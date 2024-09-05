انتقادات حادة لتقاعس خفر السواحل في ذكرى تأسيسه

استغل مجلس سلامة النقل الوطني في الولايات المتحدة الأمريكية (NTSB) فرصة الذكرى السنوية الخامسة لـ تصور أطلق غواصون النار على متن سفن تعيش على سطح الماء لانتقاد خفر السواحل الأمريكي بسبب استجابته المتباطئة لدعوات تشديد تدابير السلامة البحرية قبل فقدان المزيد من الأرواح.

في الثاني من سبتمبر/أيلول، انضم أقارب الأشخاص الـ2 الذين لقوا حتفهم وهم محاصرون في غرفة نوم واحدة عندما اشتعلت النيران في القارب إلى مسؤولي المجلس الوطني لسلامة النقل في تصور نصب تذكاري على الواجهة البحرية في سانتا باربرا كاليفورنيا، لتكريم أولئك الذين ماتوا في عام 2019 وتجديد الدعوات إلى العمل.

تتمتع هيئة سلامة النقل الوطنية بسلطة التحقيق في الكوارث و قضية وقد أصدرت اللجنة توصياتها بناءً على نتائجها، ولكنها لا تستطيع وضع لوائح. وقد أصدرت اللجنة تقريراً في أعقاب الحريق الذي اندلع ليلاً قبالة جزيرة سانتا كروز القريبة، والذي توفي فيه جميع الركاب بينما نجا القبطان وجميع أفراد الطاقم باستثناء واحد.

تصور فجر يوم 2 سبتمبر 2019 (المجلس الوطني لسلامة النقل)

وقالت رئيسة مجلس الإدارة جينيفر هومندي، التي كانت في موقع الحريق، للحاضرين إن توصيات السلامة التي أصدرها المجلس قبل أربع سنوات "كان من الممكن أن تنقذ حياة 34 شخصًا لقوا حتفهم على متن السفينة". تصور".

كانت هناك أربع توصيات رئيسية للسفن الصغيرة لنقل الركاب - مثل تصور تم تصنيفها على أنها - للمراقبة - وخفر السواحل للتنفيذ، لكن هومندي قال إنه فشل في اتخاذ إجراءات فورية بشأن هذه.

ولم يتم تنفيذ "قاعدة نهائية مؤقتة" إلا بعد أن أصدر الكونجرس قرارا بالتحرك في عام 2021 - ولكن يبدو أن شيئا لم يحدث منذ ذلك الحين، كما قالت، وما زال الأمر "بعيدا عن سنوات" قبل أن يتم تنفيذ هذه القاعدة النهائية.

4 توصيات رئيسية

كان أول هذه المتطلبات الأربعة هو أن تكون على متن السفن أجهزة كشف دخان وحريق مترابطة في جميع أماكن الإقامة، بحيث عندما ينطلق جهاز كشف واحد فإنه سيطلق الأجهزة الأخرى بدورها.

ينبغي تنفيذ إجراءات التفتيش للتأكد من أن أصحاب السفن ومشغليها يقومون بدوريات متجولة والتأكد من بقاء الطاقم المسؤول مستيقظًا.

ويجب توفير وسيلة لهروب الركاب وأفراد الطاقم إلى مكان آخر غير المخرج الأساسي، وأخيرًا، يجب التأكد من عدم عرقلة مخارج الطوارئ، بما في ذلك الأبواب والفتحات الموجودة فوق أماكن الأسرّة.

"ما لم يفعله خفر السواحل - والذي طلبنا منهم القيام به منذ عام 2013 على الأقل - هو قضية "إنها لائحة تتطلب من جميع مشغلي سفن الركاب التي تحمل العلم الأمريكي، بما في ذلك سفن الركاب الصغيرة، تنفيذ نظام إدارة السلامة، أو SMS،" قال هومندي.

"في مجال السلامة البحرية، تضمن إدارة السلامة البحرية الامتثال للأنظمة القائمة. إنها عملية لضمان وجود القواعد والإجراءات المتعلقة بالعمليات الآمنة. وهي تغطي الصيانة الوقائية وإجراءات الطوارئ، وتحدد سلسلة القيادة وتحدد واجبات ومسؤوليات أفراد الطاقم مثل الدوريات المتنقلة."

