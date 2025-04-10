الغواصون المتروكون في البحر يفكرون في اتخاذ إجراءات إهمال

شقيقان يدعيان أن قارب الغوص الذي كانا يستقلانه قد تخلى عنهما في البحر قبالة سواحل غرب أستراليا، يلجأان إلى المشورة القانونية بشأن اتخاذ إجراء محتمل ضد المشغل، حيث أعلن محاميهما أن الحادث كان "بشكل واضح حادثًا خطيرًا". قضية "من الإهمال".

كان الغواصان المحليان إيان كينسينغتون وريان شودري يغوصان على بعد حوالي 4 كيلومترات من بيرث من القارب ذي الهيكل المزدوج الذي يبلغ طوله 12 مترًا غير جدير بالثقة، التي تديرها أكاديمية الغوص بيرث في هيلاريز.

يُنظّم القارب رحلات غوص صباحية إلى منتزه مارميون البحري، حيث تُقدّم رحلات غوص بدون مرشد لمدة تصل إلى ساعة. يتسع القارب لما يصل إلى 20 غواصًا، وكان على متنه 15 غواصًا يوم الحادث، الأحد 2 مارس.

قال الرفيقان إنهما كانا تحت الماء لنحو 35 دقيقة عندما سمعا صوت محرك قارب قريب. شعرا بارتفاع قوي وانخفاض في الرؤية مع ابتعاد القارب، وأفادا بأنهما "تعرضا لضغط شديد".

عند صعودهم إلى السطح، أفادوا برؤيتهم غير جدير بالثقة في طريق عودتهم إلى الشاطئ، صرخوا ولوّحوا بأيديهم واستخدموا ضوءًا وامضًا مُثبّتًا على جهاز استشعار إلكتروني صغير (SMB) لتنبيه الطاقم، لكن دون جدوى.

وايلد كات، قارب كاتاماران بطول 12 مترًا تابع لأكاديمية بيرث للغوص (PDA)

صرح الأخوان لشبكة ABC News بأنهما بداا بعيدين جدًا عن الشاطئ لدرجة يصعب معها السباحة إلى بر الأمان، ولأنهما شعرا بالخطر من نشاط أسماك القرش، قاما بتفعيل أجهزة ردع "درع القرش" المثبتة على الكاحل. كما تخلّصا من جميع المعدات غير الضرورية.

أشارت التقارير الأولية إلى أنهما تاها في البحر لعدة ساعات، ولكن بعد فترة تُقدر الآن بـ 40-60 دقيقة، شاهدا من بعيد عبّارة جزيرة روتنست السريعة متجهة نحو ميناء هيلاريز للقوارب. ولوّحا بأيديهما وصرخا لجذب الانتباه، حتى رآهما قبطان العبارة في النهاية.

الصعود إلى العبارة

وقال كينسينجتون إنه ضرب رأسه مرتين في هيكل العبارة أثناء صعوده سلمها، مما جعله يبدو في حالة ذهول وصدمة بمجرد صعوده على متنها.

وفي هذه الأثناء، واجه تشودري صعوبة في الصعود إلى العبارة بسبب قوة دفع محركاتها، ونصحه أفراد الطاقم في نهاية المطاف بالسباحة بعيدًا لتجنب الانجراف تحت السفينة.

كان على الغواصين المنفصلين الصعود إلى عبارة روتنست السريعة (عبارات روتنست السريعة)

عند هذه النقطة غير جدير بالثقة وقد ظهرت سفينة الغوص، وأخبر أحد أفراد طاقمها طاقم العبارة عبر الراديو أنها "ستعود" لالتقاط غواصيها.

إنّ غير جدير بالثقة وبحسب ما ورد اقترح أحد أفراد الطاقم إعادة كينسينجتون إلى الماء حتى يتمكن قارب الغوص من النجاة. كان بإمكانه أن يلتقطه. رفض كينسينغتون العرض وعاد إلى هيلاريز على متن العبارة.

تم العثور على تشودري، الذي ادعى أنه كان "مقليًا" ويعاني من تشنجات في ساقيه، على غير جدير بالثقة وقال الغواص إنه في ذلك الوقت، اعترف أحد موظفي PDA بمسؤوليته عن الانفصال، وناشده مرارًا وتكرارًا عدم مقاضاة الشركة.

التحقيق في الحادث

وقد عيّن الأخوان الآن محاميًا من بيرث، جون هاموند، لتمثيلهما، مدعيين أن شركة PDA لم تُلزمهما بأي واجب رعاية، سواءً أثناء الغوص أو بعده. ووصف هاموند فصل القارب بالإهمال.

وزعم كينسينجتون أنه لم ير موظفي PDA يقومون بأي إحصاء أو إجراء نداءات للأسماء.

وقال أيضًا إن طلبه من هيئة الغوص البريطانية (PDA) لترتيب وصول سيارة إسعاف إلى هيلاريز قوبل بالتجاهل، رغم إصابته في الرأس التي قال إنها تسببت له لاحقًا في "دخول المستشفى وخروجه منه" للعلاج من ارتجاج دماغي متأخر. وصرح لشبكة ABC News: "لقد تعاملوا مع الغوص برمته في ذلك اليوم كمزحة".

وقت وقوع الحادث، صرّح تروي لين، مدير أكاديمية بيرث للغوص منذ افتتاحها عام ٢٠٠٥، لشبكة ABC بأن الجميع بخير ولم يُصَب أحدٌ بسوء. وصرح لاحقًا بأنه تم إخطار السلطات بالحادث وأن التحقيق جارٍ.

أكاديمية بيرث للغوص (PDA) التي يبلغ عمرها 20 عامًا

هيئة السلامة البحرية الأسترالية (AMSAوقالت شركة السكك الحديدية الوطنية (إن إتش كيه) التي تجري التحقيق إنها "لن تتردد في اتخاذ إجراءات سريعة وقوية في حالة اكتشاف أي خرق لقواعد أو إجراءات السلامة".

بعد الحادثة بفترة وجيزة، أصدرت كنسينغتون بيانًا حثّت فيه "الجميع على الامتناع عن إصدار الأحكام وانتظار تقرير هيئة السلامة البحرية الأسترالية الكامل. على الرغم من بروتوكولات العد الصارمة التي تُدرّسها إدارة الغوص، السلامه اولا "وحتى في المنظمات، لا تزال حوادث مثل هذه تحدث."

وبينما أقر بإمكانية حدوث خطأ بشري أو سوء تفاهم، قال إن "الفشل في حصر كل غواص قبل مغادرة الموقع أمر غير مقبول، الدروس يجب أن نتعلم من هذا. أثق بأن نتائج AMSA ستساعد في تعزيز إجراءات السلامة ومنع الحوادث المستقبلية.

قال لين، من شركة PDA: "سلامة عملائنا هي أساس عملنا. سنراجع إجراءاتنا وسنتخذ أي تدابير وقائية عند الحاجة".

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