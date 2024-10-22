أكبر مورد على الإنترنت للغواصين
أكبر مورد على الإنترنت للغواصين
بحث
أغلق مربع البحث هذا.

ارتفاع عدد الوفيات بسبب الغوص، كما تقول BSAC – ولكن لديها أخبار جيدة أيضًا

اتبع Divernet على أخبار جوجل
إشترك في رسائلنا الإخبارية الأسبوعية
تقرير الحوادث السنوي لـ BSAC (بوب أندرسون)
تقرير الحوادث السنوي لـ BSAC (بوب أندرسون)

كلما زاد عدد الغطسات، زادت احتمالية وقوع الحوادث، ومع عودة مستويات نشاط الغوص بالكامل إلى مستويات ما قبل الوباء في عام 2023، كان هناك تسع وفيات نتيجة للحوادث التسعة المنفصلة. هذا ما قاله نادي الغوص البريطاني (BSAC) في تقريره الذي نُشر للتو. تقرير سنوي عن حوادث الغوص للعام الماضي.

تحذر BSAC من أن تحليل حوادث الغوص البالغ عددها 355 والتي تم الإبلاغ عنها في عام 2023 (242 في المملكة المتحدة و113 في الخارج) يؤكد أن الخبرة والمؤهلات لن تحمي بالضرورة أي شخص من أن يصبح ضحية في حادث غوص.

وقد أكد على ذلك الزيادة الكبيرة في عدد ضحايا قادة الغوص مقارنة بالغواصين الحاصلين على مؤهلات أخرى، مقارنة بالسنوات السابقة. ولا تعرف جمعية الغوص البريطانية سبب حدوث ذلك، نظرًا لعدم حدوث زيادة كبيرة في عدد الغواصين الحاصلين على المؤهلات. 

كان العدد الإجمالي للحوادث في المملكة المتحدة أعلى من العدد المذكور في تقرير عام 2022، ملخصة on ديفرنت في العام الماضي، شهد ذلك العام 248 حادثة، منها 182 حادثة في المملكة المتحدة، لكن لم تقع سوى ست حالات وفاة، وهو أقل عدد مسجل في عام غوص عادي منذ عام 1977، وهو أقل بشكل حاد من 16 حادثة في عام 2021.

وكما جرت العادة، أكد التقرير أن عدداً من الحوادث كان من الممكن تجنبها لو أن المشاركين فيها التزموا بالمبادئ الأساسية لممارسات الغوص الآمن. 

جدول المحتويات

ثابت بشكل ملحوظ

يتم جمع التقارير السنوية التي تعدها BSAC حول حوادث الغوص من جميع وكالات تدريب الغواصين بهدف تعزيز سلامة الغواصين والمساعدة في فهم الاتجاهات وإدارتها. وهي تتضمن تقارير عن كل حادث.

يتم استكمال التقارير المقدمة من الغواصين الترفيهيين الأفراد بالبيانات الرسمية من وكالة البحرية وخفر السواحل، والمؤسسة الملكية الملكية لقوارب النجاة، ووزارة الدفاع، وPADI EMEA، وقاعدة بيانات الحوادث المائية، والجمعية الملكية لمنع الحوادث، بالإضافة إلى عمليات البحث الإعلامية.

"لقد ظل عدد الحوادث المبلغ عنها في المملكة المتحدة منذ عام 2014 ثابتًا بشكل ملحوظ باستثناء عام الوباء، عندما أثرت القيود المفروضة على نشاط الغوص على عدد الحوادث المسجلة"، كما جاء في التقرير. 

وترجع الزيادة الواضحة في الإبلاغ عن الحوادث في عامي 2019 و2023 إلى ارتفاع ملحوظ في التقارير الواردة من الخارج، والتي تقول BSAC إنها كانت تهيمن عليها في العام الماضي حالات فشل في الأقنعة وحزام الزعانف. ويشير هذا إما إلى مزيد من الدقة في الإبلاغ أو إلى مشكلة في صيانة المعدات. وقد يكون تآكل الأشرطة أكثر احتمالية في المناخات الأكثر دفئًا.

