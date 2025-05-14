وفاة غواص في مرصد البحر الأحمر

تم إعلان وفاة غواص يعمل لدى مرصد كورال وورلد تحت الماء في منتجع إيلات الإسرائيلي على البحر الأحمر بعد انتشاله فاقدًا للوعي من البحر على الشاطئ.

كان الرجل، وهو من سكان إيلات في العشرينيات من عمره، يؤدي عمله وقت الحادث، وفقًا للشرطة التي تحقق فيما إذا كانت الحادثة تتعلق بالمعدات أو بالصحة. أُغلق المرصد أمام الجمهور اليوم (20 مايو).

استيقظنا على مأساة هذا الصباح، ونحن بصدد التحقيق وجمع التفاصيل،" صرح المرصد. "سيتم إغلاق الحديقة أمام الزوار اليوم، حيث نركز على التعامل مع الحادث ودعم موظفينا."

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يضم هذا المعلم السياحي أكثر من 800 نوع من الأسماك والشعاب المرجانية الحية ونفق "عالم القرش"، وهو أكبر حوض مائي في البلاد واحتفل بمرور 50 عامًا على افتتاحه العام الماضي.

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