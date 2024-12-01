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الكشف عن هوية الغواصين البريطانيين المفقودين في حادثة "سي ستوري"

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الغواصان البريطانيان طارق سنادة وجيني كوسون
ما زالوا مفقودين: طارق سنادة وجيني كاوسون

غواصون بريطانيون من بين الأشخاص السبعة الذين ما زالوا في عداد المفقودين بعد غرق السفينة قصة البحر لوحة المعيشة تم التعرف على الزوجين المخطوبين في مصر وهما جيني كوسون (36 عامًا) وطارق سنادة (49 عامًا)، وهما زوجان مخطوبان من ديفون.

يقال إن كلا الغواصين عملوا في الماضي كمدربين في تايلاند وإندونيسيا والفلبين، ولكن الآن، بعد أن يعيشا معًا في أشفيرتون، يعملان كمستشارين في مجال تكنولوجيا المعلومات. 

تم العثور على غواصين بريطانيين آخرين تم إنقاذهما في أعقاب غرق السفينة، وهما كولن شارات (65 عاماً) وسالي جونز (58 عاماً)، وهما زوجان من لندن. وكانا من بين ستة نزلاء وثلاثة من أفراد الطاقم قيل إنهم تلقوا العلاج من إصابات طفيفة في مستشفى في مرسى علم.

كولين شارات وسالي جونز
الناجيان كولين شاريت وسالي جونز

قصة البحر كانت السفينة تحمل 44 شخصا، منهم 14 من أفراد الطاقم، وتم إنقاذ XNUMX والعثور على أربع جثث، بما في ذلك جثة القبطان علاء حسين.

ووصفت عملية البحث على متن السفينة نفسها بأنها خطيرة، حيث أعاقتها ظروف البحر الهائجة، على الرغم من طرح أسئلة حول المدة التي استغرقتها عملية البحث داخل القارب عن ناجين محتملين. 

ويضم فريق الإنقاذ، الذي يتم تنسيقه من قبل البحرية المصرية، عسكريين آخرين وخفر السواحل (جزء من البحرية) ومتطوعين محليين من الغواصين.

كانت السفينة الخشبية قد غرقت إلى عمق 12 متراً مع بروز جزء منها فوق السطح في الساعات الأولى من صباح 25 نوفمبر/تشرين الثاني. ولكن لم يتمكن رجال الإنقاذ من اكتشاف وإخراج خمسة أشخاص نجوا من الاحتجاز في كابينة إلا بعد مرور نحو 30 ساعة في الليلة التالية. وقد نجوا في البرد والظلام بفضل جيب هوائي بعمق 20 سم.

أحد الناجين الخمسة، يبلغ من العمر 23 عامًا معلم كان يوسف الفرماوي قد وقع في الفخ بعد محاولته مساعدة الضيوف على الوصول إلى بر الأمان، وتم إنقاذه من قبل عمه خطاب الفرماوي، وهو موظف في شركة دايف برو ليفيابورد، مشغلة القارب، في الغردقة. 

حاول مساعدة الضيوف: يوسف الفرماوي
حاول مساعدة الضيوف: يوسف الفرماوي

وقال للصحافة إن تفتيش القارب المكون من أربعة طوابق باستخدام ضوء الشعلة كان صعبًا، بما في ذلك مهمة فتح أبواب المقصورة.

اهتزاز و إمالة

وبالإضافة إلى المملكة المتحدة، قيل إن نزلاء آخرين على متن السفينة ينتمون إلى بلجيكا والصين وفنلندا وألمانيا وأيرلندا وبولندا وسلوفاكيا وإسبانيا وسويسرا والولايات المتحدة. وبعد تلقي العلاج الطبي، عند الاقتضاء، في مرسى علم، تم نقل الناجين إلى الغردقة لإعادتهم إلى أوطانهم.

التحدث الى مرآةوقال أحد أفراد الطاقم عن الموجة التي زعم أنها أطاحت بالقارب: "لم نشهد شيئًا كهذا من قبل. لقد ضربت القارب فجأة وتسببت في اهتزازه بعنف قبل أن ينقلب. حاولنا تنبيه الركاب ولكن لم يكن هناك سوى القليل من الوقت". قصة البحر غرقت خلال سبع دقائق.

وقال شاهد آخر إنهم "شعروا بأن القارب يميل بشدة وحاولوا التشبث بشيء ثابت، لكن الانقلاب كان سريعًا جدًا. سمعت صراخًا من داخل الكبائن لكن العديد منهم لم يتمكنوا من الخروج لأن الأبواب كانت مغلقة وكان المكان يمتلئ بالمياه".

