اشتباكات عنيفة بعد إصابة طفل يبلغ من العمر 14 عامًا بمروحة قارب الغوص

أثارت جلسة اكتشاف الغوص التي أصيب فيها صبي يبلغ من العمر 14 عامًا بجروح من مروحة قارب، خلافًا حادًا بين أكبر شركة غوص في إندونيسيا ووالدي الشاب.

وقعت الحادثة في 23 مايو/أيار، عندما اصطحب منتجع بلو مارلين دايف جيلي تراوانجان، وهو منتجع غوص حاصل على تصنيف 5 نجوم من جمعية مدربي الغوص المحترفين قبالة الساحل الشمالي الغربي لجزيرة لومبوك، السائح الهندي أريان باثانيا إلى رحلة لتجربة الغوص في موقع يسمى جنة السلاحف.

وكان المراهق في جميع الأوقات تحت الإشراف المباشر لمدربه، وفقًا لـ Blue Marlin Dive.

"أثناء إعادة تموضع السطح، وعلى الرغم من الجهود الفورية التي بذلها المدرب لتوجيه آريان وسحبه بعيدًا عن السفينة، ساهمت الظروف السطحية السائدة في اصطدام آريان بالقارب بشكل عرضي،" أوضح الممثل القانوني للمنتجع ساتيا ويراوان في المراسلات مع عائلة باثانيا.

أدى هذا الاتصال إلى إصابة آريان بجروح قطعية في أسفل ساقه وسحجات في كلا قدميه، وهي الإصابات التي وصفها فريق Blue Marlin Dive لاحقًا بأنها طفيفة.

بعد إجراء تحقيق داخلي، نفى منتجع الغوص مزاعم الإهمال التشغيلي وانتهاك معايير السلامة المعمول بها التي وجّهها والد آريان. ويقول مانيش باثانيا إن الشهود كانوا على علم بتشغيل محرك قارب الغوص أثناء وجود الغواصين في الماء، وأن السائق كان مهملاً نتيجة لذلك.

يقول ويراوان: "من الشائع تشغيل محرك القارب مؤقتًا لمنعه من الاصطدام بالشعاب المرجانية. بعد إطفاء المحرك، تدور المروحة لفترة قبل أن تتوقف تمامًا.

تُثبت طبيعة الجروح السطحية بوضوح أن المحرك والمروحة لم يكونا يعملان وقت الحادث. ولو كانا كذلك، لكانت الإصابات أسوأ بكثير.

جيلي تراوانجان (كامبوي)

قُدِّمت الإسعافات الأولية في موقع الحادث، قبل أن يُنقل أريان إلى منشأة طبية في لومبوك لتنظيف جروحه وخياطتها. يقول ويراوان إنه بعد أن عُرض عليه نقله إلى مستشفى ذي معايير عالمية، فضّلت العائلة العيادة القريبة حتى يتمكنوا من العودة إلى جيلي تراوانجان بأقل قدر من الاضطراب في خطط سفرهم.

كانت شركة Blue Marlin Dive قد غطت جميع النفقات الطبية ونفقات السفر والنفقات الطارئة حتى مغادرة الأسرة، كما تم رفض عرضها بإقامة ليلة واحدة في جزيرة جيلي تراوانجان للسماح لجروح أريان بوقت إضافي للاستقرار.

وعندما طلبت العائلة ترقية درجة رجال الأعمال على متن رحلتهم إلى الهند لجميع أفرادها الثلاثة، لأن أريان كان بحاجة إلى مساحة إضافية للساقين، وافقت شركة بلو مارين على تغطية تكلفة اثنتين من هذه الترقيات.

واجب الرعاية

وتؤكد عائلة باثانيا أن شركة بلو مارلين دايف كان عليها واجب رعاية قاصر تحت إشرافها أثناء تجربة رسمية مع PADI، وأنها افتقرت إلى التعاطف في التعاملات اللاحقة وكانت تحاول تجنب المساءلة.

وقد طلبوا الآن تعويضًا قدره 3 ملايين روبية هندية (حوالي 25,500 جنيه إسترليني) لتغطية تكاليف العلاج الطبي والنفسي وفقدان الوقت الدراسي و"الألم والمعاناة والضيق الذي لحق بأريان وعائلتنا".

يزعم مانيش باثانيا أن ابنه كان بحاجة إلى عدد غرز أكبر مما كان يعتقد مركز الغوص، وأنه كان يعاني من آلام مؤقتة في أسفل الظهر، وظل يشعر بالقلق حول المياه، وكان يتغيب عن الدروس نتيجة لضيق نفسي.

وتقول شركة بلو مارلين دايف إنها دفعت بالفعل ما يقرب من 96 مليون روبية إندونيسية (حوالي 4,300 جنيه إسترليني) في استجابتها الفورية للحادث على أساس حسن النية ودون الاعتراف بالمسؤولية، وأن هذا يشكل تسوية نهائية.

ولم تعلن الأسرة عن أي مطالبة بالتأمين على السفر في ذلك الوقت، وتقترح شركة بلو مارلين أنه ينبغي تقديم أي مطالبة أخرى من خلال مزود التأمين على السفر أو التأمين الصحي.

"محاولة مبطنة"

ووصف ويراوان مطالب عائلة باثانياس بأنها "محاولة مبطنة للابتزاز"، وقال إن العائلة ترفض قبول حقيقة أن إصابات آريان كانت مقتصرة على خمسة "جروح سطحية" وأنه كان من المتوقع أن يتعافى بشكل جيد.

بلو مارلين دايف تم تأسيس Blue Marlin Dive UK في عام 1990 في جزيرة جيلي تراوانجان على يد مدرب الغوص البريطاني والغواص الفني سيمون ليديارد، الذي يمتلك مع زوجته جين Blue Marlin Dive UK.

تُعلن الشركة الآن أنها أكبر مُشغّل غوص في إندونيسيا، بمواقعها ليس فقط في جيلي تراوانجان، بل في جيلي مينو، وجيلي إير، وكومودو، وسينغيجي لومبوك، وكوتا لومبوك. وتُشغّل الشركة 12 قاربًا نهاريًا وقاربين للعيش.

أيضا على ديفرنيت: 4 من الأفضل في جيلي تراوانجان, أفضل جزيرة جيلي, مفاجأة السلاحف في جزر جيلي الصغيرة في إندونيسيا