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استمرار عمليات البحث عن الغواصين في ويلز وأوركني

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استمرار عمليات البحث عن الغواص المفقود إمريتش (شرطة شمال ويلز)
الغواص المفقود إمريتش (شرطة شمال ويلز)

وتجري الشرطة عمليات بحث متخصصة في شمال ويلز بحثا عن غواص تم تحديد هويته فقط باسم إمريتش، 53 عاما، من وارينغتون في شيشاير. 

تم تنبيه شرطة شمال ويلز إلى مخاوف تتعلق بسلامة إمريتش، الذي يُعتقد أنه ربما كان يغوص قبالة بورث يسغادن في شبه جزيرة لين في 28 نوفمبر. تم العثور على سيارته فورد مونديو تيتانيوم الفضية، التي تحتوي على متعلقات شخصية، في موقف سيارات قريب من الشاطئ بالقرب من تودويليوج، وهو موقع يُقال إنه مشهور بين الغواصين والصيادين.

عملية بحث أولية في البحر شملت مروحية تابعة لخفر السواحل،جناح تم إلغاء عمليات البحث عن الطائرات وفرق الإنقاذ إلى جانب قارب النجاة التابع للمؤسسة الملكية الوطنية لقوارب النجاة في 29 نوفمبر، على الرغم من استمرار عمليات البحث على الأرض. وأفادت التقارير الآن أن العمليات البحرية استؤنفت أيضًا.

قال كبير المفتشين ستيفن باوسون: "نحن نبقي جميع خطوط التحقيق مفتوحة ونناشد أي شخص ربما رأى إمريتش أن يتواصل معنا في أقرب فرصة". شرطة شمال ويلز

"نطلب من أي شخص كان في منطقة بورث يسجادن يوم الأربعاء 27 نوفمبر أو الخميس 28 نوفمبر ولم يتواصل معنا بالفعل أن يتواصل معنا.

"يمكنكم التواصل معنا عبر الاتصال بالرقم 101، أو عبر موقعنا الإلكتروني، مع ذكر رقم المرجع Q179229."

تكثيف العمليات في أوركني

وفي الوقت نفسه، وصلت وحدة من البحرية والغوص تابعة لشرطة اسكتلندا في 2 ديسمبر/كانون الأول إلى جزيرة أوركني للمساعدة في البحث عن رجل مفقود أصبح معروفًا الآن أنه كان غواصًا تجاريًا متخصصًا في صيد المحار.

كما ذكرت ديفرنت في 29 نوفمبر ، وقد استقال خفر السواحل في أوركني عملية بحث جوية وبحرية مشتركة بين عدة وكالات عن الغواص الذي لم يتم التعرف عليه بعد، والذي اختفى في منطقة سكابا فلو. وأعلنت الشرطة أنها ستواصل تحقيقاتها الخاصة، وأفادت التقارير الآن أن خفر السواحل انضم مرة أخرى إلى عملية البحث.

تم الإبلاغ عن اختفاء الغواص بعد ظهر يوم 27 نوفمبر، ولكن تم إيقاف البحث في الساعة الثالثة من صباح اليوم التالي. كما أجرت هيئة ميناء مجلس جزر أوركني تحقيقاتها الخاصة.

أيضا على ديفرنيت: الغواص مفقود في تدفق سكابا, تم تسمية غواص حطام سكابا, وفاة غواص آخر في أوركني, غرق غواصين قبالة جزر أوركني وكورنوال

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رابط الشركة التابعة لـ Scuba.com:
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نحن شركاء مع https://www.scuba.com وhttps://www.mikesdivestore.com لجميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام الرابط التابع أعلاه لدعم القناة.

المعلومات الواردة في هذا الفيديو ليس المقصود منها أو ضمنيًا أن تكون بديلاً عن التدريب الاحترافي على الغوص. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب الغوص المؤهل.
00: 00 مقدمة
01:20 سكوبا.كوم
02:20 ربط شريط الكاميرا
04:15 خط القوس
06:42 إزالة أحزمة الزعانف
08:19 انزلاق الرصاص
10:16 سحابات الظهر
12:56 طي القواعد
14:26 الرقبة الرطبة

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المعلومات الواردة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن التدريب المهني للغوص أو التوصيات المقدمة من كل مصنع. كل المحتوى، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل أو المتطلبات المحددة من مصنعي المعدات.

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS4yQUYyOTAwNjkwNDE5QjlE

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