خرطوم منفصل يتسبب في وفاة غواص سكابا

خلص أحد الأطباء الشرعيين إلى أنه على الرغم من أن وفاة غواص في سكابا فلو كانت عرضية، إلا أنه كان من الممكن منعها لو تم إجراء فحوصات المعدات المناسبة قبل دخول الماء.

في صيف 2021 ديفرنت وذكرت أن جسد غواص مجهول الاسم تم العثور على جثته في اليوم التالي لاختفائه في 27 يونيو، بعد عملية بحث واسعة النطاق تركزت حول جزيرتي أوركني باريل أوف باتر وكافا.

بعد أكثر من ثلاث سنوات، انتهت الآن التحقيقات في وفاة ديفيد بليس البالغ من العمر 57 عامًا من تشيلاستون في ديربيشاير.

كان بليس يستكشف حطام السفينة برامر طراد خفيف كجزء من مجموعة غوص في ما تم وصفه بأنه عطلة "قائمة أمنيات" لمدة أسبوع، وفقًا لـ سجل اليومية، والتي غطت الإجراءات في محكمة ديربي للطب الشرعي أمس (26 سبتمبر).

وأفاد زملاؤه الغواصون بفقدان بليس في غطسته الثانية في ذلك اليوم، وفي نهاية المطاف عثر غواص محلي على جثته مستلقية على وجهها على بعد نحو 20 متراً من الحطام، الذي يقع على عمق أقصى يبلغ 36 متراً.

جزيرة كافا، سكابا فلو (كولين بارك)

عدد أقل من عمليات التحقق من الفريق

وتم إخبار الطبيب الشرعي المساعد صوفي لومس بأنه لم يتم العثور على عيوب ميكانيكية في معدات الغوص التي كان يستخدمها بليس، ولكن خرطوم نفخ الجناح تم فصله عندما دخل الماء.

ولم يتم تحديد مستوى خبرة الغواص، ولكن تم وصفه بأنه قد خضع "لعديد من دورات التدريب على الغوص".

وقال لومس "الحقيقة هي أنه منذ اللحظة التي دخل فيها ديفيد إلى الماء كانت النتيجة محددة للأسف"، مضيفًا أنه في حين لم يكن من الواضح ما هي الفحوصات الشخصية التي أجراها الغواص، فإن الغواصين ذوي الخبرة يميلون إلى إجراء عدد أقل من فحوصات الفريق.

وقالت "لم يكن قادرًا على التحكم في طفو جسمه وهبط بسرعة. ومن غير المرجح أن يتمكن أعضاء فريقه من القيام بأي شيء في الوقت المحدود المتاح".

"أود أن أسلط الضوء على مجتمع الغوص بأكمله على أهمية هذه الفحوصات وأن إجراء الفحوصات الشخصية والجسدية بغض النظر عن مستوى خبرتك يمكن أن يكون له تأثير كبير فيما يتعلق بما يلي ذلك."

لكن الطبيبة الشرعية قررت عدم إكمال تقرير "منع الوفيات المستقبلية"، لأنها قالت إن ما حدث كان "موقفاً" وليس "فجوة في التدريب أو المعرفة، أو شيئاً لا تقوم به المنظمات بشكل صحيح".

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