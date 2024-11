خفر السواحل يرشد قارب الغوص إلى غواصيه المفقودين

اختفى خمسة من مجموعة مكونة من ستة غواصين من قارب الغوص الخاص بهم في هاواي في 6 نوفمبر - ووفقًا للغواص الذي بقي على متن القارب، فإن قائده لم يكن مسيطرًا على الوضع.

تم إنقاذ الغواصين بعد أن تم رصدهم على بعد ميل واحد جنوب هاواي كاي، عند الطرف الجنوبي الشرقي لجزيرة أواهو، من قبل زوجين على متن يختهما الذي يبلغ طوله 13 مترًا. اعتصمواولما لم يتمكنوا من إدخال المجموعة إلى السفينة بأمان، قاموا بإخطار خفر السواحل، الذي أشار بعد ذلك للقبطان على المكان الذي يمكن أن يجد فيه عملائه.

وقال الزوجان إنهما سمعا نداءات استغاثة ورصدا الغواصين وهم يتشبثون ببعضهم البعض على مسافة بعيدة. وعندما اقتربت كاميلا ستورشي وزوجها رايان من الغواصين، أخبرهما الغواصون أنهم ابتعدوا عن قاربهم المستأجر. عسل آن، قبل حوالي 90 دقيقة.

وقال ستورشي "كان الجو عاصفًا وكانت الرياح تهب بسرعة أكبر مع مرور الوقت. كان هناك غواص واحد فقط في حالة حرجة - رمادي اللون، يعاني من انخفاض حرارة الجسم، ويتقيأ - لذلك حاولنا وضعه على متن السفينة أولاً. كان خاملًا للغاية، ومعه معدات ثقيلة - لقد منعتهم شخصيًا من خلع معداتهم.

"كان خيارنا التالي هو استخدام حبل الشراع، ولكننا كنا نتحمل المخاطر، لذا قررنا جميعًا انتظار خفر السواحل". ألقى الزوجان حبلًا معلقًا للغواصين. قال ستورشي: "لقد حلقنا حولهم لمدة 45 دقيقة، وتحدثنا، وعرضنا عليهم الماء، وحافظنا على معنوياتهم".

على تواصل مع الغواصين

وقال ستورشي إن خفر السواحل قال إن مكالمة الطوارئ التي أجراها الزوجان كانت أول تقرير عن انفصال القارب. وبعد حوالي 45 دقيقة وصلت إحدى طائرات الهليكوبتر التابعة له، وتبعتها عسل آن، والتي حملت غواصيها وغادرت على الفور.

وقال ستورشي، الذي كان على اتصال بالغواصين في وقت لاحق، إن الشخص الذي اختار البقاء على متن قارب الغوص بعد مواجهة مشاكل في التعادل زعم أن القبطان فشل في الحفاظ على مراقبة مناسبة، وأن انتباهه كان بحاجة إلى الاهتمام حتى بوصول المروحية.

وفقا لخفر السواحل، عسل آنلم يتواصل قائد السفينة إلا بعد أن سمع اعتصموا’s requests for assistance. One of its helicopters had been diverted from a السلامه اولا flight and on arrival at the scene the pilot had relayed the divers’ position to the عسل آن حتى تتمكن من التقاطهم، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

تم تنظيم الغوص من قبل متجر الغوص آرون، وهو مركز غوص معتمد من PADI 5* في كايلوا، والذي يزعم أنه أقدم مركز في هاواي، حيث يعمل منذ أكثر من 50 عامًا. عسل آن هي واحدة من القاربين اللذين يقومان بمعظم رحلاتهما اليومية.

وفي وقت لاحق، صرح آرون للصحافة المحلية أنه تم اتخاذ قرار في اللحظة الأخيرة بتغيير موقع غوص المجموعة، ولكن في إجراء هذا التغيير لم يتم اتباع "بروتوكولها الموثق".

وذكر أن قائد الغوص اتخذ التدابير الصحيحة فيما يتعلق باستخدام أجهزة الاستشعار عن بعد الصغيرة والكبيرة والحفاظ على تماسك المجموعة أثناء الانفصال، ومن المقرر إجراء مراجعة للحادث. خفر السواحل وذكرت أيضًا أنها تجري تحقيقًا.

