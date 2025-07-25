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مدرب غوص يضرب بشدة بسبب سقوط دبابة

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مشاجرة متعلقة بالغوص في سيمبورنا
مشاجرة متعلقة بالغوص في سيمبورنا

تم إلقاء القبض على مدرب غوص ماليزي واتهامه بالاعتداء على أحد عملائه السياح في مدينة سيمبورنا في بورنيو.

وقعت الحادثة في 22 يوليو/تموز، بينما كان الرجلان متجهين إلى جزيرة تُدعى تيمبا-تيمبا على متن قارب غوص تابع لمجموعة سياحية. وقيل إن خزان الهواء الذي كان يستخدمه الضيف - الذي لم يُكشف عن اسمه ولكنه وُصف بأنه تايواني يبلغ من العمر 34 عامًا - سقط على قدم المدرب، مما تسبب في فقدانه أعصابه.

وزعم المدرب، البالغ من العمر 38 عاما، أنه تلقى العلاج لإصابة في القدم في مستشفى محلي قبل زيارة مركز الغوص في اليوم التالي للمطالبة بتعويض من السائح، وفقا لتقارير الصحافة المحلية. 

وقيل إن المدرب اعتدى على الضيف خلال الشجار الذي أعقب ذلك بصفعه على وجهه، وهدده بمزيد من الأذى.

نُشرت لاحقًا على مواقع التواصل الاجتماعي لقطات فيديو للحادثة، التقطها أحد المارة. وقيل إن المشاركين كانوا يتحدثون باللغة الصينية، وكان المتفرجون، وما يبدو أنها مرافقة السائح، يحاولون تقييد المدرب، الذي لم يبدُ عليه أي عجز عن الحركة بسبب إصابة في القدم، أو علامات ظاهرة عليها.

صرح مركز كواليتي للغوص لاحقًا أن المدرب لم يكن أحد موظفيه، وأن جميعهم كانوا يرتدون الزي الرسمي. بعد الحادثة على متن القارب، حرص موظفو المركز على فصل المتورطين في قوارب مختلفة، كما اتصل الموظفون بالشرطة عندما استمر الجدال في اليوم التالي.

وأكدت شرطة سيمبورنا أن المدرب لا يزال قيد الاحتجاز بتهمة التسبب عمداً في الأذى والترهيب الجنائي.

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تجربة قناع Seac Iena: المقاس، الميزات، والحكم النهائي مع @SeacSubTV

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