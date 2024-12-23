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مدرب الغوص أكل بطاقة SD مسيئة

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المعلم أكل بطاقة الذاكرة

الغوص معلم صدر حكم على رجل في تايوان بتهمة تصوير امرأة سراً أثناء الاستحمام في مركز الغوص الذي كان يعمل به، ثم محاولة تدمير الأدلة عن طريق ابتلاع بطاقة ذاكرة الكاميرا الخاصة به.

وأفاد قاضي محكمة منطقة بينجتونج أن وو كوانج ليانج قام بتصوير المرأة سراً من حجرة الاستحمام المجاورة لمتجر الغوص حيث كان يعمل في بلدة هينجتشون.

شبه جزيرة هنغتشون هي منطقة شهيرة للغوص في أقصى جنوب تايوان وواحدة من المناطق القليلة التي تعمل على مدار العام، وتدعم عددًا من مراكز الغوص.

وفجأة أدركت المرأة ما كان يحدث، فصرخت، وفقًا لتقرير في تايبيه تايمزفي هذه المرحلة، قام وو بسرعة بإزالة بطاقة SD من الكاميرا الخاصة به، وقام بتقطيعها إلى أجزاء ثم ابتلعها.

تم استدعاء الشرطة، ومصادرة الكاميرا ثم استعادة قطع بطاقة الذاكرة بعد مرورها بشكل طبيعي عبر معلمفي هذه المرحلة، اعترف بارتكاب الجريمة، وقام مالك مركز الغوص، الذي سمح للشرطة بالاطلاع على لقطات المراقبة الخاصة بالمتجر، بطرده.

أدين وو بانتهاك حقوق المرأة في الخصوصية الجنسية، مما تسبب لها في ضائقة عاطفية وصدمة نفسية. وكانت العقوبة القصوى هي السجن لمدة ثلاث سنوات، لكن المحكمة قضت بسجنه أربعة أشهر ــ ثم سُمح له بدفع غرامة بدلاً من السجن.

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المعلومات الواردة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن التدريب المهني للغوص أو التوصيات المقدمة من كل مصنع. كل المحتوى، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل أو المتطلبات المحددة من مصنعي المعدات.

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رابط الشركة التابعة لـ Scuba.com:
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الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ عرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة
الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية
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نحن شركاء مع https://www.scuba.com وhttps://www.mikesdivestore.com لجميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام الرابط التابع أعلاه لدعم القناة.

المعلومات الواردة في هذا الفيديو ليس المقصود منها أو ضمنيًا أن تكون بديلاً عن التدريب الاحترافي على الغوص. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب الغوص المؤهل.
00: 00 مقدمة
01:20 سكوبا.كوم
02:20 ربط شريط الكاميرا
04:15 خط القوس
06:42 إزالة أحزمة الزعانف
08:19 انزلاق الرصاص
10:16 سحابات الظهر
12:56 طي القواعد
14:26 الرقبة الرطبة

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الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير الفوتوغرافي تحت الماء، تلميحات ونصائح، تقارير السفر
الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ عرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة
الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية
-------------------------------------------------- ---------------------------------
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نحن شركاء مع https://www.scuba.com وhttps://www.mikesdivestore.com لجميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام الرابط التابع أعلاه لدعم القناة.

المعلومات الواردة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن التدريب المهني للغوص أو التوصيات المقدمة من كل مصنع. كل المحتوى، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل أو المتطلبات المحددة من مصنعي المعدات.

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS4yQUYyOTAwNjkwNDE5QjlE

غلاف Divolk للهاتف الذكي الذي يبث مباشرة تحت الماء في #DEMA

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ستيف فينتون
ستيف فينتون
قبل ساعات

نظام قانوني تايواني نموذجي عديم الفائدة. ما عليك سوى دفع الغرامة ثم تكرار الأمر.

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