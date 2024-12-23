مدرب الغوص أكل بطاقة SD مسيئة

الغوص معلم صدر حكم على رجل في تايوان بتهمة تصوير امرأة سراً أثناء الاستحمام في مركز الغوص الذي كان يعمل به، ثم محاولة تدمير الأدلة عن طريق ابتلاع بطاقة ذاكرة الكاميرا الخاصة به.

وأفاد قاضي محكمة منطقة بينجتونج أن وو كوانج ليانج قام بتصوير المرأة سراً من حجرة الاستحمام المجاورة لمتجر الغوص حيث كان يعمل في بلدة هينجتشون.

شبه جزيرة هنغتشون هي منطقة شهيرة للغوص في أقصى جنوب تايوان وواحدة من المناطق القليلة التي تعمل على مدار العام، وتدعم عددًا من مراكز الغوص.

وفجأة أدركت المرأة ما كان يحدث، فصرخت، وفقًا لتقرير في تايبيه تايمزفي هذه المرحلة، قام وو بسرعة بإزالة بطاقة SD من الكاميرا الخاصة به، وقام بتقطيعها إلى أجزاء ثم ابتلعها.

تم استدعاء الشرطة، ومصادرة الكاميرا ثم استعادة قطع بطاقة الذاكرة بعد مرورها بشكل طبيعي عبر معلمفي هذه المرحلة، اعترف بارتكاب الجريمة، وقام مالك مركز الغوص، الذي سمح للشرطة بالاطلاع على لقطات المراقبة الخاصة بالمتجر، بطرده.

أدين وو بانتهاك حقوق المرأة في الخصوصية الجنسية، مما تسبب لها في ضائقة عاطفية وصدمة نفسية. وكانت العقوبة القصوى هي السجن لمدة ثلاث سنوات، لكن المحكمة قضت بسجنه أربعة أشهر ــ ثم سُمح له بدفع غرامة بدلاً من السجن.

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