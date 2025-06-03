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وفيات الغواصين في ويلز وكوراساو

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محجر دوروثيا في شمال ويلز (المسافر 100)
محجر دوروثيا (المسافر 100)

تم انتشال جثة غواص يبلغ من العمر 60 عامًا من موقع الغوص الداخلي Dorothea Quarry في شمال غرب ويلز.

وقعت الحادثة يوم السبت، 31 مايو/أيار، عندما استُدعيت خدمات الطوارئ إلى محجر الأردواز المهجور في وادي نانتيل. وصرحت شرطة شمال ويلز قائلةً: "أُبلغت عائلة الرجل بالحادثة. ولا تُعامل الوفاة على أنها حالة اشتباه، والطبيب الشرعي على علم بها".

يبلغ أقصى عمق للبحيرات المغمورة قرب قرية تاليسارن 106 أمتار، مما جعل دوروثيا، أو "دوتي"، موقعًا شهيرًا، خاصةً للغواصين التقنيين منذ تسعينيات القرن الماضي، على الرغم من أنها كانت مسيّجة ولا توفر أي مرافق. كان الغوص محظورًا رسميًا هناك لفترة طويلة، إلا أن هذا لم يُخفّض معدل الوفيات المرتفع سابقًا.

في السنوات الأخيرة، تم إدارة الموقع بواسطة غواصين فنيين من شمال ويلز (NWTD(فرع من نادي الغوص البريطاني، يُدير برنامج غوص مُراقَب بموجب ترخيص من مالك الأرض. الدخول مُقتصر على الغواصين المؤهلين للقيام بغوصات تخفيف الضغط باستخدام الغازات المُختلطة.)

منفردًا في كوراساو

تم العثور على الغواص التقني البلجيكي يان فيرهاجن ميتًا من قبل خفر السواحل أمس (2 يونيو) بالقرب من الصخور في خليج بيسكاديرا، جنوب ويلمستاد عاصمة كوراساو.

كان فيرهاجن، البالغ من العمر 39 عامًا، يدير شركة إنشاءات وكان يعيش في جزيرة في جنوب البحر الكاريبي لمدة سبع سنوات.

الغواص الفني يان فيرهاجن
يان فيرهاجن

ويقال إنه كان غواصًا تقنيًا متمرسًا، وكان ينتمي إلى جمعية الغوص في كوراساو وكان يتعاون بانتظام مع أعضاء آخرين في رحلات الغوص في عطلات نهاية الأسبوع في المنطقة، ولكن قيل أيضًا إنه كان يستمتع بالغوص بمفرده، خاصة إذا كان يريد المغامرة في المياه العميقة.

وعلى الرغم من سوء الرؤية تحت الماء، فقد ذهب في غوص منفرد بعد ظهر يوم الأحد، وكالعادة طلب من أحد الأصدقاء إطلاق الإنذار إذا لم يعد في وقت معين.

وشملت عملية البحث والإنقاذ اللاحقة طائرة هليكوبتر وطائرة ثابتة.جناح الطائرات، إلى جانب عدد من القوارب والغواصين.

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@جاكتارين
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✅ نبذة عن مجلة سكوبا دايفر.

أهلاً بكم في مجلة سكوبا دايفر! نحن شغوفون بكل ما يتعلق بعالم الغوص تحت الماء. بصفتنا مجلة مجانية التوزيع في أوروبا وأستراليا ونيوزيلندا وأمريكا الشمالية، نقدم لكم أحدث أخبار الغوص، من وجهات سفر غوص رائعة وتقييمات صادقة للمعدات إلى نصائح الخبراء والأخبار والقصص الملهمة عن الغوص تحت الماء.

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كيف تقوم بتجهيز الأسطوانة الجانبية؟

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◀️ https://www.youtube.com/watch?v=T0e1UkNqC64
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=hzpChck2t38
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=-xssfyMuHLA
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=abJeh86OTI4
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=HtBi7RP71Rs
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=Vk0dB7AsMfY
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=Mv-PnILYPlI
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=fMCYT_KB4pU
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=rcqdceF8LIk
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=wKboVxFhqZU
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=YLHCpnu4EAo
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أهلاً بكم في مجلة سكوبا دايفر! نحن شغوفون بكل ما يتعلق بعالم الغوص تحت الماء. بصفتنا مجلة مجانية التوزيع في أوروبا وأستراليا ونيوزيلندا وأمريكا الشمالية، نقدم لكم أحدث أخبار الغوص، من وجهات سفر غوص رائعة وتقييمات صادقة للمعدات إلى نصائح الخبراء والأخبار والقصص الملهمة عن الغوص تحت الماء.

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المعلومات الواردة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن التدريب المهني للغوص أو التوصيات المقدمة من كل مصنع. كل المحتوى، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل أو المتطلبات المحددة من مصنعي المعدات.

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