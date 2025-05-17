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الغواصون يتفاعلون مع استعداد NHS لخفض تغطية DCI

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غرفة
هل تستطيع إنجلترا الاعتماد على ثلاث غرف ضغط عالي فقط - وكلها في الجنوب والشرق؟

يبدو أن عدد مراكز علاج الضغط العالي الطارئة في إنجلترا سينخفض ​​من ثمانية إلى ثلاثة فقط هذا الخريف، مما يثير المخاوف بشأن سلامة الغواصين والرعاية الطبية الطارئة. 

"بالنسبة لأي غواصين ترفيهيين في النصف الشمالي من المملكة المتحدة، قد يكون هذا أمرًا بالغ الأهمية"، صرحت مجموعة سلامة الغوص البريطانية (BDSG) عندما أعلنت أن ثلاث وحدات فقط بتكليف من هيئة الخدمات الصحية الوطنية في إنجلترا ستكون متاحة لعلاج الغواصين اعتبارًا من أكتوبر ما لم يتم اتخاذ ترتيبات بديلة قبل ذلك الحين.

تم تشكيل المجموعة في عام 2002 لجمع هيئات الغوص الرياضي معًا بشأن قضايا السلامة، ويرأسها RNLI، وتضم وكالة البحرية وخفر السواحل، والهيئة التنفيذية للصحة والسلامة والغواصين.السلامه اولا وكالات.

عندما طُلب منه التعليق، قال ممثل هيئة الخدمات الصحية الوطنية في إنجلترا: ديفرنت أن BDSG قد "أخطأت في حساباتها" وأن الخطة الأصلية للاحتفاظ بست وحدات ضغط عالي لإنجلترا لا تزال قائمة. مع ذلك، لم تُفصّل في هذا الادعاء، وثيقة العطاء ويبدو أن البيانات التي نشرتها الحكومة تدعم موقف BDSG.

أكدت هيئة الخدمات الصحية الوطنية في إنجلترا (NHS England) أنه، عقب عملية الشراء الأخيرة، مُنحت عقود خدمات العلاج بالأكسجين عالي الضغط (HBOT) لثلاثة من المراكز الإقليمية الستة المُخطط لها (شرق إنجلترا، ولندن وجنوب شرق إنجلترا، وجنوب غرب إنجلترا). وصرحت الهيئة بأن أي عقود لم تُمنح حتى الآن لمناطق الشمال الشرقي، أو الشمال الغربي، أو ميدلاندز.

"يؤثر هذا القرار على أربع غرف ضغط عالي موجودة - LHM Healthcare (Whipps Cross)، وMidlands Diving Chamber (Rugby)، وNorth England Medical Hyperbaric (Hull) وHyperbaric Treatment & التدريب "الخدمات (ويرال) - والتي لن تكون خاضعة لعقد NHS اعتبارًا من 1 أكتوبر 2025، ما لم يتم التوصل إلى ترتيبات بديلة."

"سيؤدي هذا القرار إلى ترك الغواصين في جميع أنحاء ميدلاندز وشمال إنجلترا بدون إمكانية الوصول في الوقت المناسب إلى مرافق إعادة الضغط الحيوية الممولة من هيئة الخدمات الصحية الوطنية - وهو عنصر أساسي في العلاج الطارئ لمرض تخفيف الضغط.

تُثير هذه الخطوة مخاوف جدية بشأن عدم المساواة في العلاج والتمييز الإقليمي. فبينما لا تزال المرافق في الجنوب متاحة، سيُترك الغواصون في ميدلاندز والشمال مع وصول محدود، مما يُهدد بشكل كبير سلامة الغوص وقدرات الاستجابة للطوارئ في مناطق جغرافية واسعة.

استشارة هيئة الخدمات الصحية الوطنية

في سبتمبر الماضي، هيئة الخدمات الصحية الوطنية في إنجلترا أطلقت استشارة بشأن الانسحاب الجزئي المقترح للتمويل، على الرغم من أنه كان يقترح في ذلك الوقت إغلاق ما لا يزيد عن غرفتي ضغط.