ابتداءً من عام 2022، كان هناك انخفاض في عدد الحوادث التي تبدأ من السطح، وزيادة في عدد الحوادث التي كانت أعماق البداية والأقصى غير معروفة. 

في سبتمبر 2023، شهدت المملكة المتحدة طقسًا دافئًا استثنائيًا ورياحًا خفيفة. وقد أدى هذا فعليًا إلى تمديد موسم الغوص، مع وقوع المزيد من الحوادث غير المعتادة في وقت لاحق من العام.

قارب النجاة من فئة روسلير سيفيرن دونالد وباربرا برودهيد في تمرين بحث وإنقاذ (RNLI)
قارب النجاة في تمرين البحث والإنقاذ (RNLI)

كان شهر سبتمبر مزدحماً بشكل خاص بخدمات الإنقاذ التي تساعد الغواصين. تم استدعاء قوارب النجاة التابعة لمؤسسة إنقاذ الغواصين الملكية 37 مرة للمساعدة في إنقاذ الغواصين، في 29 حالة بين مايو وسبتمبر، بينما تم نشر طائرات الهليكوبتر 30 مرة، على الرغم من أن ثماني مرات فقط من تلك الاستدعاءات كانت في أشهر الصيف.

وقد تم تأكيد الاستنتاجات التي توصلت إليها السنوات السابقة والتي تفيد بأن عدد حوادث DCI والصعود السريع أصبح أقل. وفي حالة حدوث DCI، فمن غير المرجح أن يكون مرتبطًا بالغوص على عمق يزيد عن 30 مترًا، أو الصعود السريع أو التوقفات الفائتة، ومن المعتقد أن هذا من المرجح أن يكون تدريبًا ناجحًا، مع التركيز بشكل أكبر على التحكم في الطفو وتخطيط الغوص مقارنة بما كان عليه الحال في السابق.

الوعي بالاكتتاب العام

ومن الأخبار الإيجابية الأخرى أن الغواصين أصبحوا أكثر وعياً بأعراض وخطر الوذمة الرئوية الغمرية (IPO)، والإجراءات التي يجب اتخاذها في حالة حدوثها لهم أو للآخرين، والحاجة إلى تجنب العودة إلى الماء بعد وقوع حادث مشتبه به حتى يتم إعلان لياقتهم الطبية للقيام بذلك. وتعزو BSAC مرة أخرى الكثير من هذا إلى التحسينات في برامج التدريب.

وتقول وكالة التدريب إنها قامت بتحسين عملية تحديد المعايير التي تشير إلى أن IPO ذات صلة بحادث ما. والوعي بالحالة هو الشكل الرئيسي للدفاع: "مثل الغواصين والغواصين، يُنصح السباحون في المياه المفتوحة الآن أيضًا بعدم السباحة بمفردهم، وكمجتمع، أصبحوا مدركين بشكل متزايد لخطر IPO"، كما يشير التقرير.

كان متوسط ​​أعمار حالات الوفاة التسعة في عام 2023 58 عامًا، وعلى مدى السنوات العشر الماضية كان متوسط ​​أعمار الغواصين الذين لقوا حتفهم أكبر بـ 10 سنوات من متوسط ​​أعمار الغواصين في ذلك الوقت، مما يشير إلى أن العمر عامل قوي للبقاء على قيد الحياة.

وتشير BSAC إلى أنه في حين أن متوسط ​​​​عمر غير- ارتفعت أعداد الضحايا المسجلة في قاعدة بيانات الحوادث على مدى السنوات العشر الماضية، وفي عام 10 انخفضت لأول مرة إلى 2023 عامًا. 

مجهز لعمليات الإنقاذ

ومن الأخبار المشجعة أيضاً اكتشاف أن الغواصين قادرون، عندما تكون هناك حاجة إلى عمليات إنقاذ، على نشر تقنيات لانتشال الضحايا إلى السطح وإجراء الإنعاش بكفاءة تتجاوز توقعات النجاح في المواقف غير السريرية الأخرى. 