تصور لوحة تذكارية في سانتا باربرا (أنتاندروس)

كم مرة أخرى؟

• القومي لسلامة النقل وقد أصدر أولاً توصية إلى خفر السواحل للأنظمة الإلكترونية المتعلقة بالعبارات في عام 2003 ولجميع سفن الركاب في عام 2012، وذلك في أعقاب تحقيقاتها في حادثين خطيرين للعبارات في نيويورك وقد أدى ذلك إلى وقوع العديد من الوفيات والإصابات. وفي عام 2010، طلب الكونجرس من خفر السواحل فرض نظام إدارة السلامة على جميع سفن الركاب.

"في رسالة إلى المجلس الوطني لسلامة النقل في عام 2013، قالت خفر السواحل إنها بدأت في وضع قواعد لإلزام السفن باستخدام نظام إدارة السلامة،" قالت هومندي. "لم نسمع أي شيء آخر". ثم واصلت الإشارة إلى وقوع حوادث خطيرة أخرى في نفس العام، ومرة ​​أخرى في عام 2018.

"ثم في عام 2019، اندلع حريق في تصور "و34 شخصا يموتون. كم مرة يتعين علينا أن نطلب من خفر السواحل التحرك؟ كم عدد الأشخاص الذين يتعين عليهم أن يصابوا؟ كم عدد الأشخاص الذين يتعين عليهم أن يموتوا؟ كم مرة يتعين على الكونجرس أن يستمر في مطالبة خفر السواحل بفعل شيء ما؟" قالت.

"آخر ما سمعناه من خفر السواحل بشأن نظام SMS كان إصدارهم لإشعار مسبق بإصدار قواعد مقترحة في يناير 2021، أي منذ ما يقرب من أربع سنوات. والمرحلة التالية هي إشعار بإصدار قواعد مقترحة، ثم إصدار قاعدة نهائية.

"لم نصل بعد إلى القاعدة النهائية. فما زال أمامنا سنوات. ما الذي يجعل الأمر يستغرق كل هذا الوقت؟ لقد مرت سنوات منذ توصيتنا الأولى! لقد فقدت الأسر والأصدقاء أحباءهم. هذه ليست مجرد إحصائيات. إنها ليست مجرد أرقام. هؤلاء هم الناس. حياة لن تعود أبدًا كما كانت."

استجابة خفر السواحل

قال خفر السواحل الأمريكي إنه "يظل ملتزمًا تمامًا بضمان سلامة الركاب على جميع سفن الركاب الصغيرة". ديفرنت"ردًا على هذه المأساة والتوصيات اللاحقة الصادرة عن المجلس الوطني لسلامة النقل بشأن السلامة، قمنا بتنفيذ سلسلة من التحسينات المهمة لسلامة الركاب على مدى السنوات الخمس الماضية والتي استهدفت بشكل مباشر منع وقوع إصابات في المستقبل.

"وهذه تشمل تحسينات في الكشف عن الدخان، وطرق الهروب في حالات الطوارئ، ومكافحة الحرائق السلامه اولا المتطلبات ومتطلبات المراقبة المتجولة.

"بالإضافة إلى ذلك، يعمل خفر السواحل بنشاط على تعزيز عملية وضع القواعد لإلزام السفن التي تحمل الركاب بأنظمة إدارة السلامة، وهي مبادرة ذات أولوية عالية. ونواصل العمل بشكل وثيق مع مشغلي السفن وأصحاب المصلحة الآخرين لضمان الامتثال لقواعد السلامة وتعزيز أفضل الممارسات في جميع أنحاء الصناعة.

"إن خفر السواحل يشعر بحزن عميق إزاء المأساة التي أسفرت عن هذه الخسارة الفادحة في الأرواح. قلوبنا مع الضحايا، وكذلك مع عائلاتهم وأصدقائهم.

"إن جهودنا مستمرة، ونحن ملتزمون بمنع المآسي المستقبلية من خلال الرقابة الصارمة، وتحسين تدابير السلامة والتعاون مع الشركاء والجمهور."

أيضا على ديفرنيت: قبطان سفينة غوص يعيش على متنها حكم عليه بالسجن أربع سنوات, إلغاء محاولة إعادة محاكمة قائد سفينة الغوص الحية, حريق قاتل في سفينة سياحية بدأ في سلة المهملات, أصحاب المشاريع يتجهون إلى الحد من المسؤولية