ذكرت أن تشغيل خدمات العلاج بالأكسجين عالي الضغط يكلفها 8.2 مليون جنيه إسترليني سنويًا، وأن الوحدات عالجت ما بين 150 و200 حالة من حالات انسداد الشرايين التاجية (DCI) و10 حالات من الانسداد الغازي سنويًا. كما استُخدمت الوحدات لعلاج حالات غير غوصية مثل التسمم بأول أكسيد الكربون والحروق والإصابات الأخرى

وزعمت هيئة الخدمات الصحية الوطنية في إنجلترا أنه بعد إلغاء التمويل المخصص لوحدتين، فإن الغواص الذي يشتبه في إصابته بـ DCI في أي مكان في إنجلترا سوف يظل قادرًا على الوصول إلى وعاء عن طريق البر في غضون أربع ساعات من ظهور الأعراض. 

كان من شأن الاقتراح الأصلي أن يقلل عدد الغرف من ثماني غرف إلى ست غرف (كل منها موضحة داخل دائرة نصف قطرها 150 ميلاً). والآن، يبدو أن ثلاث غرف فقط جاهزة للتجديد، في الجنوب والشرق. المواقع افتراضية (هيئة الخدمات الصحية الوطنية في إنجلترا).
أعلى وأسفل: كان من شأن الاقتراح الأصلي تقليص عدد الغرف الإنجليزية من ثماني غرف إلى ست غرف (كل منها موضحة ضمن دائرة نصف قطرها 150 ميلًا). حاليًا، أُعيد تشغيل ثلاث غرف فقط، في الجنوب والشرق (المواقع المذكورة هنا افتراضية).
(هيئة الخدمات الصحية الوطنية في إنجلترا)
(هيئة الخدمات الصحية الوطنية في إنجلترا)

وذكرت أيضًا أن بعض المرافق القائمة كانت تعالج أعدادًا منخفضة نسبيًا من المرضى، مما يجعل من الصعب على الموظفين الاستمرار في ممارسة عملهم، وأن ليس كلها مجهزة لعلاج المرضى المصابين بأمراض خطيرة.

الوحدات الساحلية الإنجليزية الثلاث في الجنوب والشرق التي أُعيد تشغيلها هي: مركز أبحاث السرطان في بليموث، ووحدة العلاج بالطب عالي الضغط في تشيتشيستر، ووحدة العلاج بالطب عالي الضغط التابعة لمؤسسة LHM للرعاية الصحية شرق إنجلترا في غريت يارموث. عيادة بول للغواصين. كان قد أغلق بالفعل في نهاية شهر يناير من هذا العام.

قالت مجموعة BSDG: "لا يقتصر الأمر على الجغرافيا فحسب، بل يتعلق أيضًا بالإنصاف والسلامة والبقاء". وأضافت: "حالات طوارئ الغوص لا تحتمل الانتظار، ومنع الوصول لن يوفر المال على المدى الطويل. بل سيُحمّل التكلفة ببساطة خسائر الأرواح، وإطالة أمد العلاج، والمرض. كما سيُعيق خدمات الطوارئ غير الضرورية".

وتشير المجموعة إلى أن الغواص المنكوب في الشمال الشرقي الذي يواجه غرفة كاملة في غريت يارموث قد يضطر إلى سفر يمتدّ طول إنجلترا إلى مركز أبحاث السرطان في تشيتشيستر لتلقي العلاج. كما يُدار مركز تشيتشيستر من قِبل طاقم طبي من البحرية الملكية، مُلزم بإعطاء الأولوية لمرضى البحرية، ولكن يبدو الآن أنه من المتوقع أن يُغطّي أيضًا مرضى هيئة الخدمات الصحية الوطنية من جميع أنحاء لندن.

لا توجد سوى وحدتين للعلاج بالضغط العالي تابعتين للخدمات الوطنية للصحة في اسكتلندا، تقعان في الشمال - في مستشفى أبردين الملكي وفي أوركني. وقد سحبت هيئة الخدمات الوطنية للصحة غرامبيان تمويل مركز غرب اسكتلندا للغوص والعلاج بالضغط العالي بالقرب من أوبان في أبريل من العام الماضي.