يتضح ذلك من حقيقة أنه في 83% من الحالات، أدى استخدام مصدر هواء بديل إلى انتشال الضحية بنجاح إلى السطح، وفي جميع الحالات التي تم فيها استخدام رافعة طافية متحكم بها (CBL)، كانت النتيجة انتشالاً ناجحاً. 

في الحالات التي تلت تطبيق الإنعاش القلبي الرئوي، كانت واحدة من كل ثلاث حالات إنعاش ناجحة. وفي الحالات التي تم فيها استخدام الإنعاش القلبي الرئوي بدون أكسجين، استعاد 28% من المصابين وعيهم، وفي حالة استخدام الأكسجين، ارتفعت هذه النسبة إلى 30%. وفي تسع حالات من أصل 30 حالة إنعاش باستخدام مزيل الرجفان، استعاد المصاب وعيه. 

وتقول جمعية الغوص البريطانية: "إن نتيجة هذا التحليل هي انعكاس لبرامج التدريب الممتازة التي يقدمها مدربو الغوص المتميزون، والذين بدورهم يضمنون تدريب الغواصين بشكل جيد على تقنيات الإنقاذ". 

تم تجميع التقرير بواسطة مستشار الحوادث في BSAC جيم واتسون ومحلل البيانات بن بيدي. يُطلب من جميع الغواصين، سواء من BSAC أو أي وكالة تدريب أخرى، الذين شاركوا في حادث أو شهدوا عليه في المملكة المتحدة أو في الخارج الإبلاغ عنه بسرية لتقديم التقارير المستقبلية، استخدام نموذج عبر الإنترنت.

اطلع على تحميل وقراءة التقرير الكامل أو شاهد تقرير فيديو من النتائج الرئيسية لمؤتمر الغوص BSAC على YouTube. كما تتوفر تقارير من السنوات السابقة للتنزيل.

أيضا على ديفرنيت: أقل عدد من وفيات الغواصين في المملكة المتحدة منذ 45 عامًا, توفي 10 من 16 غواصًا في المملكة المتحدة بمفردهم في عام 2021الغواصون مستعدون جدًا لتجاهل أعراض DCIعدد أقل من الصعود السريع وحالات DCI في DCI

الأحدث حلقة بودكاست من مجلة غواص الغطس
@adefrutos63 #askmark كيف تتعامل مع الغطسات اللاحقة عندما تكون غطستك الأخيرة مرهقة للغاية بسبب نقص الهواء؟ #غوص #غوص_سكوبا #غوص_سكوبا روابط كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join مشتريات المعدات: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear --------------------------------------------------------------------------------------------------- مواقعنا الإلكترونية الموقع الإلكتروني: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، مراجعات معدات الغوص الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، تقارير السفر الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ معرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية --------------------------------------------------------------------------------------------------- تابعنا على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag تويتر: https://twitter.com/scubadivermag انستغرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine نحن نتعاون مع https://www.scuba.com وhttps://www.mikesdivestore.com للحصول على جميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام الرابط التابع أعلاه لدعم القناة. المعلومات الموجودة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن تدريب الغوص الاحترافي. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل.

@adefrutos63
#askmark كيف تتعامل مع الغطسات اللاحقة عندما تكون غطستك الأخيرة مرهقة للغاية بسبب نقص الهواء؟
#الغوص #الغوص #الغوص
روابط

كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join
مشتريات العتاد: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear
-------------------------------------------------- ---------------------------------
مواقعنا الإلكترونية

موقع الويب: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص تحت الماء، والتصوير تحت الماء، وتلميحات ونصائح، ومراجعات معدات الغوص
الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير الفوتوغرافي تحت الماء، تلميحات ونصائح، تقارير السفر
الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ عرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة
الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية
-------------------------------------------------- ---------------------------------
تابعنا على وسائل التواصل الإجتماعي

الفيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag
تويتر: https://twitter.com/scubadivermag
انستغرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine

نحن شركاء مع https://www.scuba.com وhttps://www.mikesdivestore.com لجميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام الرابط التابع أعلاه لدعم القناة.

المعلومات الواردة في هذا الفيديو ليس المقصود منها أو ضمنيًا أن تكون بديلاً عن التدريب الاحترافي على الغوص. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب الغوص المؤهل.

