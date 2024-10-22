ارتفاع عدد الوفيات بسبب الغوص، كما تقول BSAC – ولكن لديها أخبار جيدة أيضًا

كلما زاد عدد الغطسات، زادت احتمالية وقوع الحوادث، ومع عودة مستويات نشاط الغوص بالكامل إلى مستويات ما قبل الوباء في عام 2023، كان هناك تسع وفيات نتيجة للحوادث التسعة المنفصلة. هذا ما قاله نادي الغوص البريطاني (BSAC) في تقريره الذي نُشر للتو. تقرير سنوي عن حوادث الغوص للعام الماضي.

تحذر BSAC من أن تحليل حوادث الغوص البالغ عددها 355 والتي تم الإبلاغ عنها في عام 2023 (242 في المملكة المتحدة و113 في الخارج) يؤكد أن الخبرة والمؤهلات لن تحمي بالضرورة أي شخص من أن يصبح ضحية في حادث غوص.

وقد أكد على ذلك الزيادة الكبيرة في عدد ضحايا قادة الغوص مقارنة بالغواصين الحاصلين على مؤهلات أخرى، مقارنة بالسنوات السابقة. ولا تعرف جمعية الغوص البريطانية سبب حدوث ذلك، نظرًا لعدم حدوث زيادة كبيرة في عدد الغواصين الحاصلين على المؤهلات.

كان العدد الإجمالي للحوادث في المملكة المتحدة أعلى من العدد المذكور في تقرير عام 2022، ملخصة on ديفرنت في العام الماضي، شهد ذلك العام 248 حادثة، منها 182 حادثة في المملكة المتحدة، لكن لم تقع سوى ست حالات وفاة، وهو أقل عدد مسجل في عام غوص عادي منذ عام 1977، وهو أقل بشكل حاد من 16 حادثة في عام 2021.

وكما جرت العادة، أكد التقرير أن عدداً من الحوادث كان من الممكن تجنبها لو أن المشاركين فيها التزموا بالمبادئ الأساسية لممارسات الغوص الآمن.

ثابت بشكل ملحوظ

يتم جمع التقارير السنوية التي تعدها BSAC حول حوادث الغوص من جميع وكالات تدريب الغواصين بهدف تعزيز سلامة الغواصين والمساعدة في فهم الاتجاهات وإدارتها. وهي تتضمن تقارير عن كل حادث.

يتم استكمال التقارير المقدمة من الغواصين الترفيهيين الأفراد بالبيانات الرسمية من وكالة البحرية وخفر السواحل، والمؤسسة الملكية الملكية لقوارب النجاة، ووزارة الدفاع، وPADI EMEA، وقاعدة بيانات الحوادث المائية، والجمعية الملكية لمنع الحوادث، بالإضافة إلى عمليات البحث الإعلامية.

"لقد ظل عدد الحوادث المبلغ عنها في المملكة المتحدة منذ عام 2014 ثابتًا بشكل ملحوظ باستثناء عام الوباء، عندما أثرت القيود المفروضة على نشاط الغوص على عدد الحوادث المسجلة"، كما جاء في التقرير.

وترجع الزيادة الواضحة في الإبلاغ عن الحوادث في عامي 2019 و2023 إلى ارتفاع ملحوظ في التقارير الواردة من الخارج، والتي تقول BSAC إنها كانت تهيمن عليها في العام الماضي حالات فشل في الأقنعة وحزام الزعانف. ويشير هذا إما إلى مزيد من الدقة في الإبلاغ أو إلى مشكلة في صيانة المعدات. وقد يكون تآكل الأشرطة أكثر احتمالية في المناخات الأكثر دفئًا.

ابتداءً من عام 2022، كان هناك انخفاض في عدد الحوادث التي تبدأ من السطح، وزيادة في عدد الحوادث التي كانت أعماق البداية والأقصى غير معروفة.

في سبتمبر 2023، شهدت المملكة المتحدة طقسًا دافئًا استثنائيًا ورياحًا خفيفة. وقد أدى هذا فعليًا إلى تمديد موسم الغوص، مع وقوع المزيد من الحوادث غير المعتادة في وقت لاحق من العام.

قارب النجاة في تمرين البحث والإنقاذ (RNLI)

كان شهر سبتمبر مزدحماً بشكل خاص بخدمات الإنقاذ التي تساعد الغواصين. تم استدعاء قوارب النجاة التابعة لمؤسسة إنقاذ الغواصين الملكية 37 مرة للمساعدة في إنقاذ الغواصين، في 29 حالة بين مايو وسبتمبر، بينما تم نشر طائرات الهليكوبتر 30 مرة، على الرغم من أن ثماني مرات فقط من تلك الاستدعاءات كانت في أشهر الصيف.

