قارب غوص يفقد قوته مع وجود غواصين في الأسفل

استجابت طواقم قوارب النجاة لنداء استغاثة من قارب غوص بعد تعطل أجهزته الكهربائية بينما كان أربعة غواصين لا يزالون تحت الماء. وقع الحادث قبالة ساحل غرب ساسكس بعد ظهر أمس (18 مايو).

بسبب انقطاع الكهرباء، كانت السفينة تنجرف شرقًا مع تيار المد، وكان أفراد الطاقم الثلاثة قلقين من عدم تمكن الغواصين من تحديد موقعها أو الوصول إليها عند صعودهم إلى السطح. كانت السماء صافية، وهبت ريح جنوبية معتدلة في ذلك الوقت.

التقط خفر السواحل النداء من القارب، الذي كان على بُعد ميلين تقريبًا جنوب قرية ميدلتون أون سي، وأبلغ المؤسسة الملكية الوطنية لقوارب النجاة. انطلقت طواقم متطوعة من محطتي قوارب النجاة في ليتلهامبتون وسيلسي، وتوجهت بسرعة إلى موقع الحادث.

تم العثور على غواصين اثنين وإعادتهما إلى قارب الغوص الخاص بهما بحضور Selsey RNLI، بينما تم انتشال الاثنين الآخرين بواسطة قارب النجاة الساحلي في Littlehampton رينيه شيرمانولم يصب أي من الغواصين بأذى، رينيه شيرمان كان قادرًا على سحب قارب الغوص إلى ميناء ليتلهامبتون.

تعطل المعدات

"عندما يتم تكليفنا بتنفيذ نداء استغاثة، فإن أطقم الشاطئ وقوارب النجاة لدينا يدركون بشكل خاص أهمية أدوارهم، لا سيما في الحالات التي يُعرف فيها بوجود أشخاص في الماء"، كما قال ليتل مدير عمليات قوارب النجاة في مؤسسة RNLI نيك وايت.

"بغض النظر عن مدى استعداد السفينة، فإن التواجد في البحر في بيئة مكشوفة يمكن أن يؤدي إلى فشل المعدات، ونحن سعداء لأننا تمكنا من لعب دور رئيسي في إعادة الغواصين وطاقم الدعم الخاص بهم بأمان إلى الميناء."

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