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS42ODgwQ0RBNTY1OTRERDQy

العودة إلى الماء بعد غوصة سيئة؟ #اسأل_مارك #غوص

رابط موقع Scuba.com: https://www.scubadivermag.com/affiliate/9vpz انضم إلى معجبينا: https://www.scubadivermag.com/join مشتريات المعدات: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear --------------------------------------------------------------------------------------------------- مواقعنا الإلكترونية الموقع الإلكتروني: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، مراجعات معدات الغوص الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، تقارير السفر الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ معرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية --------------------------------------------------------------------------------------------------- تابعنا على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag تويتر: https://twitter.com/scubadivermag انستجرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine نحن شركاء مع https://www.scuba.com و https://www.mikesdivestore.com للحصول على جميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام الرابط التابع أعلاه لدعم القناة. المعلومات الموجودة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن تدريب الغوص الاحترافي. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل. 00:00 المقدمة 01:19 Scuba.com 02:13 فك الصندوق 03:51 المواصفات 09:40 المراجعة

رابط موقع Scuba.com:
https://www.scubadivermag.com/affiliate/9vpz


كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join
مشتريات العتاد: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear
-------------------------------------------------- ---------------------------------
مواقعنا الإلكترونية

موقع الويب: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص تحت الماء، والتصوير تحت الماء، وتلميحات ونصائح، ومراجعات معدات الغوص
الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير الفوتوغرافي تحت الماء، تلميحات ونصائح، تقارير السفر
الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ عرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة
الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية
-------------------------------------------------- ---------------------------------
تابعنا على وسائل التواصل الإجتماعي

الفيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag
تويتر: https://twitter.com/scubadivermag
انستغرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine

نحن شركاء مع https://www.scuba.com وhttps://www.mikesdivestore.com لجميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام الرابط التابع أعلاه لدعم القناة.

المعلومات الواردة في هذا الفيديو ليس المقصود منها أو ضمنيًا أن تكون بديلاً عن التدريب الاحترافي على الغوص. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب الغوص المؤهل.
00: 00 مقدمة
01:19 سكوبا.كوم
02:13 العرض على العلبة
03:51 المواصفات
09:40 مراجعة

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS43RjgyNkZCNjkwMkZDMzcz

مراجعة مصباح OrcaTorch D630 V2.0 Umbilical Torch #Unboxing #Review

في حلقة هذا الأسبوع من البودكاست، يواجه مرشدو الغوص المحترفون في الفلبين مشكلة كبيرة بعد تلقيهم معلومات تفيد بأن بعضهم يقبلون الدفع مقابل نقش الأسماء على الشعاب المرجانية، مما دفع السلطات إلى مضاعفة مكافأة أي معلومات عن الجناة. أخبر إل إل كول جيه صحيفة الجارديان مؤخرًا أن سمكة القرش الآلية في فيلم Deep Blue Sea كادت أن تغرقه. وقرر غواص سابق في البحرية أن يصبح أول من يسبح في القناة الإنجليزية على ظهره. https://divernet.com/scuba-news/conservation/dive-pro-accused-of-carving-corals-for-cash/ https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/ https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/ https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830 https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join مشتريات المعدات: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear --------------------------------------------------------------------------------------------------- مواقعنا على الإنترنت الموقع الإلكتروني: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، مراجعات معدات الغوص الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، تقارير السفر الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ المعرض الوحيد للغوص في المملكة المتحدة الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية ----------------------------------------------------------------------------------- تابعنا على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag تويتر: https://twitter.com/scubadivermag إنستغرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine نحن شركاء مع https://www.scuba.com و https://www.mikesdivestore.com للحصول على جميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام رابط الشريك أعلاه لدعم القناة. المعلومات الواردة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن التدريب المهني على الغوص. كل المحتوى، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من قبل مدرب غوص مؤهل.

