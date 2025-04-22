غواص مفقود بعد مواجهة سمكة قرش في البحر الأبيض المتوسط

اختفى صياد رمح في البحر الأبيض المتوسط ​​قبالة بلدة الخضيرة شمال إسرائيل، بعد مواجهة مع ما يشتبه في أنه سمكة قرش داكنة مساء أمس (21 أبريل).

"تم إرسال ضباط من مركز شرطة الخضيرة والوحدة البحرية إلى نهر الخضيرة في أعقاب بلاغ من أفراد زعموا أنهم شاهدوا سمكة قرش تهاجم غواصًا في الماء"، حسبما ذكرت الشرطة، ولكن بحلول الوقت الذي وصلت فيه خدمات الطوارئ لم يكن هناك أي أثر للغواص.

قامت دورية شاطئية تابعة للبلدية بمسح المنطقة باستخدام جت سكي، ومنعت دخول أي شخص آخر إلى البحر. واستمر البحث عن الغواص، الذي شارك فيه ضباط من البحرية والشرطة ووحدة إنقاذ غوص، حتى حلول الظلام، واستؤنف مع بزوغ فجر اليوم.

وقيل إنه تم العثور على معدات قبالة شاطئ أولغا مباشرة، كما تم إرسال جزء من الجثة للتحليل الطبي الشرعي.

رحلة العودة إلى المنزل مكسورة

يُقال إن الغواص المفقود رجلٌ في الأربعينيات من عمره، أبٌ لأربعة أطفال، يعيش في بتاح تكفا على بُعد أكثر من 40 كيلومترًا جنوبًا. عُثر على سيارته ومتعلقاته على الشاطئ، ويُعتقد أنه قطع رحلة عودته من العمل لممارسة صيد السمك بالرمح، إما بالغوص الحر أو الغوص تحت الماء، بالقرب من مصب النهر.

المستحمون بالقرب من مصب نهر الخضيرة (إسرائيل بريكر)

قبل يومين، اثنتان من أسماك القرش الداكنة (كارشارينوس الغامض) تم الإبلاغ عن سقوط حطام على بعد 50 مترًا من شاطئ أبعد إلى الجنوب في بيت ياناي، مما تسبب في حالة من الذعر بين المصطافين.

سرعان ما انتشر على الإنترنت مقطع فيديو يُظهر ظهور أسماك القرش، ويبدو أن تعليمات رجال الإنقاذ للسباحين بمغادرة الماء تجاهلها من حاولوا رؤية أسماك القرش عن قرب. كما نُشرت على الإنترنت لقطات من حادثة الخضيرة، صُوّرت من الشاطئ.

لا تُعتبر أسماك القرش الداكنة خطرة بشكل عام، ونادرًا ما تتفاعل مع البشر. مع ذلك، أُغلقت الشواطئ الواقعة بين الخضيرة ونتانيا أمام مستخدمي المياه حتى إشعار آخر.

مرسومة كل شتاء

في عام 2018، كتب دانييل برينكمان عن ديفرنت عن الصابون الأعداد الكبيرة من أسماك القرش القداسية تتجمع هذه المستوطنات بالقرب من الخضيرة كل شتاء، بسبب المياه التي تصل درجة حرارتها إلى 25 درجة مئوية والتي يتم تصريفها بشكل روتيني من محطة الطاقة أوروت رابين.

ووصف غطساته في المنطقة وحاول تصوير أسماك القرش الداكنة التي يمكن أن يصل طولها إلى 4 أمتار ويصل وزنها إلى 350 كجم، بالإضافة إلى أسماك قرش الرمال المهددة بالانقراض (كارشارينوس بلومبيوس) لقد تم تهجيرهم إلى حد ما.

وصفها برينكمان بأنها من أفضل الحيوانات المفترسة التي تستحق "الاحترام والحماية والبحث"، خاصةً وأن حالة حفظ هذا النوع وُصفت بأنها "ناقصة البيانات". عادةً ما تصل أسماك القرش، ومعظمها إناث، في أوائل ديسمبر وتغادر أواخر مارس.

محطة الطاقة أوروت رابين التي تعمل على تدفئة البحر وتجذب أسماك القرش كل شتاء (إيلانلوز)

وقد عززت هذه الظاهرة من مكانة الخضيرة كمدينة سياحية ووجهة جذب سياحية في عطلات نهاية الأسبوع، ولكن في ظل ظروف الغوص الصعبة في بعض الأحيان في ظل ضعف الرؤية، أوصى برينكمان بأن "الغواصين المهتمين بالبيئة والذين شاهدوا أسماك القرش من قبل ويقدرون الحيوانات ويحترمونها" فقط هم من يجب أن يفكروا في الغوص هناك.

وإذا تم التأكد من أن فقدان الغواص كان نتيجة مواجهة سمكة قرش، فسوف تكون هذه أول حالة وفاة والحادث الرابع فقط الذي يتسبب في إصابة موثقة في مياه إسرائيل على مدى السنوات الثمانين الماضية.

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