الخدمات الممتدة

"إن تقليل غرف الضغط العالي العاملة بنسبة تزيد عن 60% وحصر التغطية في شرق وجنوب البلاد فقط يضع الغواصين الذين يجدون أنفسهم في صعوبة في جميع أنحاء ميدلاندز والشمال في خطر أكبر بكثير على صحتهم، مما يجبرهم على سفر وقال مات كينج، مدير ستوني كوف: "إن هذا يعني أن الطريق سيستغرق وقتًا أطول وأبعد للحصول على الرعاية الطبية المناسبة، مما يضع قدرًا غير ضروري من الضغط على خدمة الإسعاف المتوترة بالفعل".

غرفة الضغط العالي للغواصين
غرفة الضغط العالي

قالت جين تيبس، مديرة وحدة الضغط العالي في ويرال التي تغطي شمال غرب البلاد ولكنها تواجه الآن الإغلاق، إن الأخبار كانت بمثابة "صدمة كبيرة". 

لقد وفرنا هذه المنشأة لما يقرب من 30 عامًا، وأؤكد لكم أننا سنكافح هذا الأمر بكل قوتنا. سنكون ممتنين لأي دعم. كونوا على ثقة بأننا سنظل متاحين لأي طوارئ غوص أو استشارات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع حتى 24 سبتمبر 7، ونأمل أن نتمكن من تغيير هذا القرار.

وقال نادي الغوص البريطاني ديفرنت أعربت عن "قلقها العميق" إزاء الوضع. وصرح رئيس قسم الغوص والغطس قائلاً: "إن انخفاض عدد مرافق العلاج بالأكسجين عالي الضغط بنسبة 60% خلال 12 شهرًا فقط لا يضر بصحة الأفراد فحسب، بل يضر أيضًا بالوصول العادل إلى خدمات العلاج في جميع أنحاء البلاد". السلامه اولا صوفي هيبتونستال.

بصفتنا الهيئة الوطنية المسؤولة عن رياضة الغوص والغطس السطحي في المملكة المتحدة، فإن سلامة الغواصين في غاية الأهمية بالنسبة لنا. إن الانخفاض الكبير الوشيك في تمويل برنامج العلاج بالأكسجين عالي الضغط من هيئة الخدمات الصحية الوطنية في إنجلترا أمر غير مقبول بالنسبة لقطاع الغوص في المملكة المتحدة.

"ستعمل BSAC بشكل وثيق مع BDSG وجميع ممثلي صناعة الغوص الآخرين وأصحاب المصلحة الرئيسيين للضغط على الحكومة لاستعادة HBOT في المناطق الثلاث المثيرة للقلق - ميدلاندز والشمال الغربي والشمال الشرقي."

قال متحدث باسم هيئة مكافحة الفساد: "سيواصل خفر السواحل البريطاني التعاون مع الشركاء الطبيين لضمان تسليم الأشخاص بأمان إلى الرعاية الطبية المناسبة". ديفرنت.

"يسلط القرار الضوء على عدم المساواة المتزايدة في تقديم خدمات هيئة الخدمات الصحية الوطنية وقد قوبل بالانزعاج من قبل دعاة سلامة الغوص ومسؤولي الاستجابة للطوارئ ومجتمع الغوص الأوسع نطاقًا"، كما يقول بدسج"أصحاب المصلحة بما في ذلك الغوص السلامه اولا وتحث الوكالات اليوم هيئة الخدمات الصحية الوطنية في إنجلترا على إعادة النظر في هذه الخطوة والتعاون مع مجتمعات الغوص والطب لتطوير نموذج رعاية أكثر عدالة.

تقول المجموعة إنها تخطط لإطلاق حملة توعية ورفع عريضة أملاً في إلغاء القرار. كما طُلب من الغواصين مناقشة الأمر مع نوابهم في البرلمان.

أيضا على ديفرنيت: هل يؤدي انخفاض عدد الأواني الإنجليزية بنسبة 25% إلى تعزيز الخدمة للغواصين؟, عيادة الغوص في بول ستغلق أبوابها قريبًا, مذكرات الغرفة: رؤى رئيسية من ندوة الغوص الدفاعي (BDSG) - تحديثات حول الاعتراف بـ DCI والسلامة, حافظ على سلامتك في رحلات الغوص الخاصة بك: نصائح وتحديثات من غرفة الغوص في ميدلاندز




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◀️ https://www.youtube.com/watch?v=-xssfyMuHLA
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=abJeh86OTI4
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=HtBi7RP71Rs
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◀️ https://www.youtube.com/watch?v=fMCYT_KB4pU
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