DCI وكيفية تجنبه: كتاب مجاني على الإنترنت

أفضل طريقة للغواصين لتجنب مرض تخفيف الضغط هي "معرفة عدوهم"، وقد تم مؤخرًا توفير وسيلة جاهزة لفهم المخاطر بالإضافة إلى كيفية التعامل مع مرض تخفيف الضغط لدى زميل غواص مجانًا. online في كتاب للخبير الرائد الدكتور جون ليبمان.

دليل الغواص لمرض تخفيف الضغط، وهو كتاب صديق للغواصين يقدم نصائح عملية حول التعرف على الانحناءات وإدارتها والوقاية منها، وهو الطبعة الثالثة من عنوان نُشر لأول مرة في عام 2011.

يحتوي هذا الكتاب، المؤلف من 66 صفحة، على جميع المعلومات العملية التي يحتاجها الغواص، في فصول تغطي امتصاص النيتروجين وطرحه وتكوين الفقاعات؛ وDCI نفسه؛ والثقب البيضاوي المفتوح (PFO)، والإسعافات الأولية للأكسجين؛ وواقع حوادث الغوص في المناطق النائية (الخلاصة: حافظ على غوصك هناك بتحفظ!). يحتوي الكتاب على 11 دراسة حالة مفصلة، ​​بالإضافة إلى صور ورسوم بيانية وقوائم مرجعية ومسرد مصطلحات.

الدكتور ليبمان هو رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمؤسسة سلامة الغوص الأسترالية (ADSF)، وهي مؤسسة خيرية تُموّل برامج الأبحاث والسلامة التي تُعزز صحة وسلامة الغوص. كما أسس وترأس شبكة DAN في آسيا والمحيط الهادئ لمدة 25 عامًا، وكان مديرها التنفيذي لمدة 20 عامًا.

لقد كان يقوم بالبحث والتدريس والكتابة والاستشارات حول الغوص الآمن وإزالة الضغط وإدارة الحوادث لأكثر من 40 عامًا من أصل 50 عامًا من حياته كغواص.

متخصص في الإنعاش والإسعافات الأولية وإدارة الأكسجين وإنقاذ الغوص ومختلف جوانب إزالة الضغط، وقد كتب وشارك في تأليف العديد من الكتب والمقالات وأوراق البحث.

دليل الغواص لمرض تخفيف الضغط يمكن أن يكون تم عرضه عبر الإنترنت على موقع ADSF. إلى جانب أعمال أخرى شارك في كتابتها الدكتور ليبمان مثل هل أنا لائق للغوص؟ و طب الغوص للغواصين.

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