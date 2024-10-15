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وفاة غواص في المكسيك أثناء التحقيق في كهف منفرد

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غواص سينوتي (رانيل ويجيراتني)
غواص سينوتي (رانيل ويجيراتني)

انطلقت عملية بحث وإنقاذ في شبه جزيرة يوكاتان بالمكسيك الأسبوع الماضي عندما اختفى غواص كهف منفرد في إحدى الكهوف. الفجوات الصخرية، دزونباكال.

تم العثور على الغواص ميتًا مع خزانين للغاز فارغين على عمق 25-28 مترًا بعد يومين تقريبًا من دخوله سينوتيفي 6 أكتوبر/تشرين الأول، أفادت تقارير صحفية محلية بأنه عُثر عليه محاصراً داخل تجويف. ويبدو أن خزاناً ثالثاً مفقود.

وذكرت التقارير أن الغواص الأرجنتيني روبرتو عمر أليخاندرو غانديني بويكس (51 عاما) هو غواص محترف عمل قبالة سواحل يوكاتان، ولديه خبرة في غوص الكهوف.

بدأت غطسته في حوالي الساعة 11 صباحًا يوم 4 أكتوبر في الموقع في سان أنطونيو موليكس، أومان، على بعد 50 كيلومترًا جنوب مدينة ميريدا. سينوتييبلغ عمق البركة التي يبلغ طولها 25 × 15 سم والتي يمكن الوصول إليها عن طريق سلم، حوالي 30 مترًا. وقد أخبر غانديني بوي أقاربه أنه سيعود بحلول الساعة 2 ظهرًا.

وقال أفراد الأسرة إن الغواص كان يغوص عادة مع أطفاله، لكنه قرر في هذه المناسبة استكشاف جزء غير مألوف من النظام والقيام بذلك بمفرده. 

وعندما فشل في الظهور خلال الثلاث ساعات التي حددها، اتصل أقاربه بشرطة سان أنطونيو موليكس، وقام ضباطها بإجراء بحث أولي.

وتبعهم فريق إنقاذ مكون من حوالي 20 غواصًا من جمعية الغواصين التقنيين الرياضيين في يوكاتان وأفراد من إدارة الإطفاء، الذين قاموا بتطويق المنطقة. سينوتي بينما كان يتم إجراء البحث.

تم استخراج جثة غانديني بويز تشريح وأجرت شرطة الولاية وخدمة الطب الشرعي (SEMEFO) فحصًا للجثة في إطار التحقيق في الوفاة. 

أيضا على ديفرنيت: أجراس الجحيم وعروض خاصة أخرى في كهف يوكاتان, الغوص في العالم السفلي المغري في المكسيك, على الطريق في يوكاتان, كن البطل! - الفجوات والكهوف

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المعلومات الواردة في هذا الفيديو ليس المقصود منها أو ضمنيًا أن تكون بديلاً عن التدريب الاحترافي على الغوص. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب الغوص المؤهل.
00: 00 مقدمة
01:19 سكوبا.كوم
02:13 العرض على العلبة
03:51 المواصفات
09:40 مراجعة

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مراجعة مصباح OrcaTorch D630 V2.0 Umbilical Torch #Unboxing #Review

في حلقة هذا الأسبوع من البودكاست، يواجه مرشدو الغوص المحترفون في الفلبين مشكلة كبيرة بعد تلقيهم معلومات تفيد بأن بعضهم يقبلون الدفع مقابل نقش الأسماء على الشعاب المرجانية، مما دفع السلطات إلى مضاعفة مكافأة أي معلومات عن الجناة. أخبر إل إل كول جيه صحيفة الجارديان مؤخرًا أن سمكة القرش الآلية في فيلم Deep Blue Sea كادت أن تغرقه. وقرر غواص سابق في البحرية أن يصبح أول من يسبح في القناة الإنجليزية على ظهره. https://divernet.com/scuba-news/conservation/dive-pro-accused-of-carving-corals-for-cash/ https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/ https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/ https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830 https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join مشتريات المعدات: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear --------------------------------------------------------------------------------------------------- مواقعنا على الإنترنت الموقع الإلكتروني: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، مراجعات معدات الغوص الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، تقارير السفر الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ المعرض الوحيد للغوص في المملكة المتحدة الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية ----------------------------------------------------------------------------------- تابعنا على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag تويتر: https://twitter.com/scubadivermag إنستغرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine نحن شركاء مع https://www.scuba.com و https://www.mikesdivestore.com للحصول على جميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام رابط الشريك أعلاه لدعم القناة. المعلومات الواردة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن التدريب المهني على الغوص. كل المحتوى، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من قبل مدرب غوص مؤهل.

في حلقة هذا الأسبوع من البودكاست، يواجه مرشدو الغوص المحترفون في الفلبين مشكلة كبيرة بعد تلقيهم معلومات تفيد بأن بعضهم يقبلون الدفع مقابل نقش الأسماء على الشعاب المرجانية، مما دفع السلطات إلى مضاعفة مكافأة أي معلومات عن الجناة. أخبر إل إل كول جيه صحيفة الجارديان مؤخرًا أن سمكة القرش الآلية في فيلم Deep Blue Sea كادت أن تغرقه. وقرر غواص سابق في البحرية أن يصبح أول من يسبح في القناة الإنجليزية على ظهره.



https://divernet.com/scuba-news/conservation/dive-pro-accused-of-carving-corals-for-cash/
https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/
https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/
https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830
https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo


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المعلومات الواردة في هذا الفيديو ليس المقصود منها أو ضمنيًا أن تكون بديلاً عن التدريب الاحترافي على الغوص. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب الغوص المؤهل.

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تم دفع أجر للمرشدين في Graffiti Coral #غوص #أخبار #بودكاست

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