وقد تم تأكيد الاستنتاجات التي توصلت إليها السنوات السابقة والتي تفيد بأن عدد حوادث DCI والصعود السريع أصبح أقل. وفي حالة حدوث DCI، فمن غير المرجح أن يكون مرتبطًا بالغوص على عمق يزيد عن 30 مترًا، أو الصعود السريع أو التوقفات الفائتة، ومن المعتقد أن هذا من المرجح أن يكون تدريبًا ناجحًا، مع التركيز بشكل أكبر على التحكم في الطفو وتخطيط الغوص مقارنة بما كان عليه الحال في السابق.

الوعي بالاكتتاب العام

ومن الأخبار الإيجابية الأخرى أن الغواصين أصبحوا أكثر وعياً بأعراض وخطر الوذمة الرئوية الغمرية (IPO)، والإجراءات التي يجب اتخاذها في حالة حدوثها لهم أو للآخرين، والحاجة إلى تجنب العودة إلى الماء بعد وقوع حادث مشتبه به حتى يتم إعلان لياقتهم الطبية للقيام بذلك. وتعزو BSAC مرة أخرى الكثير من هذا إلى التحسينات في برامج التدريب.

وتقول وكالة التدريب إنها قامت بتحسين عملية تحديد المعايير التي تشير إلى أن IPO ذات صلة بحادث ما. والوعي بالحالة هو الشكل الرئيسي للدفاع: "مثل الغواصين والغواصين، يُنصح السباحون في المياه المفتوحة الآن أيضًا بعدم السباحة بمفردهم، وكمجتمع، أصبحوا مدركين بشكل متزايد لخطر IPO"، كما يشير التقرير.

كان متوسط ​​أعمار حالات الوفاة التسعة في عام 2023 58 عامًا، وعلى مدى السنوات العشر الماضية كان متوسط ​​أعمار الغواصين الذين لقوا حتفهم أكبر بـ 10 سنوات من متوسط ​​أعمار الغواصين في ذلك الوقت، مما يشير إلى أن العمر عامل قوي للبقاء على قيد الحياة.

وتشير BSAC إلى أنه في حين أن متوسط ​​​​عمر غير- ارتفعت أعداد الضحايا المسجلة في قاعدة بيانات الحوادث على مدى السنوات العشر الماضية، وفي عام 10 انخفضت لأول مرة إلى 2023 عامًا.

مجهز لعمليات الإنقاذ

ومن الأخبار المشجعة أيضاً اكتشاف أن الغواصين قادرون، عندما تكون هناك حاجة إلى عمليات إنقاذ، على نشر تقنيات لانتشال الضحايا إلى السطح وإجراء الإنعاش بكفاءة تتجاوز توقعات النجاح في المواقف غير السريرية الأخرى.

يتضح ذلك من حقيقة أنه في 83% من الحالات، أدى استخدام مصدر هواء بديل إلى انتشال الضحية بنجاح إلى السطح، وفي جميع الحالات التي تم فيها استخدام رافعة طافية متحكم بها (CBL)، كانت النتيجة انتشالاً ناجحاً.

في الحالات التي تلت تطبيق الإنعاش القلبي الرئوي، كانت واحدة من كل ثلاث حالات إنعاش ناجحة. وفي الحالات التي تم فيها استخدام الإنعاش القلبي الرئوي بدون أكسجين، استعاد 28% من المصابين وعيهم، وفي حالة استخدام الأكسجين، ارتفعت هذه النسبة إلى 30%. وفي تسع حالات من أصل 30 حالة إنعاش باستخدام مزيل الرجفان، استعاد المصاب وعيه.

وتقول جمعية الغوص البريطانية: "إن نتيجة هذا التحليل هي انعكاس لبرامج التدريب الممتازة التي يقدمها مدربو الغوص المتميزون، والذين بدورهم يضمنون تدريب الغواصين بشكل جيد على تقنيات الإنقاذ".

تم تجميع التقرير بواسطة مستشار الحوادث في BSAC جيم واتسون ومحلل البيانات بن بيدي. يُطلب من جميع الغواصين، سواء من BSAC أو أي وكالة تدريب أخرى، الذين شاركوا في حادث أو شهدوا عليه في المملكة المتحدة أو في الخارج الإبلاغ عنه بسرية لتقديم التقارير المستقبلية، استخدام نموذج عبر الإنترنت.

اطلع على تحميل وقراءة التقرير الكامل أو شاهد تقرير فيديو من النتائج الرئيسية لمؤتمر الغوص BSAC على YouTube. كما تتوفر تقارير من السنوات السابقة للتنزيل.

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