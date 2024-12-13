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العثور على جثة غواص في شمال ويلز

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تم العثور على الجثة: إمريتش ماجيار
إمريتش ماجيار

تم العثور على جثة غواص آخر فُقد مؤخرًا في المملكة المتحدة يوم 7 ديسمبر بالقرب من قرية لانجوانادل في شبه جزيرة لين شمال ويلز.

تم العثور على إمريتش ماجيار، 53 عاما، والذي لم يُشار إليه إلا باسمه الأول عندما اختفى قبالة الساحل في 28 نوفمبر/تشرين الثاني، بعد بحث مكثف شاركت فيه وكالات متعددة.

كان معروفًا أنه جاء من منطقة وارينغتون في تشيشاير، كما ورد لاحقا on ديفرنتتم العثور على سيارته فورد مونديو تيتانيوم الفضية، التي تحتوي على متعلقات شخصية، في موقف سيارات قريب من شاطئ للغوص بالقرب من تودويليوج، إلى الشمال من لانجوانادل.

وأوقفت عمليات البحث البحرية في 29 نوفمبر/تشرين الثاني، لكنها استؤنفت فيما بعد مع استمرار عمليات البحث البرية. شرطة شمال ويلز وقد وجهت نداءً للجمهور للحصول على المعلومات.

ولم يتم تقديم أي تفاصيل حول ظروف وفاة ماجيار، لكن الشرطة قالت إنها لا تعتقد أن هذه الملابسات مثيرة للشبهة.

وقال أحد أقارب ماجيار: "نشكر الشرطة وخفر السواحل والمؤسسة الملكية الوطنية لإنقاذ الحياة وكل من ساعد في العثور على إمريتش. إن الأسرة ممتنة للغاية لكل الجهود المبذولة وللأشخاص الذين خرجوا في وقتهم للمساعدة.

"شكرًا للشرطة ومكتب الطبيب الشرعي على دعمهم المستمر واهتمامهم بالأسرة. شكرًا لكم جميعًا."

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المعلومات الواردة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن التدريب المهني للغوص أو التوصيات المقدمة من كل مصنع. كل المحتوى، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل أو المتطلبات المحددة من مصنعي المعدات.

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رابط الشركة التابعة لـ Scuba.com:
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المعلومات الواردة في هذا الفيديو ليس المقصود منها أو ضمنيًا أن تكون بديلاً عن التدريب الاحترافي على الغوص. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب الغوص المؤهل.
00: 00 مقدمة
01:20 سكوبا.كوم
02:20 ربط شريط الكاميرا
04:15 خط القوس
06:42 إزالة أحزمة الزعانف
08:19 انزلاق الرصاص
10:16 سحابات الظهر
12:56 طي القواعد
14:26 الرقبة الرطبة

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المعلومات الواردة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن التدريب المهني للغوص أو التوصيات المقدمة من كل مصنع. كل المحتوى، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل أو المتطلبات المحددة من مصنعي المعدات.

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS4yQUYyOTAwNjkwNDE5QjlE

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