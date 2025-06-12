تم العثور على الغواصة دوروثيا ميتة على عمق 85 مترًا

تم الكشف عن هوية الغواص الذي توفي في محجر دوروثيا في شمال غرب ويلز في نهاية شهر مايو، وهو تيم وابلز البالغ من العمر 60 عامًا، عندما تم فتح تحقيق في وفاته في كارنارفون أمس (11 يونيو).

تم اكتشاف جثة وابلز على عمق 85 متراً في المحجر المغمور بالقرب من تاليسارن، وهو موقع داخلي يحظى بشعبية كبيرة منذ فترة طويلة بين الغواصين الفنيين للتدريب لأنه يغوص إلى أعماق تتجاوز 100 متر.

عاش وابلز وعمل كمهندس تكنولوجيا معلومات في هيرتفوردشاير وكان غواصًا تقنيًا ذو خبرة.

سمعت الطبيبة الشرعية كيت روبرتسون أن شرطة شمال ويلز وقد سجلت مكالمة في الساعة 1.37 مساءً يوم السبت 31 مايو تفيد باختفاء غواص في المحجر، وتم تأكيد الوفاة بعد ساعتين من قبل أحد المسعفين في مكان الحادث.

يبدو أن تيم وابلز كان يغوص باستخدام معدات الغوص عندما عُثر عليه ميتًا على عمق حوالي 85 مترًا في الماء، حسبما ذكر الطبيب الشرعي. "وتأكدت وفاته بعد ذلك بوقت قصير."

بعد الوفاة

بعد الحادثة، الذي تم الإبلاغ عنه on ديفرنتصرحت الشرطة بأن الوفاة لم يتم التعامل معها على أنها مثيرة للريبة، لكن روبرتسون قال إن بعد الوفاة وقد تم الأمر بإجراء الفحص لأنه كان هناك سبب للاشتباه في أنه غير طبيعي.

في الغوص، يعني هذا عمومًا أن الوفاة لا يُعتقد أنها مرتبطة بعوامل مثل المرض أو العمر، بل بعوامل خارجية - على سبيل المثال حادث، أو عطل في المعدات، أو خطر بيئي، أو خطأ بشري.

تم تأجيل التحقيق لإتاحة الوقت لإجراء مزيد من التحقيقات.

كان الغوص محظورًا رسميًا لسنوات عديدة في محجر دوروثيا بسبب ارتفاع معدل الوفيات بين الغواصين هناك، ولكن في السنوات الأخيرة أصبح الموقع يُدار بواسطة غواصين فنيين من شمال ويلز (NWTD)، وهو فرع من نادي الغوص البريطاني، يدير برنامج غوص خاضع للرقابة بموجب ترخيص من مالك الأرض.

يقتصر القبول على الغواصين المؤهلين للقيام بغوصات الضغط المختلط بالغاز.

أيضا على ديفرنيت: وفيات الغواصين في ويلز وكوراساو, استكشف 16 موقعًا مميزًا للغوص الداخلي في المملكة المتحدة: مغامرات المياه الباردة