لكن عالم المحيطات سيمون بوكسال قال لشبكة سكاي نيوز إنه لم يكن هناك دليل على وجود موجة ضخمة، وأكد أن قوة الرياح في ذلك الوقت لم تكن كافية "لخلق هذه الأمواج المزعومة التي يبلغ ارتفاعها 3 إلى 4 أمتار". 

سفينة سي ستوري للعيش على متنها في البحر الأحمر (محافظة البحر الأحمر)
قصة البحر (محافظة البحر الأحمر)

وعلى الرغم من التحذيرات بشأن سوء الأحوال الجوية وحالة البحر، التي أصدرتها هيئة الأرصاد الجوية المصرية في اليوم السابق للمغادرة، فقد غادرت سفينة الغوص بورت غالب في 24 نوفمبر. 

كانت السفينة متجهة جنوبًا في رحلة تستغرق خمسة أيام وكان من المفترض أن تصل إلى الغردقة في نهاية الأسبوع. ووقع الغرق بالقرب من شعاب الدولفين باتجاه حماطة، وسارعت محافظة البحر الأحمر إلى توضيح أن "موجة ضخمة" كانت السبب.

بحاجة لرؤية التحقيق

وأصر عالم المحيطات بوكسال على أن "ما زلت أشعر بأن هذه ليست على الأرجح الموجة التي تسببت في انقلاب القارب. ونحن بحاجة إلى أن نرى تحقيقاً في هذا الأمر. ما زال الوقت مبكراً، لكن المعلومات الصادرة عن السلطات المصرية ما زالت نادرة للغاية".

ولكن للأسف، ورغم سلسلة حوادث غرق نحو خمس سفن وحرائق في البحر الأحمر هذا العام، فإن السلطات المصرية لا تعلن بشكل روتيني عن نتائج التحقيقات الموعودة.

كانت الخسارة الأخيرة الأخرى هي خسارة السفينة التي تعيش على متنها إغراء البحر, والتي كانت قد تقدمت أيضًا برحلة على الرغم من تحذيرات الطقس.

اثنان من الخسائر هذا العام كانت لقوارب تديرها الغوص الاحترافي على متن القارب. بعيدا عن قصة البحرفي فبراير، اشتعلت النيران في السفينة البحرية Sea Legend ذات الهيكل الفولاذي البالغ طولها 42 مترًا، مما أدى إلى وفاة إحدى ضيوفها، وهي مسافرة منفردة ألمانية.

ولم يصرح المسؤولون المصريون إلا بذلك قصة البحر وكان يحمل شهادة سلامة صالحة، ويُعتقد أنه لم يُظهر أي مشاكل فنية.

وقال غواص لقناة سكاي نيوز هذا الأسبوع إن رحلة حديثة على متن سفينة أخرى من نوع Dive Pro Liveaboard، وهي السفينة التي يبلغ طولها 32 مترًا سي بيرل وقد كشف عن غياب تدريبات الإخلاء وما وصفه بمعايير السلامة الرديئة. وقال إنه ترك ليبحث عن طريقة لإطلاق فتحة الطوارئ الصغيرة في السفينة بنفسه. ولم ترد شركة DPL على طلبات التعليق.

تم تعديل هذا المنشور لإزالة الاقتراح بأن DPL كانت مشغلة لسفينة الغوص الحية. عندما اشتعلت النيران في هذا القارب في عام 2022، تم استبداله بسفينة DPL Sea Legend - والتي اشتعلت فيها النيران هذا العام.

أيضا على ديفرنيت:  8 مفقودا بعد غرق سفينة سياحية في البحر الأحمر بسبب "موجة ضخمة", 'العثور على ناجين من حادثة غرق سفينة في البحر الأحمر'، الناجون يتحدثون بعد حريق مميت في قارب غوص في البحر الأحمر, غرق سفينة مصرية في عمق الجنوبماذا حدث لـSeadduction؟

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المعلومات الواردة في هذا الفيديو ليس المقصود منها أو ضمنيًا أن تكون بديلاً عن التدريب الاحترافي على الغوص. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب الغوص المؤهل.
00: 00 مقدمة
01:20 سكوبا.كوم
02:20 ربط شريط الكاميرا
04:15 خط القوس
06:42 إزالة أحزمة الزعانف
08:19 انزلاق الرصاص
10:16 سحابات الظهر
12:56 طي القواعد
14:26 الرقبة الرطبة

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المعلومات الواردة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن التدريب المهني للغوص أو التوصيات المقدمة من كل مصنع. كل المحتوى، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل أو المتطلبات المحددة من مصنعي المعدات.

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS4yQUYyOTAwNjkwNDE5QjlE

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إلكي بوجانوفسكي
إلكي بوجانوفسكي
منذ 1 ساعة

أود أن أوضح أن شركة Dive Pro Liveaboard لم تكن مشاركة أبدًا في إدارة Scuba Scene.

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