وفاة غواص أثناء بدء عملية انتشال يخت فاخر من صقلية

توفي غواص تجاري هولندي يبلغ من العمر 39 عامًا أمس (9 مايو) أثناء العمليات الأولية لانتشال الجثة. بايزي اليخت الفاخر، الذي غرق على عمق 50 متراً قبالة سواحل بورتيسيلو في صقلية، في أغسطس/آب الماضي.

وقت الحادث، كان فريق الغوص يستخدم موقد لحام لفصل ذراع اليخت الذي يبلغ طوله 56 مترًا عن الحطام. وتشير بعض التقارير إلى أن الغواص، الذي لم يُكشف عن اسمه، ربما أصيب بقطعة معدنية خلال هذه العملية، مع أن الفحوصات الأولية لجثته لم تكشف عن أي علامات واضحة للإصابة أو الحروق.

قيل إن تسجيلات الكاميرا تحت الماء انقطعت قبل الحادث بقليل. ووفقًا للمحققين، لا يزال من المحتمل أن يكون الغواص قد تعرض لحالة طبية طارئة أثناء وجوده تحت الماء.

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يتم تنفيذ عملية الإنقاذ المقدرة بـ 23 مليون جنيه إسترليني بواسطة هيبو للخدمات البحرية، وهي شركة هولندية متخصصة في الإنقاذ، بالتعاون مع شركة الاستشارات البحرية TMC Marine ومقرها المملكة المتحدة.

وكان الغواص جزءًا من فريق مكون من 70 شخصًا تم نشره في صقلية للمساعدة في جهود الانتشال، والتي يشرف عليها خفر السواحل الإيطالي ومن المتوقع أن تستمر لمدة تصل إلى أربعة أسابيع.

فتحت السلطات الصقلية تحقيقًا رسميًا في وفاة الغواص، وتعهدت جميع الأطراف، بما في ذلك هيبو ماريتيمسيرفيس وتي إم سي مارين، بالتعاون الكامل. وصرح ممثل عن تي إم سي مارين: "نقدم كل الدعم لفريق الإنقاذ في الموقع في هذا المصاب الجلل، ونتقدم بأحر التعازي لعائلة الفقيد".

محركات الأقراص الصلبة المشفرة

محاولة رفع بايزي ومن المقرر أن يتم انتشال الغواصة من قاع البحر في وقت لاحق من هذا الشهر، حيث يأمل الخبراء في الكشف عن مزيد من التفاصيل حول كيفية غرق السفينة التي من المفترض أنها غير قابلة للغرق بهذه السرعة.

ويعتبر انتشال اليخت أمرا حاسما للتحقيقات الجارية، حيث تشير التقارير إلى أنه قد يحتوي على محركات أقراص صلبة مشفرة مرتبطة بتعاون لينش المزعوم في الماضي مع وكالات الاستخبارات البريطانية والأمريكية.

بعد الغرق، تم العثور في النهاية على ست جثث في كبائن على بايزيجانبها الأيسر، الذي كان في أعلى نقطة عند غرقها. وكان من بين الضحايا الآخرين محامي لينش وزوجته كريس ونيدا مورفيلو، ورئيس مجلس إدارة مورجان ستانلي الدولية وزوجته جوناثان وجودي بلومر، ورئيس الطهاة ريكالدو توماس.

أعادت محكمة بريطانية فتح تحقيق، ومن المتوقع صدور تقرير مؤقت خلال الشهرين المقبلين. فرع التحقيق في الحوادث البحرية (ميب(، التي تقود التحقيق، تعتزم نشر نتائج حول استقرار اليخت وظروف الطقس وقت الحادث. على عمق 72 مترًا، بايزي حمل أطول صاري يخت مصنوع من الألومنيوم في العالم.

في هذه الأثناء، يستمر التحقيق في قضية القتل غير العمد، والذي يبحث إمكانية الإهمال من جانب أفراد الطاقم، في صقلية.

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