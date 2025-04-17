تحقيق دورست: دوامة فصلت الغواصين

اختفت الغواصة إميلي شيروين، البالغة من العمر عشرين عامًا، قبالة ساحل دورست في يوليو الماضي، ولم يُعثر عليها قط. لم تطفو على السطح بعد غوصة قبالة صخور أولد هاري في هاندفاست بوينت في 23 يوليو، وظلت تحت الماء لمدة 24 ساعة. عملية البحث والإنقاذ ثبت عدم جدواها.

خلص تحقيقٌ إلى أنه في حين أن سبب وفاة شيروين المفترضة لا يزال مجهولاً، إلا أنه حدث لأنها ورفيقتها حوصرتا في تياراتٍ دوارة. جرت الإجراءات في محكمة دورست للطب الشرعي اليوم (17 أبريل) وأفادت بذلك Bournemouth Echo وغيرها من وسائل الإعلام.

مياه متقطعة

كانت شيروين ضمن مجموعة خرجت للغوص في وقت مبكر من المساء. قالت صديقتها بيثاني براير إن رحلة القارب من بول كانت مضطربة، لكن الغواصين كانوا في حالة معنوية جيدة.

صخور هاري القديمة (مالك ماكدونالد)

وفي نحو الساعة السادسة مساء، كان الزوجان آخر من دخل البحر، وكانا على عمق نحو 6 أمتار عندما واجها ما وصفه براير بـ "دوامة"، مما يشير إلى وجود دوامة ذات تيار هوائي هابط.

قالت: "كنا في وضع أفقي، متقابلين، ممسكتين بذراعي بعضنا البعض. أشرتُ لإميلي أن هناك خطبًا ما، وأشرتُ إلى أذني، وأعطيتها الإشارة للعودة. كررتُ ذلك مرتين أو ثلاث مرات".

في هذه المرحلة، وقعنا في دوامة وبدأنا ندور. لم أتمكن من التحقق من حاسوب الغوص بسبب الدوران. شعرتُ بالارتباك.

أشارت براير للصعود، لكنها لم ترَ أي إشارة مُقابلة. وقدّرت أن مدى الرؤية كان أقل من متر واحد، وأوضحت أن تسلسل الأحداث أصبح ضبابيًا في هذه المرحلة.

قال براير عن شيروين: "كانت في وضعية رأسية، وكان منظم الضغط خارج فمها. كانت تغرق في ذلك الوقت، وحاولتُ مد يدي للأسفل، لكن ذلك لم يكن ممكنًا. في تلك اللحظة، شعرتُ ببعض الماء يتسرب إلى قناعي".

اصطدمنا بقاع البحر بقوة، ولم أتمكن من رؤية إميلي، تابع براير. صعدتُ إلى السطح بسرعة وتحدثتُ إلى القبطان، الذي أرسل إشارة استغاثة.

"مكانها الآمن"

أخبر ريتشارد ميدلتون، مساعد الطبيب الشرعي في المقاطعة، المحكمة أن شيروين من بول، وأنهت لتوها عامها الدراسي الأول في دراسة الحفاظ على البيئة البحرية في جامعة بليموث. حصلت على مؤهل غوص من اتحاد مدربي الغوص المحترفين (PADI) في الصيف الماضي.

كانت شيروين قد احتفلت بعيد ميلادها العشرين مع عائلتها في اليوم السابق، وقالت والدتها إيلين للمحكمة إن ابنتها كانت "مهتمة بالعالم الطبيعي" وعادة ما كانت تشعر "بإحساس عميق بالهدوء تحت البحر"، والذي أشارت إليه باعتباره "مكانها الآمن".

ووجدت العائلة العزاء في حقيقة أنها "كانت تفعل شيئًا تحبه".

استنتج ميدلتون أنه في غياب جثة لفحصها، سيظل سبب وفاة شيروين مجهولاً، لكن استنتاجه السردي هو أن الوفاة نجمت عن غرقها في تيار تحت الماء. لم تكن هناك أي ظروف مريبة.

وشكرت عائلة إيميلي شيروين جميع المشاركين في عملية البحث: " RNLI "وفرق خفر السواحل وغواصي الشرطة وجميع العاملين في نادي باركستون لليخوت الذين استخدموا أكثر من 30 قاربًا للانضمام إلى عملية البحث".

أيضا على ديفرنيت: الغواص المفقود اسمه: الشرطة تسعى للحصول على معلومات, استمرار عمليات البحث عن الغواصين في ويلز وأوركني, إلغاء البحث المشترك بين عدة وكالات عن غواص سكابا, إلغاء البحث عن غواص في كورنوال