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غرامة مالية على مدرسة غوص بسبب انفجار أدى إلى بتر ساق المدرب

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غرامة مالية على مدرسة للغوص: محكمة جيلونج الجزئية
محكمة جيلونج الجزئية

تعليمات الغوص الأسترالية، PADI 5* معلم تم تغريم مركز تطوير الغوص في جيلونج، جنوب ملبورن في فيكتوريا، بمبلغ 40,000 ألف دولار أسترالي (20,460 جنيهًا إسترلينيًا) بسبب انفجار أسطوانة غوص غير صالحة للاختبار مما أدى إلى بتر ساق غواص. 

وقد تبين في وقت لاحق أن نصف الأسطوانات الـ 53 المستخدمة في مقر مدرسة الغوص كانت خارج الاختبار، على الرغم من عدم فصلها عن تلك التي كانت قيد الاختبار.

تم توجيه التهمة إلى الشركة تحت اسم Stelkea Pty، وتم الحكم عليها دون إدانة في محكمة جيلونج الجزئية في 14 نوفمبر، بعد أن اعترفت بالذنب في تهمة واحدة تتعلق بالفشل في توفير مكان عمل آمن. 

في أستراليا، تتمتع المحكمة بسلطة تقديرية لإدانة الجاني، لكنها تختار، بناءً على مجموعة متنوعة من الأسباب، عدم تسجيل الإدانة. وقد أمرت المحكمة الشركة بدفع تكاليف قدرها 4,386 دولارًا (2,260 جنيهًا إسترلينيًا).

الغوص الذكر معلم، تم وصفه كمتطوع من قبل هيئة الصحة والسلامة سلامة العمل في فيكتورياكان يقوم بملء الأسطوانات بالهواء في مكان عمل أكاديمية الغوص الأسترالية في أكتوبر 2022، وقيل إنه كان يتبع الإجراء القياسي.

وبينما كان يغلق صمام إحدى الأسطوانات سمع صوت صفير. وفي غضون ثوانٍ انفجرت الأسطوانة، مما أدى إلى بتر ساقه اليسرى أسفل الركبة وإصابة قدمه اليمنى بجروح خطيرة. وتم نقل الرجل إلى المستشفى لإجراء عملية جراحية طارئة. 

تحطمت نوافذ متجر الغوص، وتناثر الحطام في كل مكان، ولحقت أضرار هيكلية داخلية "كبيرة" بالمبنى.

الاختبار السنوي

تنص المعايير الأسترالية على ضرورة فحص أسطوانات الغوص بصريًا واختبار ضغطها في محطة اختبار معتمدة كل 12 شهرًا. ووجد تحقيق أجرته إدارة السلامة في العمل أن الأسطوانة التي انفجرت كانت خارج الاختبار، رغم أنه لم يكن من الممكن تحديد متى تم اختبارها آخر مرة. 

وقد خلصت المحكمة إلى أنه كان من "العملي بشكل معقول" بالنسبة لمؤسسة تعليم الغوص الأسترالية أن تبقي الأسطوانات غير الخاضعة للاختبار منفصلة عن تلك الخاضعة للاختبار لأغراض السلامة. 

قال المدير التنفيذي للصحة والسلامة في WorkSafe، سام جنكين: "إن هذا حادث مروع يمكن الوقاية منه، وقد أدى للأسف إلى إصابة أحد العمال بإصابات غيرت حياته". 

"ومن المزعج بشكل خاص أن نرى الفشل في هذه القضية، نظرًا لأن الغوص هو صناعة حيث يمكن أن يكون الحفاظ على المعدات وصيانةها بشكل صحيح وضمان امتثالها للمعايير المناسبة هو الفرق بين الحياة والموت."

تأسست Australian Diving Instruction كنادي للغوص في عام 1984 وأصبحت مركز غوص PADI في عام 2012. 

أيضا على ديفرنيت: وفاة مدرب غوص بعد انفجار خزان, هل تحاول أسطوانة الغوص الخاصة بك قتلك؟, ماذا يوجد في الاسطوانة الخاصة بك؟

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المعلومات الواردة في هذا الفيديو ليس المقصود منها أو ضمنيًا أن تكون بديلاً عن التدريب الاحترافي على الغوص. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب الغوص المؤهل.
00: 00 مقدمة
01:19 سكوبا.كوم
02:13 العرض على العلبة
03:51 المواصفات
09:40 مراجعة

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في حلقة هذا الأسبوع من البودكاست، يواجه مرشدو الغوص المحترفون في الفلبين مشكلة كبيرة بعد تلقيهم معلومات تفيد بأن بعضهم يقبلون الدفع مقابل نقش الأسماء على الشعاب المرجانية، مما دفع السلطات إلى مضاعفة مكافأة أي معلومات عن الجناة. أخبر إل إل كول جيه صحيفة الجارديان مؤخرًا أن سمكة القرش الآلية في فيلم Deep Blue Sea كادت أن تغرقه. وقرر غواص سابق في البحرية أن يصبح أول من يسبح في القناة الإنجليزية على ظهره. https://divernet.com/scuba-news/conservation/dive-pro-accused-of-carving-corals-for-cash/ https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/ https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/ https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830 https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join مشتريات المعدات: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear --------------------------------------------------------------------------------------------------- مواقعنا على الإنترنت الموقع الإلكتروني: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، مراجعات معدات الغوص الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، تقارير السفر الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ المعرض الوحيد للغوص في المملكة المتحدة الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية ----------------------------------------------------------------------------------- تابعنا على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag تويتر: https://twitter.com/scubadivermag إنستغرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine نحن شركاء مع https://www.scuba.com و https://www.mikesdivestore.com للحصول على جميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام رابط الشريك أعلاه لدعم القناة. المعلومات الواردة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن التدريب المهني على الغوص. كل المحتوى، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من قبل مدرب غوص مؤهل.

في حلقة هذا الأسبوع من البودكاست، يواجه مرشدو الغوص المحترفون في الفلبين مشكلة كبيرة بعد تلقيهم معلومات تفيد بأن بعضهم يقبلون الدفع مقابل نقش الأسماء على الشعاب المرجانية، مما دفع السلطات إلى مضاعفة مكافأة أي معلومات عن الجناة. أخبر إل إل كول جيه صحيفة الجارديان مؤخرًا أن سمكة القرش الآلية في فيلم Deep Blue Sea كادت أن تغرقه. وقرر غواص سابق في البحرية أن يصبح أول من يسبح في القناة الإنجليزية على ظهره.



https://divernet.com/scuba-news/conservation/dive-pro-accused-of-carving-corals-for-cash/
https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/
https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/
https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830
https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo


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المعلومات الواردة في هذا الفيديو ليس المقصود منها أو ضمنيًا أن تكون بديلاً عن التدريب الاحترافي على الغوص. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب الغوص المؤهل.

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