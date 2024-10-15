وفاة غواص في المكسيك أثناء التحقيق في كهف منفرد

انطلقت عملية بحث وإنقاذ في شبه جزيرة يوكاتان بالمكسيك الأسبوع الماضي عندما اختفى غواص كهف منفرد في إحدى الكهوف. الفجوات الصخرية، دزونباكال.

تم العثور على الغواص ميتًا مع خزانين للغاز فارغين على عمق 25-28 مترًا بعد يومين تقريبًا من دخوله سينوتيفي 6 أكتوبر/تشرين الأول، أفادت تقارير صحفية محلية بأنه عُثر عليه محاصراً داخل تجويف. ويبدو أن خزاناً ثالثاً مفقود.

وذكرت التقارير أن الغواص الأرجنتيني روبرتو عمر أليخاندرو غانديني بويكس (51 عاما) هو غواص محترف عمل قبالة سواحل يوكاتان، ولديه خبرة في غوص الكهوف.

بدأت غطسته في حوالي الساعة 11 صباحًا يوم 4 أكتوبر في الموقع في سان أنطونيو موليكس، أومان، على بعد 50 كيلومترًا جنوب مدينة ميريدا. سينوتييبلغ عمق البركة التي يبلغ طولها 25 × 15 سم والتي يمكن الوصول إليها عن طريق سلم، حوالي 30 مترًا. وقد أخبر غانديني بوي أقاربه أنه سيعود بحلول الساعة 2 ظهرًا.

وقال أفراد الأسرة إن الغواص كان يغوص عادة مع أطفاله، لكنه قرر في هذه المناسبة استكشاف جزء غير مألوف من النظام والقيام بذلك بمفرده.

وعندما فشل في الظهور خلال الثلاث ساعات التي حددها، اتصل أقاربه بشرطة سان أنطونيو موليكس، وقام ضباطها بإجراء بحث أولي.

وتبعهم فريق إنقاذ مكون من حوالي 20 غواصًا من جمعية الغواصين التقنيين الرياضيين في يوكاتان وأفراد من إدارة الإطفاء، الذين قاموا بتطويق المنطقة. سينوتي بينما كان يتم إجراء البحث.

تم استخراج جثة غانديني بويز تشريح وأجرت شرطة الولاية وخدمة الطب الشرعي (SEMEFO) فحصًا للجثة في إطار التحقيق في الوفاة.

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