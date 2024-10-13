وفاة غواص بريطاني في مالطا

وقعت حالة وفاة أخرى أثناء الغوص في مالطا، حيث توفي غواص بريطاني يبلغ من العمر 66 عامًا بعد أن شعر بالمرض أثناء الغوص في Ċirkewwa.

وقعت الحادثة صباح أمس (12 أكتوبر)، وفقًا لشرطة مالطا. صعد الرجل إلى الماء بعد أن شعر بالإعياء في حوالي الساعة 11 صباحًا، وأحضره آخرون في مجموعته إلى الشاطئ، حيث جرت محاولات لإنعاشه.

وصلت خدمات الطوارئ ونقلت سيارة إسعاف الغواص إلى مستشفى ماتر دي بالقرب من العاصمة فاليتا. وأعلنت وفاته بعد وقت قصير من وصوله إلى هناك.

Ċirkewwa هو موقع شهير للغوص على الشاطئ في الطرف الشمالي لمالطا بالقرب من ميناء العبارات إلى جوزو، ويتميز بمعالم جذب مثل روزى حطام القاطرة.

وتجري التحقيقات من قبل شرطة وقد تم تشكيل لجنة تحقيق من قبل القاضي المحلي جو ميفسود. تحقق بالفعل الوفاة الأخيرة لغواصين بولنديين مقيمين في المملكة المتحدة، أحدهما كان يتلقى العلاج في غرفة الضغط العالي في المستشفى.

وقعت حالة وفاة أخرى بين الغواصين في سيركيوا في شهر مارس/آذار، عندما أدى تغير مفاجئ في ظروف البحر إلى إيقاع عدد كبير من الغواصين في فخ الخطر.

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