غواص يموت بعد مطاردة GoPro

تم انتشال جثة غواصة حاولت استعادة كاميرا سقطت من عمق 87 متراً بالقرب من كاكابان، إحدى جزر ديريوان قبالة جزيرة بورنيو الإندونيسية، يوم السبت 3 مايو.

أنهى السائح الصيني تشانغ شياو هان (30 عاما) غوصة في كيلابا دوا، أحد المواقع النادرة التي يمكن للغواصين فيها مشاهدة أسماك قرش الدراس ترتفع من العمق للتنظيف في أعلى جدار شديد الانحدار في الصباح.

خلال ما يبدو أنه توقف آمن لمجموعة الغوص على عمق 5 أمتار، قيل إن تشانغ أسقطت كاميرا GoPro الخاصة بها، وعلى الرغم من محاولات أحد مرشدي الغوص على الأقل لمنعها، فقد تبعت الكاميرا إلى أسفل.

خرج الغواصون الآخرون إلى السطح كما هو مخطط لهم، وأُبلغ عن فقدان تشانغ حوالي الساعة التاسعة صباحًا. انضم غواصون محليون إلى ثلاثة مرشدين غوص في محاولة أولية للعثور على الغواص المفقود، لكن عمق الجدار والتيارات القوية أعاقتهم.

باسارناس باليكبابانقادت وكالة البحث والإنقاذ المحلية عملية بحث وانتشال، شارك فيها أيضًا فريق البحث والإنقاذ في بيراو، وغواصون تقنيون من الشرطة والجيش. استغرقت العملية محاولات متكررة قبل تحديد موقع تشانغ وإنزالها إلى السطح، بعد حوالي ست ساعات من انطلاق الإنذار. نُقلت جثتها إلى مستشفى محلي للفحص.

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