البحر الأحمر