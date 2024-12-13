العثور على جثة غواص في شمال ويلز

تم العثور على جثة غواص آخر فُقد مؤخرًا في المملكة المتحدة يوم 7 ديسمبر بالقرب من قرية لانجوانادل في شبه جزيرة لين شمال ويلز.

تم العثور على إمريتش ماجيار، 53 عاما، والذي لم يُشار إليه إلا باسمه الأول عندما اختفى قبالة الساحل في 28 نوفمبر/تشرين الثاني، بعد بحث مكثف شاركت فيه وكالات متعددة.

كان معروفًا أنه جاء من منطقة وارينغتون في تشيشاير، كما ورد لاحقا on ديفرنتتم العثور على سيارته فورد مونديو تيتانيوم الفضية، التي تحتوي على متعلقات شخصية، في موقف سيارات قريب من شاطئ للغوص بالقرب من تودويليوج، إلى الشمال من لانجوانادل.

وأوقفت عمليات البحث البحرية في 29 نوفمبر/تشرين الثاني، لكنها استؤنفت فيما بعد مع استمرار عمليات البحث البرية. شرطة شمال ويلز وقد وجهت نداءً للجمهور للحصول على المعلومات.

ولم يتم تقديم أي تفاصيل حول ظروف وفاة ماجيار، لكن الشرطة قالت إنها لا تعتقد أن هذه الملابسات مثيرة للشبهة.

وقال أحد أقارب ماجيار: "نشكر الشرطة وخفر السواحل والمؤسسة الملكية الوطنية لإنقاذ الحياة وكل من ساعد في العثور على إمريتش. إن الأسرة ممتنة للغاية لكل الجهود المبذولة وللأشخاص الذين خرجوا في وقتهم للمساعدة.

"شكرًا للشرطة ومكتب الطبيب الشرعي على دعمهم المستمر واهتمامهم بالأسرة. شكرًا لكم جميعًا."

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