في حلقة هذا الأسبوع من البودكاست، يواجه مرشدو الغوص المحترفون في الفلبين مشكلة كبيرة بعد تلقيهم معلومات تفيد بأن بعضهم يقبلون الدفع مقابل نقش الأسماء على الشعاب المرجانية، مما دفع السلطات إلى مضاعفة مكافأة أي معلومات عن الجناة. أخبر إل إل كول جيه صحيفة الجارديان مؤخرًا أن سمكة القرش الآلية في فيلم Deep Blue Sea كادت أن تغرقه. وقرر غواص سابق في البحرية أن يصبح أول من يسبح في القناة الإنجليزية على ظهره.



https://divernet.com/scuba-news/conservation/dive-pro-accused-of-carving-corals-for-cash/
https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/
https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/
https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830
https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo


كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join
مشتريات العتاد: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear
-------------------------------------------------- ---------------------------------
مواقعنا الإلكترونية

موقع الويب: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص تحت الماء، والتصوير تحت الماء، وتلميحات ونصائح، ومراجعات معدات الغوص
الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير الفوتوغرافي تحت الماء، تلميحات ونصائح، تقارير السفر
الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ عرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة
الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية
-------------------------------------------------- ---------------------------------
تابعنا على وسائل التواصل الإجتماعي

الفيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag
تويتر: https://twitter.com/scubadivermag
انستغرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine

نحن شركاء مع https://www.scuba.com وhttps://www.mikesdivestore.com لجميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام الرابط التابع أعلاه لدعم القناة.

المعلومات الواردة في هذا الفيديو ليس المقصود منها أو ضمنيًا أن تكون بديلاً عن التدريب الاحترافي على الغوص. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب الغوص المؤهل.

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS5FRUEzOUYxQTE4OEIyMTI3

تم دفع أجر للمرشدين في Graffiti Coral #غوص #أخبار #بودكاست

حمل أكثر... اشتراك

لنبقى على تواصل!

احصل على تقرير أسبوعي عن جميع أخبار ومقالات Divernet قناع سكوبا
نحن لا بريد عشوائي! اقرأ ⁩سياسة الخصوصية⁧⁩ للمزيد من المعلومات.

اشتراك
إخطار
ضيف

0 التعليقات
معظم صوت
الأحدث أقدم
التقيمات المضمنة
عرض جميع التعليقات
أحدث التعليقات
جون درايدن: صدمة لوسيتانيا
غواص الشبح: خرطوم منفصل يتسبب في وفاة غواص سكابا
بوني غوغلر: 52 موقع غوص محلي مفضل لدى الغواصين المحترفين
رون: وفاة غواص في المكسيك أثناء التحقيق في كهف منفرد
ستيف وينمان: وفاة غواص في المكسيك أثناء التحقيق في كهف منفرد
أخبار حديثة
آلاف القطع الأثرية من حطام السفن البريطانية تُعرض للبيع آلاف القطع الأثرية من حطام السفن البريطانية تُعرض للبيع
الزلزال أخفى حطام السفينة – لكن العلم وجده الزلزال أخفى حطام السفينة – لكن العلم وجده
طيور البحر الوردية تتكاثر لأول مرة في المملكة المتحدة طيور البحر الوردية تتكاثر لأول مرة في المملكة المتحدة
مقاعد الصف الأمامي لحضور اكتشاف حطام سفينة تيتانيا مقاعد الصف الأمامي لحضور اكتشاف حطام سفينة تيتانيا
عودة الحوت الأحدب إلى البحر بعد جنوحه في اسكتلندا عودة الحوت الأحدب إلى البحر بعد جنوحه في اسكتلندا
قد تكون وجبات أسماك القرش الشائكة بمثابة الخلاص للطحالب قد تكون وجبات أسماك القرش الشائكة بمثابة الخلاص للطحالب

اتصل بنا

فيسبوك اكس تويتر إنستغرام يوتيوب

الصور غير المنسوبة على هذا الموقع هي حقوق الطبع والنشر للمصور.
اتصل بمجلة DIVER للتفاصيل.

Copyright 2024  رورك ميديا ​​المحدودة. كل الحقوق محفوظة.

0
أحب أفكارك ، يرجى التعليق.x