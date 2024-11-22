غرامة مالية على مدرسة غوص بسبب انفجار أدى إلى بتر ساق المدرب

تعليمات الغوص الأسترالية، PADI 5* معلم تم تغريم مركز تطوير الغوص في جيلونج، جنوب ملبورن في فيكتوريا، بمبلغ 40,000 ألف دولار أسترالي (20,460 جنيهًا إسترلينيًا) بسبب انفجار أسطوانة غوص غير صالحة للاختبار مما أدى إلى بتر ساق غواص.

وقد تبين في وقت لاحق أن نصف الأسطوانات الـ 53 المستخدمة في مقر مدرسة الغوص كانت خارج الاختبار، على الرغم من عدم فصلها عن تلك التي كانت قيد الاختبار.

تم توجيه التهمة إلى الشركة تحت اسم Stelkea Pty، وتم الحكم عليها دون إدانة في محكمة جيلونج الجزئية في 14 نوفمبر، بعد أن اعترفت بالذنب في تهمة واحدة تتعلق بالفشل في توفير مكان عمل آمن.

في أستراليا، تتمتع المحكمة بسلطة تقديرية لإدانة الجاني، لكنها تختار، بناءً على مجموعة متنوعة من الأسباب، عدم تسجيل الإدانة. وقد أمرت المحكمة الشركة بدفع تكاليف قدرها 4,386 دولارًا (2,260 جنيهًا إسترلينيًا).

الغوص الذكر معلم، تم وصفه كمتطوع من قبل هيئة الصحة والسلامة سلامة العمل في فيكتورياكان يقوم بملء الأسطوانات بالهواء في مكان عمل أكاديمية الغوص الأسترالية في أكتوبر 2022، وقيل إنه كان يتبع الإجراء القياسي.

وبينما كان يغلق صمام إحدى الأسطوانات سمع صوت صفير. وفي غضون ثوانٍ انفجرت الأسطوانة، مما أدى إلى بتر ساقه اليسرى أسفل الركبة وإصابة قدمه اليمنى بجروح خطيرة. وتم نقل الرجل إلى المستشفى لإجراء عملية جراحية طارئة.

تحطمت نوافذ متجر الغوص، وتناثر الحطام في كل مكان، ولحقت أضرار هيكلية داخلية "كبيرة" بالمبنى.

الاختبار السنوي

تنص المعايير الأسترالية على ضرورة فحص أسطوانات الغوص بصريًا واختبار ضغطها في محطة اختبار معتمدة كل 12 شهرًا. ووجد تحقيق أجرته إدارة السلامة في العمل أن الأسطوانة التي انفجرت كانت خارج الاختبار، رغم أنه لم يكن من الممكن تحديد متى تم اختبارها آخر مرة.

وقد خلصت المحكمة إلى أنه كان من "العملي بشكل معقول" بالنسبة لمؤسسة تعليم الغوص الأسترالية أن تبقي الأسطوانات غير الخاضعة للاختبار منفصلة عن تلك الخاضعة للاختبار لأغراض السلامة.

قال المدير التنفيذي للصحة والسلامة في WorkSafe، سام جنكين: "إن هذا حادث مروع يمكن الوقاية منه، وقد أدى للأسف إلى إصابة أحد العمال بإصابات غيرت حياته".

"ومن المزعج بشكل خاص أن نرى الفشل في هذه القضية، نظرًا لأن الغوص هو صناعة حيث يمكن أن يكون الحفاظ على المعدات وصيانةها بشكل صحيح وضمان امتثالها للمعايير المناسبة هو الفرق بين الحياة والموت."

تأسست Australian Diving Instruction كنادي للغوص في عام 1984 وأصبحت مركز غوص PADI في عام 2012.

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