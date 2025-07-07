مدرب غوص بريطاني يحصل على جائزة الإنقاذ

حصل مدرب غوص بريطاني قيل إنه أنقذ 27 غواصًا عندما تقطعت بهم السبل في البحر الهائج في موقع الغوص على الشاطئ في سيركيوا في مالطا العام الماضي على جائزة الشجاعة المتميزة.

تم منح الميدالية البرونزية للجمعية الملكية للإنسانية، وهي جائزة رئيسية تُكرم أولئك الذين يعرضون حياتهم لخطر كبير لإنقاذ أو محاولة إنقاذ شخص آخر، في حفل أقيم في قاعة هابرداشرز في لندن الأسبوع الماضي.

مدير الدورة ماركوس كيتشينغ-هاو، 32 عامًا، أصله من سواينبي في شمال يوركشاير، يمتلك مركز تطوير المدربين PADI 5* ABC للغوص في مالطا في خليج سانت بول.

لقد غادر الماء بالفعل بعد منتصف النهار بقليل في 26 مارس بعد غوص تدريبي على روزى كان على علم بتوقعات الطقس السيئ بعد الظهر. ومع ازدياد قوة الرياح فجأة، أدرك أن أحوال البحر الهائجة تركت الغواصين في الماء يواجهون خطر الخروج.

حبل النجاة

قام كيتشنج-هاو بربط حبل طوله 12 مترًا بدرابزين وعاد إلى الماء لمساعدة الغواصين على سحب أنفسهم للخارج.

وكانت الأمواج تجعل من الصعب على كثيرين منهم الوصول إلى الخط، لكنه بقي في الماء لمدة نصف ساعة لمساعدتهم، محذرا الآخرين من الابتعاد عن الصخور والنزول إلى المياه المفتوحة لأن ذلك سيكون أكثر أمانا بالنسبة لقوارب الإنقاذ لالتقاطهم من هناك.

وعندما أدرك أن أحد الغواصين يطفو على ظهره ولكنه لا يستجيب، سبح نحوه وحاول إنعاشه، لكنه لم يتمكن من إنقاذ الرجل الهولندي البالغ من العمر 45 عامًا.

قال هاو: "يشرفني الحصول على الجائزة. لقد تصرفتُ بدافع غريزي، وهو يوم لن أنساه أبدًا، لا سيما الخسارة المأساوية لأحد الغواصين الذي كان في الماء آنذاك".

ال الجمعية الملكية للإنسانية تأسست في لندن عام 1774 على يد الأطباء البارزين ويليام هاويس وتوماس كوجان، اللذين أرادا الترويج لتقنيات الإنعاش ومكافأة الأشخاص الذين يعرضون حياتهم للخطر لإنقاذ الآخرين.

على مدى 250 عامًا، قامت الجمعية بمراجعة أكثر من 88,000 ترشيحًا ومنح ما يزيد عن 200,000 جائزة.

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